Здоровая тарелка ребенка: Клопотенко поведал, что должно входить в рацион чада

По словам известного кулинара, половину порции должна составлять клетчатка.
Для ребенка чрезвычайно важно придерживаться правил здорового питания, ведь это - основа здоровых организма и психики.
Известный кулинар Евгений Клопотенко в Instagram поведал, как именно нужно питаться чаду, чтобы всегда быть здоровым.
Из чего должна состоять тарелка ребенка
- Половину порции должна составлять клетчатка (сезонные овощи, фрукты и зелень)
- ¼ тарелки - это сложные углеводы (гречка, пшено, перловая, пшеничная, кукурузная и овсяная каши, дикий рис)
- ¼ – белки (нежирное мясо, птица, рыба, нежирные молочные продукты, яйца). Животного белка должно быть больше, чем растительного. Помните, что в адекватном количестве должны быть жиры, преимущественно растительные (орехи, семена, масла).
- Морская рыба – тоже прекрасно, как источник жиров. Масло, сметана, сливки, жирное мясо тоже могут быть, просто не больше 20 г/день.
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Совет - из данного списка кулинар советует выбирать те продукты, которые есть у нас в холодильнике.
"Плюс готовьте вместе с ребенком. Это два важных элемента: давать ребенку здоровую пищу и готовить с ним", - резюмировал Клопотенко.
Напомним, недавно Главред рассказывал о том, что ни в коем случае нельзя делать по отношению к ребенку.
Также Главред сообщал, как именно помочь ребенку, если он страдает запором - какие способы помогу спасти ситуацию.
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Автор: Катя Трохименко