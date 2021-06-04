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Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис

4 июня 2021, 04:23
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Редис в первую очередь оказывает на организм противоопухолевое и противовоспалительное действие.

как правильно есть редис
Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис / 1zoom.ru

Редис (или, как в просторечии, редиска) входит в топ 50 самых здоровых продуктов за все времена. Но, чтобы получить от этого овоща максимальную пользу для здоровья, стоит сначала определить для себя, как правильно есть редис.

О неожиданной пользе редиски рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет РИА Новости.

Врач подчеркнул, что редис в первую очередь оказывает на организм противоопухолевое и противовоспалительное действие.

"Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения", – пояснил Гинзбург.

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Кому нельзя есть редиску

Диетолог подчеркнул, что с осторожностью есть редис нужно тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ:

  • язва;
  • гастрит и др.

При наличии таких заболеваний нельзя есть редиску на голодный желудок. К тому же, лучше всего добавлять в блюда с редисом какую-нибудь смягчающую добавку.

"Редиска содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострения. Лучше, как минимум, ее употреблять после еды, а не перед едой, то есть не натощак и не вместо еды. Также при наличии заболеваний лучше употреблять ее с чем-то смягчающим, например, с маслом или со сметаной", – пояснил врач.

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Кому особо полезен редис

Есть редиску натощак полезно тем, у кого понижена кислотность. Им этот овощ поможет улучшить пищеварение и отделение желудочного сока.

Как правильно выбрать редиску

В заключение Гинзбург дал пару советов, как выбрать лучшую редиску. По его словам, перед покупкой овощ стоит пощупать – и выбирать плотные плоды.

"Мякоть в разрезе должна быть сочная. Если плод уже расслаивается, на ощупь пружинит или мнется, она старая, брать не стоит", – посоветовал эксперт.

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