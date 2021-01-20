Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 не предсказывал этот удар – он стал неприятным сюрпризом для метеозависимых людей.
Затяжные магнитные бури на Крещение должны были закончиться 20-го числа. Однако внезапно в календарь магнитных бурь на январь 2021 закралась еще одна, новая, дата удара.
Прогноз магнитных бурь на январь 2021 не предсказывал этот удар. В итоге магнитная буря 21 января 2021 стала неприятным сюрпризом для метеозависимых людей.
ФИАН (Тесис) и NASA прогнозируют магнитную бурю средней силы на утро четверга. Однако сервис Магнитные бури Гисметео уточняет, что геомагнитные возмущения начнутся уже сегодня – ближе к 20:00-23:00 по Киеву, а завтра с 5 до 8 часов утра – достигнут своего пика.
В этот период может скакать артериальное давление, шуметь в ушах, появляться одышка и головокружения.
Магнитные бури также влияют и на психику: провоцируют апатию или, наоборот, излишнюю агрессивность.
Поэтому стоит пить больше успокаивающих травяных чаев и простой воды, сократить количество жирных и острых блюд в своем меню и снизить физические нагрузки. Вечером перед сном стоит выйти на неторопливую прогулку – и вовремя лечь спать.
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