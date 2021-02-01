Заворачиваются ногти: в чем может быть причина

Изгиб ногтей не всегда указывает на повод для беспокойства, но, возможно, стоит обратиться к врачу.
Ногти человека могут многое сказать об их общем состоянии здоровья, в то время как изменения ногтей могут указывать на основную проблему, требующую лечения, например псориаз ногтей или болезнь Рейно.
Изгиб ногтей не всегда указывает на повод для беспокойства, но, возможно, стоит обратиться к врачу. Если изменения ногтей сопровождают другие симптомы, важно как можно скорее обратиться за помощью.
В этой статье Medical News Today описывает типы изгибов ногтей и другие изменения ногтей, которые могут потребовать наблюдения.
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Виды изгибов и другие изменения
Часть или большая часть ногтя может выгибаться наружу, в сторону от ногтевого ложа. Например, у человека может быть одно из следующих условий.
Ложки
Ногти могут становиться в виде ложки и они становятся настолько мягкими и изогнутыми, что могут удерживать каплю воды. Врачи часто называют это койлонихией.
Эта проблема может возникнуть у новорожденных, но ее можно решить, не требуя лечения. В других случаях и у людей другого возраста койлонихия может указывать на проблемы со здоровьем, такие как железодефицитная анемия.
Ногти, изгибающиеся на кончиках
Это включает утолщение ткани под ногтем, в результате чего кончики пальцев становятся закругленными, а ногти загибаются над ними.
Врачи считают, что это связано с усилением притока крови к кончикам пальцев. Он может передаваться генетически и может быть безвредным, но это может быть связано с состоянием здоровья, особенно если оно возникает в более позднем возрасте.
Ногти, изгибающиеся по бокам
Ногти, которые загибаются глубоко внутрь по бокам, называются вросшими ногтями. Это состояние может повлиять на ногти на ногах и быть следствием ношения слишком тесной обуви, особенно в области пальца.
Вросшие ногти также могут быть результатом неправильной стрижки. В некоторых случаях лечение может включать удаление части или всего ногтя.
Другие проблемы с ногтями
Ногти могут стать рассыпчатыми или ломкими из-за:
- грибковых инфекций
- красного плоского лишая, воспалительного состояния кожи
- заболевание щитовидной железы
- псориаз ногтей
На ногтях также могут появиться небольшие вмятины и ямки, которые могут возникнуть в результате:
- экзема
- псориаз
- реактивный артрит
- очаговая алопеция, аутоиммунное заболевание, которое часто вызывает выпадение волос
Причины
Искривление ногтей иногда связано с серьезной проблемой со здоровьем. Это может быть временным, например, грибковой инфекцией, или хроническим, например, псориазом.
Железодефицитная анемия
Железо помогает поддерживать здоровье клеток, кожи, волос и ногтей, а дефицит железа может быть вызван:
- основная проблема со здоровьем
- беременность
- тяжелые месячные
- диета с низким содержанием железа
Некоторые общие симптомы, помимо изогнутых ногтей, могут включать:
- бледность
- усталость
- учащенное сердцебиение
- ощущение стучания в ушах
- головные боли
- выпадение волос
Лечение железодефицитной анемии может включать:
- Употребляйте больше продуктов, богатых железом: к ним относятся говядина, свинина, баранина, печень, брокколи, капуста, зелень капусты, фасоль пинто и черноглазый горох.
- Прием пищевых добавок в высоких дозах: врач может порекомендовать или назначить достаточно высокую дозировку.
- Внутривенное введение: медицинский работник может порекомендовать это людям, которые не могут переносить железо через желудочно-кишечный тракт.
Псориаз ногтей
Около 90% людей с псориазом в какой-то момент развивают состояние ногтей. Помимо искривления, симптомы могут включать утолщение и мелкие или глубокие отверстия в ногте.
Лечение может включать:
- кремы или мази для местного применения
- световая терапия
- инъекции
- пероральные препараты
Болезнь Рейно
Это редкое заболевание поражает артерии, заставляя их периодически сужаться и блокировать приток крови к определенным частям тела, обычно пальцам рук или ног.
В результате пальцы рук и ног могут:
- бледнеют или становятся белыми, затем голубоватыми
- онемение, холод или боль
- покраснение
- пульсация, жжение, покалывание или онемение
Лечение болезни Рейно может включать снятие стресса или прием лекарств или, в редких случаях, хирургическое вмешательство. Однако лекарства нет.
Гемохроматоз
Это генетическое заболевание заставляет организм усваивать слишком много железа из рациона. В то время как в организме человека обычно содержится около 1 грамма (г) железа в любое время, это состояние может вызвать его накопление на 5 граммов и более.
Помимо изогнутых ногтей, симптомы могут включать:
- выпадение волос
- изменение цвета кожи
- потеря веса
- ранняя менопауза
- боль в суставах
- боль в животе
- нарушение функции печени
- сексуальная дисфункция
- слабость и вялость
Гемохроматоз может повредить печень, сердце и поджелудочную железу. Без лечения люди могут проявлять признаки отравления железом в возрасте 30 лет, и болезнь может быть фатальной.
Могут помочь диетические изменения.
Системная красная волчанка
Это хроническое заболевание может вызвать воспаление и боль в любой части тела. Около 1,5 миллиона человек в Соединенных Штатах Америки страдают волчанкой, системная красная волчанка является наиболее распространенным типом.
Симптомы этого аутоиммунного заболевания могут усиливаться и отступать. Помимо кривизны ногтей, они могут включать:
- усталость
- высыпания
- отек суставов или боль
- лихорадка
- чувствительность к солнечному свету или флуоресцентному свету
- пятна
Лечение обычно направлено на подавление иммунной системы с помощью лекарств.
Когда обращаться к врачу
Возможно, стоит поговорить с врачом о стойких, заметных изменениях ногтей. Для человека особенно важно проконсультироваться с врачом, если присутствуют другие симптомы.
Врач определит основную проблему и порекомендует лучший курс лечения.