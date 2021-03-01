Зависимость от порно: что с ней делать

Люди с порно наркоманией могут обнаружить, что их сексуальная жизнь становится все менее удовлетворительной.у / Twitter

Порно наркомания означает когда человек становится эмоционально зависимым от порнографии до такой степени, что это мешает его повседневной жизни, отношениям и способности к функционированию.

Этот тип зависимости может быть довольно распространенным. Некоторые врачи считают, порно наркоманию гиперсексуальным расстройством - это обобщающий термин, который включает в себя модель поведения, например чрезмерную мастурбацию.

Исследование 2019 года предполагает, что распространенность этих расстройств может составлять около 3–6%. Однако эти показатели было трудно определить из-за отсутствия официальной классификации.

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Признаки порно наркомании

Люди с порно наркоманией могут обнаружить, что их сексуальная жизнь становится все менее удовлетворительной. Диагноз порно наркомании является спорным, и не все врачи признают его.

Некоторые специалисты в области здравоохранения и консультанты считают, что порнография сам по себе не является проблемой, но у нее есть потенциал, чтобы стать такой, в зависимости от точки зрения человека или их партнеров.

Некоторые признаки того, что порнография может быть причиной проблем включают в себя:

Сексуальная жизнь человека становится менее удовлетворительной.

Порнография вызывает проблемы в отношениях или заставляет человека чувствовать себя менее удовлетворенным своим партнером.

Человек участвует в рискованном поведении, чтобы увидеть порнографию, например, делает это на работе.

Некоторые другие признаки того, что человек может развиваться нездоровым отношением с порно включают:

Они игнорируют другие обязанности, а только хотят смотреть порнографию.

Они рассматривают все более экстремальную порнографию.

Они чувствуют разочарование или стыд после просмотра порно, но продолжают это делать.

Они хотят прекратить использование порнографии, но не в состоянии сделать это.

Они тратят большие суммы денег на порнографию, возможно, за счет ежедневных или семейных нужд.

Они используют порнографию, чтобы справиться с тоской, тревогой, бессонницей, или другими проблемами психического здоровья.

Что такое зависимость?

Зависимость - это больше, чем просто сильный интерес к чему-либо. Это заболевание, которое изменяет мозг и тело и заставляет человека продолжать употреблять какое-либо вещество или принимать участие в какой-либо деятельности, даже если это может причинить вред.

Большинство исследований зависимости показывают, что она активирует области мозга, связанные с мотивацией и вознаграждением. В частности, зависимость изменяет дофаминовую систему организма.

Когда человек, страдающий зависимостью, первоначально употребляет это вещество или проявляет такое поведение, он получает интенсивный выброс дофамина, вызывающий чувство удовольствия и вознаграждения. Со временем их организм может вырабатывать меньше дофамина и полагаться на это вещество или поведение, чтобы почувствовать прилив дофамина.

С точки зрения дофамина, секс может быть очень полезным поведением. Использование порнографии также может активировать систему дофамина, что может привести к привыканию.

Зависимость влияет и на другие аспекты мозга, неуклонно меняя его, и человеку становится все труднее избегать вещества или поведения, вызывающего зависимость.

Исследования мужчин, искавших лечение проблематичного использование порнографии (ППА) нашло изменения в мозге участников, которые согласуются с зависимостью. Исследователи обнаружили, что мозг мужчин с ППА иначе реагировал на эротические изображения или их ожидание, чем мозг мужчин без ППА.

Использование порнографии также может повлиять на отношения людей. Например, некоторые исследования показывают, что порнография создает нереалистичные ожидания секса.

Исследование 2013 обнаружили, что среди гетеросексуальных мужчин участников, использование порнографии было связано с меньшим количеством сексуального удовлетворения, в то время как обратное верно для женщин-участниц - порнография была связана с большим сексуальным удовлетворением.

Доступ к порнографии легкий, и это может потребовать значительно меньше усилий, чем взаимодействия с партнером. Для некоторых, это может способствовать нездоровому циклу, в котором порно вызывает проблемы в отношениях, что приводит человеку полагаться даже в большей степени на порнографию для достижения сексуального удовлетворения и избежать проблем в отношениях.

Не все исследования подтверждают мнение, что порнография вызывает привыкание. 2014 исследования подчеркивается, что многие исследования порно наркомании были плохо разработаны или предвзятым. Авторы предупреждают, что мало доказательств поддерживают причинно-следственную связь между использованием порнографии и его предполагаемыми вредными последствиями.

Исследование 2015 года показало, что среди участников, которые сообщали о чрезмерном или проблемном просмотре визуальных сексуальных стимулов, обычные мозговые пути зависимости отсутствовали.

При стандартных зависимостях мозг проявляет повышенную активность при воздействии вызывающего привыкание вещества, но вместо этого участники, о которых идет речь, демонстрировали снижение активности мозга, глядя на стимулы. Это говорит о том, что типичная модель зависимости может не применяться.

Важно отметить, что некоторые люди, которые утверждают, что порнография вызывает привыкание может противопоставить свое существование вообще или имеют очень жесткие представления о здоровой сексуальности. Например, они могут полагать, что моногамные гетеросексуальные отношения - единственный подходящий выход для секса.

Причины порно наркомании

Из-за споров вокруг идеи порно наркомании, исследователям еще предстоит определить четкий набор причин.

Между тем, эксперты, которые верят в существование порнографии наркомании утверждают, что, как и в других пристрастиях, это сложный вопрос с целым рядом возможных причин. Некоторые из этих причин могут включать:

Человек может использовать порнографию, чтобы избежать психологического дистресса.

Проблемы в отношениях: Порнография может быть выходом для сексуальной неудовлетворенности.

Вредные культурные нормы: Идеи о том, как люди должны выглядеть и вести себя во время секса, виды секса, чем человек должен обладать, и подобные нормы могут привлечь некоторых людей к порнографии.

Биологические причины: Некоторые биологические факторы, в том числе изменения в химии мозга, когда человек рассматривает порно, может увеличить риск развития наркомании.

Лечение и натуральные средства

Исследование не поддерживает никакого конкретного лечения порно наркомании.

В самом деле, потому что многие исследователи не считают, что порно наркомания является реальным состоянием здоровья, некоторые врачи и консультанты могут чувствовать, что никакого лечения не требуется.

Eсли человек выбирает терапию, важно выбрать терапевта, который понимает эти проблемы и может справиться с ними.

Некоторые стратегии лечения могут включать:

Психотерапия: Это может помочь человеку понять свои отношения с порно, выявить неудовлетворенные сексуальные потребности и разработать стратегии для борьбы с психологическим дистрессом.

Консультирование: консультирование может помочь партнерам пары говорить об их ценностях, определить, есть ли порно место в их отношениях, и развивать более глубокое доверие.

Медикаментозное лечение: Иногда человек использует порнографию, чтобы справиться с другим условием. Лекарства могут помочь в лечении основной проблемы.

Изменения в образе жизни: Некоторые люди используют порнографию от скуки или истощения. Чтобы вести более здоровый образ жизни, можно проводить меньше часов за компьютером.Когда обращаться к врачу или терапевтуЧеловеку следует обратиться к врачу, если:

У них проблемы с оргазмом от секса с партнером.У них усиливается сексуальная дисфункция, например, возникают проблемы с поддержанием эрекции или смазыванием перед сексом.Секс становится болезненным.Они испытывают или уже испытали другие зависимости.Они испытывают симптомы беспокойства, депрессии, бессонницы или другого психического расстройства.Терапевт может быть в состоянии помочь с порнографией наркоманией и другими вопросами секса и отношений. Посещение терапевта может быть хорошей идеей, если:

Порнография вызывает проблемы в отношениях.Человек чувствует себя виноватым об их использовании порнографии.Человек хочет, чтобы сократить их использование порнографии, но чувствует себя не в состоянии сделать это.Терапевты проводить различные взгляды на порнографию - некоторые могут полагать, что любое использование порнографии вредно, в то время как другие могут думать, что это никогда не затягивает.

Любой, кто обращается за лечением, должен выбрать терапевта, ценности которого совпадают с его собственными. Перед лечением побеседуйте с терапевтом об их убеждениях и философии.

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