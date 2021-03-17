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Завтрак "огонь": зачем добавлять имбирь к утренней трапезе

17 марта 2021, 20:46

Имбирь помогает не только от простуды, а и от разных состояний.

имбирь
Имбирь на завтрак может стать отличным решением / Фото pixabay.com

Хотя завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, иногда он может быть повторяющимся и скучным. Если у вас нет имбиря.

Этот универсальный суперпродукт обладает множеством преимуществ для здоровья, от лечения тошноты до уменьшения мышечной боли. Но что делает его действительно супер? На него проще положиться, чем на любой другой суперпродукт, и его легко добавить в любой прием пищи в течение дня.

Независимо от того, хотите ли вы скрыть пикантный вкус сливочным маслом или позволить ему пробудить ваши чувства, когда вы пьете кофе, имбирь может принести вашему утру удивительный и неповторимый вкус.

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Вот несколько способов получить пользу от имбиря в своем завтраке.

1. Приправьте утреннюю чашку кофе

Кофе и имбирь составляют один мощный дуэт, борющийся со свободными радикалами, тем более что кофе является одним из крупнейших источников антиоксидантов в мире.

Чтобы утренний суперпродукт подбадривал, просто добавьте молотый имбирь в свою чашку (до 1 чайной ложки на чашку) или попробуйте приготовить йеменский напиток кишр. Этот традиционный ближневосточный имбирный кофе не только пряный и вкусный, но и помогает пищеварению.

2. Имбирный чай для ежедневной дозы витамина С

Имбирный чай - популярный напиток для согрева холодными зимами. Это не только тепло и успокаивает, но и может помочь успокоить расстройство желудка. Чашка этого острого чая по утрам будет особенно полезна для снятия тошноты, укачивания или утреннего недомогания, вызванного беременностью.

Вы можете легко приготовить имбирный чай в домашних условиях, натерев имбирный корень и оставив его в кипящей воде в течение 10 минут. Добавьте сахар по вкусу. Или найдите имбирный чай в магазинах.

3. Нанесите немного имбирного джема на печенье

В кладовых часто полно фруктовых джемов, но пробовали когда-нибудь имбирное варенье? Возможно, это не самый полезный для здоровья вариант, но, безусловно, более здоровый вариант. Независимо от того, покупаете ли вы его или делаете самостоятельно, имбирное варенье прекрасно подойдет для тостов или печенья.

Совет от профессионала: тем, кто придерживается диеты с низким содержанием сахара, вы также можете измельчить имбирь и добавить его в масло. Это может стать вашим новым любимым делом, особенно если вы любите пуленепробиваемый или сливочный кофе.

4. Замените кленовый сироп более пикантным

Американская компания создала органический имбирный сироп как творческую альтернативу сиропу для блинов. Этот вкусный сироп, состоящий всего из двух ингредиентов, восхитителен при использовании в напитках, выпечке, овсянке, блинах и вафлях.

Вы также можете легко приготовить имбирный сироп в домашних условиях, осторожно кипятя ингредиенты в течение 30 минут и процедив смесь через сито или сито для получения более гладкой текстуры.

5. Попробуйте боул с противовоспалительным действием

Чаша хрустящей, богатой клетчаткой мюсли - всегда легкий выбор на завтрак. Но добавление ароматной, пряной имбирной мюсли в смесь сделает ее еще лучше!

Натереть на терке 1 см имбиря и смешать его с медом или растопленным кокосовым маслом, затем сбрызнуть им миску для завтрака. Чтобы получить супер-питательную дозу, попробуйте гранолу из суперпродуктов.

Добавление имбиря в миску для утреннего завтрака дает серьезные противовоспалительные свойства, особенно для людей с ревматоидным артритом.

6. Добавьте имбирный сок в коктейли (или мимозы!)

Чтобы освежить утренний напиток, попробуйте пробуждающий кишечник имбирный сок. Имбирный сок отлично подходит для приготовления различных блюд, таких как жаркое и заправки для салатов. Он включает в себя множество преимуществ для здоровья, от ускорения метаболизма до естественной борьбы с бактериями. Он также особенно эффективен для снятия боли, менструальных спазмов и болезненных ощущений, вызванных физическими упражнениями.

Если имбирный сок сам по себе слишком крепкий, добавьте немного в утренний смузи или протеиновый коктейль после тренировки.

7. Добавьте его в выпечку на завтрак

Конечно, имбирь используется в популярной выпечке - например, в имбирных пряниках, имбирных хлопьях, пряниках и пирогах с имбирем. Но вы можете положиться на имбирь и в выпечке на завтрак.

здоровье
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