Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря

Магнитная буря начнется сегодня и скрутит голову 21 января 2021 / 1zoom.ru

Затяжные магнитные бури на Крещение должны были закончиться 20-го числа. Однако внезапно в календарь магнитных бурь на январь 2021 закралась еще одна, новая, дата удара.

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 не предсказывал этот удар. В итоге магнитная буря 21 января 2021 стала неприятным сюрпризом для метеозависимых людей.

ФИАН (Тесис) и NASA прогнозируют магнитную бурю средней силы на утро четверга. Однако сервис Магнитные бури Гисметео уточняет, что геомагнитные возмущения начнутся уже сегодня – ближе к 20:00-23:00 по Киеву, а завтра с 5 до 8 часов утра – достигнут своего пика.

В этот период может скакать артериальное давление, шуметь в ушах, появляться одышка и головокружения.

Магнитные бури также влияют и на психику: провоцируют апатию или, наоборот, излишнюю агрессивность.

Поэтому стоит пить больше успокаивающих травяных чаев и простой воды, сократить количество жирных и острых блюд в своем меню и снизить физические нагрузки. Вечером перед сном стоит выйти на неторопливую прогулку – и вовремя лечь спать.

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеЛунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы