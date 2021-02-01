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Заворачиваются ногти: в чем может быть причина

1 февраля 2021, 14:54

Изгиб ногтей не всегда указывает на повод для беспокойства, но, возможно, стоит обратиться к врачу.

Мужчина, руки
Изгиб ногтей не всегда указывает на повод для беспокойства, но, возможно, стоит обратиться к врачу. / abnews

Ногти человека могут многое сказать об их общем состоянии здоровья, в то время как изменения ногтей могут указывать на основную проблему, требующую лечения, например псориаз ногтей или болезнь Рейно.

Изгиб ногтей не всегда указывает на повод для беспокойства, но, возможно, стоит обратиться к врачу. Если изменения ногтей сопровождают другие симптомы, важно как можно скорее обратиться за помощью.

В этой статье Medical News Today описывает типы изгибов ногтей и другие изменения ногтей, которые могут потребовать наблюдения.

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Виды изгибов и другие изменения

Часть или большая часть ногтя может выгибаться наружу, в сторону от ногтевого ложа. Например, у человека может быть одно из следующих условий.

Ложки

Ногти могут становиться в виде ложки и они становятся настолько мягкими и изогнутыми, что могут удерживать каплю воды. Врачи часто называют это койлонихией.

Эта проблема может возникнуть у новорожденных, но ее можно решить, не требуя лечения. В других случаях и у людей другого возраста койлонихия может указывать на проблемы со здоровьем, такие как железодефицитная анемия.

Ногти, изгибающиеся на кончиках

Это включает утолщение ткани под ногтем, в результате чего кончики пальцев становятся закругленными, а ногти загибаются над ними.

Врачи считают, что это связано с усилением притока крови к кончикам пальцев. Он может передаваться генетически и может быть безвредным, но это может быть связано с состоянием здоровья, особенно если оно возникает в более позднем возрасте.

Ногти, изгибающиеся по бокам

Ногти, которые загибаются глубоко внутрь по бокам, называются вросшими ногтями. Это состояние может повлиять на ногти на ногах и быть следствием ношения слишком тесной обуви, особенно в области пальца.

Вросшие ногти также могут быть результатом неправильной стрижки. В некоторых случаях лечение может включать удаление части или всего ногтя.

Другие проблемы с ногтями

Ногти могут стать рассыпчатыми или ломкими из-за:

  • грибковых инфекций
  • красного плоского лишая, воспалительного состояния кожи
  • заболевание щитовидной железы
  • псориаз ногтей

На ногтях также могут появиться небольшие вмятины и ямки, которые могут возникнуть в результате:

  • экзема
  • псориаз
  • реактивный артрит
  • очаговая алопеция, аутоиммунное заболевание, которое часто вызывает выпадение волос

Причины

Искривление ногтей иногда связано с серьезной проблемой со здоровьем. Это может быть временным, например, грибковой инфекцией, или хроническим, например, псориазом.

Железодефицитная анемия

Железо помогает поддерживать здоровье клеток, кожи, волос и ногтей, а дефицит железа может быть вызван:

  • основная проблема со здоровьем
  • беременность
  • тяжелые месячные
  • диета с низким содержанием железа

Некоторые общие симптомы, помимо изогнутых ногтей, могут включать:

  • бледность
  • усталость
  • учащенное сердцебиение
  • ощущение стучания в ушах
  • головные боли
  • выпадение волос

Лечение железодефицитной анемии может включать:

  • Употребляйте больше продуктов, богатых железом: к ним относятся говядина, свинина, баранина, печень, брокколи, капуста, зелень капусты, фасоль пинто и черноглазый горох.
  • Прием пищевых добавок в высоких дозах: врач может порекомендовать или назначить достаточно высокую дозировку.
  • Внутривенное введение: медицинский работник может порекомендовать это людям, которые не могут переносить железо через желудочно-кишечный тракт.

Псориаз ногтей

Около 90% людей с псориазом в какой-то момент развивают состояние ногтей. Помимо искривления, симптомы могут включать утолщение и мелкие или глубокие отверстия в ногте.

Лечение может включать:

  • кремы или мази для местного применения
  • световая терапия
  • инъекции
  • пероральные препараты

Болезнь Рейно

Это редкое заболевание поражает артерии, заставляя их периодически сужаться и блокировать приток крови к определенным частям тела, обычно пальцам рук или ног.

В результате пальцы рук и ног могут:

  • бледнеют или становятся белыми, затем голубоватыми
  • онемение, холод или боль
  • покраснение
  • пульсация, жжение, покалывание или онемение

Лечение болезни Рейно может включать снятие стресса или прием лекарств или, в редких случаях, хирургическое вмешательство. Однако лекарства нет.

Гемохроматоз

Это генетическое заболевание заставляет организм усваивать слишком много железа из рациона. В то время как в организме человека обычно содержится около 1 грамма (г) железа в любое время, это состояние может вызвать его накопление на 5 граммов и более.

Помимо изогнутых ногтей, симптомы могут включать:

  • выпадение волос
  • изменение цвета кожи
  • потеря веса
  • ранняя менопауза
  • боль в суставах
  • боль в животе
  • нарушение функции печени
  • сексуальная дисфункция
  • слабость и вялость

Гемохроматоз может повредить печень, сердце и поджелудочную железу. Без лечения люди могут проявлять признаки отравления железом в возрасте 30 лет, и болезнь может быть фатальной.

Могут помочь диетические изменения.

Системная красная волчанка

Это хроническое заболевание может вызвать воспаление и боль в любой части тела. Около 1,5 миллиона человек в Соединенных Штатах Америки страдают волчанкой, системная красная волчанка является наиболее распространенным типом.

Симптомы этого аутоиммунного заболевания могут усиливаться и отступать. Помимо кривизны ногтей, они могут включать:

  • усталость
  • высыпания
  • отек суставов или боль
  • лихорадка
  • чувствительность к солнечному свету или флуоресцентному свету
  • пятна

Лечение обычно направлено на подавление иммунной системы с помощью лекарств.

Когда обращаться к врачу

Возможно, стоит поговорить с врачом о стойких, заметных изменениях ногтей. Для человека особенно важно проконсультироваться с врачом, если присутствуют другие симптомы.

Врач определит основную проблему и порекомендует лучший курс лечения.

здоровье кожа ногти
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