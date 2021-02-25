Здоровый пенис: что нужно знать

Вот что вам нужно знать, чтобы поддерживать свой пенис в идеальной форме. / Хочу

Когда большинство людей думают о здоровье полового члена, они думают об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП) и эректильной дисфункции (ЭД).

Хотя эти условия, безусловно, могут повлиять на здоровье вашего полового члена, его здоровье - это гораздо больше.

Есть много разных вещей, которые могут повлиять на здоровье вашего полового члена, в том числе ваши правила гигиены, изменения образа жизни и любые основные заболевания, пишет Healthline.

Вот что вам нужно знать, чтобы поддерживать свой пенис в идеальной форме.

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Что влияет на здоровье полового члена?

Многие вещи могут повлиять на здоровье полового члена. Под "здоровьем пениса" мы понимаем:

ваша способность комфортно мочиться

ваша способность получить или поддерживать эрекцию

фертильность

Здоровье полового члена также включает избегание определенных заболеваний, таких как рак полового члена и ИППП.

Следующие факторы могут повлиять на здоровье вашего полового члена:

Уровни гормонов

ЭД может быть вызвана дисбалансом гормонов, например низким уровнем тестостерона. Низкий уровень тестостерона может быть вызван рядом различных факторов, которые мы обсудим в этой статье.

Возраст

С возрастом у вас больше шансов столкнуться с сексуальными дисфункциями, такими как ЭД. Отчасти это связано с тем, что ваш уровень тестостерона со временем естественным образом будет снижаться.

Состояние здоровья

Высокое кровяное давление, сахарный диабет и некоторые неврологические состояния могут вызывать ЭД. Психологические состояния, такие как тревога и депрессия, также могут усугубить ЭД.

Секс

Если вы хотите заниматься сексом без презерватива, убедитесь, что вы и ваши партнеры регулярно проходите тестирование на ИППП, или оставайтесь в моногамных отношениях с кем-то, кто не заражен ИППП.

В противном случае правильное использование презерватива при каждом половом акте - единственный способ снизить риск.

Грубый секс также может навредить вашему пенису. Например, резкое оттягивание крайней плоти может привести к ее разрыву. Случайное сгибание эрегированного полового члена может вызвать травматический перелом полового члена.

Медикаменты

Некоторые формы лекарств могут увеличить ваши шансы на ЭД. Поговорите с врачом или другим поставщиком медицинских услуг, если вы считаете, что ваше лекарство вызывает ЭД или другую сексуальную дисфункцию.

Гигиена

Соблюдение правил гигиены очень важно для вашего здоровья. Часто мойте половой член и паховую область, чтобы они оставались чистыми.

Плохая гигиена может вызвать скопление смегмы - маслянистого, зловонного и раздражающего вещества, которое, как известно, находится под крайней плотью.

Если смегма накапливается, это может вызвать воспаление прилегающей кожи. Это может вызывать дискомфорт и быть причиной баланита - состояния, при котором головка полового члена становится красной и воспаленной.

Даже при обрезании полового члена несовершенная гигиена может привести к раздражению и воспалению полового члена, включая баланит.

Общие советы

Здоровье полового члена требует целостного подхода. Другими словами, забота обо всех аспектах вашего общего состояния здоровья важна для здоровья вашего полового члена. Это особенно важно, поскольку ряд различных заболеваний может повлиять на вашу фертильность и здоровье полового члена.

Оставайтесь гидратированными

Гидратация важна для вашего общего состояния здоровья, а также для здоровья вашего полового члена. Возможно, существует связь между обезвоживанием и ЭД, поэтому старайтесь пить около двух литров воды в день.

Соблюдайте сбалансированную диету

Сбалансированная диета - ключ к снижению шансов на развитие диабета и сердечных заболеваний, которые могут вызвать ЭД.

Одно исследование 2016 года, проведенное среди 25 096 человек, изучило взаимосвязь между ЭД и флавоноидами, которые в основном содержатся в овощах и фруктах.

Исследователи обнаружили, что у субъектов, которые регулярно употребляли флавоноиды, вероятность развития ЭД была ниже.

Некоторые продукты также могут повысить уровень тестостерона и улучшить фертильность. Это включает в себя:

шпинат

острая пища с капсаицином

авокадо

Регулярно занимайтесь спортом

Умеренная физическая активность может снизить ваши шансы на ЭД.

В одном исследовании 2015 года изучались люди с ЭД и недавним инфарктом миокарда, обычно называемым сердечным приступом. Было обнаружено, что домашняя ходьба может снизить ЭД.

Старайтесь заниматься спортом хотя бы несколько раз в неделю - даже частая быстрая прогулка может улучшить здоровье полового члена.

Выполняйте упражнения для тазового дна

Упражнения для тазового дна часто связаны со здоровьем влагалища, но они могут быть полезны для всех.

Эти упражнения могут улучшить вашу способность вызывать и поддерживать эрекцию, а также предотвратить подтекание после мочеиспускания.

Небольшое исследование, проведенное в 2005 году с участием 55 человек с ЭД, показало, что упражнения для таза помогли 40 процентам участников восстановить нормальную эректильную функцию.

Еще 35,5% сообщили, что, хотя у них не полностью восстановилась нормальная функция, их общая эректильная функция действительно улучшилась.

Поддерживайте здоровый вес

Поддержание здорового веса может снизить ваши шансы на диабет, высокий уровень холестерина и сердечные заболевания, которые влияют на здоровье вашего полового члена.

Практикуйте управление стрессом

Практика управления стрессом отлично подходит для вашего общее состояние здоровья и здоровья вашего пениса.

Стресс и беспокойство могут повлиять на вашу сексуальную активность и фертильность. Стресс также увеличивает ваши шансы на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к ЭД.

Методы управления стрессом включают:

глубокое дыхание

проводить время с любимыми

ведение журнала

медитация

Соблюдайте гигиену сна

Сон важен для здоровья сосудов, что влияет на вашу способность к эрекции.

Кажется, существует связь между обструктивным апноэ во сне и ЭД, возможно, потому, что лишение сна может привести к низкому уровню тестостерона и другим гормональным дисбалансам.

Избегайте табака

Курение сигарет тесно связано с ЭД.

Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что это, возможно, связано с тем, что курение нарушает вегетативную функцию вашего сердца, что, в свою очередь, приводит к ЭД.

Курение также может снизить вашу фертильность.

Употребляйте алкоголь умеренно

Как и в случае с табаком, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать ряд проблем со здоровьем, которые, в свою очередь, могут повлиять на здоровье вашего полового члена.