Зеленый чай или кофе: что лучше для здоровья

Оба напитка однозначно полезны для здоровья / Reuters

Чай - самый популярный напиток в мире после воды. Кофе также невероятно популярен.

Люди употребляют зеленый чай и кофе из-за их характерного вкуса и пользы для здоровья.

Вы можете насладиться чашкой кофе, заварив обжаренные и молотые кофейные зерна, а зеленый чай можно приготовить, замочив неферментированные листья растения Camellia sinensis, также известного как чайное растение.

В этой статье сравниваются преимущества и недостатки кофе и зеленого чая, а также полезные и менее здоровые способы их приготовления, сообщает Healthline.

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Содержание кофеина

Кофеин - самый распространенный в мире стимулятор, который естественным образом содержится в кофе и чае. Фактически, кофе и чай часто являются наиболее преобладающими источниками кофеина в рационе человека.

Однако кофе содержит более чем в три раза больше кофеина, чем зеленый чай. Порция кофе на 240 мл обеспечивает 96 мг кофеина, в то время как такое же количество зеленого чая обеспечивает 29 мг.

Согласно исследованиям, потребление 400 мг кофеина в день считается безопасным для взрослых. Однако рекомендуемый предел снижается до 100 мг в день для подростков и 2,5 мг / кг в день для детей.

Кофеин - одно из наиболее изученных веществ из-за его многочисленных полезных для здоровья свойств. К ним относятся:

повышенный уровень энергии, бдительность, внимание и бодрствование

снижение умственной и физической утомляемости

ускоренное время реакции и повышенная точность

улучшенная производительность упражнений

улучшение памяти и настроения

Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что кофеин оказывает защитное действие на здоровье мозга, снижая риск деменции и других дегенеративных заболеваний.

Некоторые исследования даже связывают потребление кофеина со снижением риска развития диабета 2 типа.

Однако исследования кофеина и диабета кажутся неубедительными, и дополнительные данные свидетельствуют о том, что он действительно может повышать уровень сахара в крови.

Ученым необходимо провести дополнительные исследования потенциальных эффектов кофеина.

Польза для здоровья

Зеленый чай и кофе обладают множеством общих преимуществ для здоровья, включая высокое содержание антиоксидантов и эффекты потери веса.

Отличные источники антиоксидантов

Свободные радикалы играют в организме множество полезных ролей. Однако в избытке они приводят к окислительному стрессу.

Окислительный стресс - это вредный процесс, который может негативно повлиять на ваше здоровье, вызывая болезни и ускоряя процесс старения.

К счастью, кофе и зеленый чай богаты антиоксидантами - соединениями, полезными для борьбы с окислительным стрессом.

Оба они особенно богаты группой антиоксидантов, называемых полифенолами. В обоих напитках они ответственны за многие из их полезных свойств и вкуса .

Галлат эпигаллокатехина (EGCG) и хлорогеновая кислота (CGA) являются наиболее распространенными полифенолами в зеленом чае и кофе соответственно. Исследования в пробирках, на животных и людях показывают, что они могут оказывать сильное противораковое действие.

Например, EGCG может препятствовать росту и распространению опухоли и может привести к гибели опухолевых клеток.

Его противовоспалительный эффект может помочь предотвратить хроническое воспаление, вызывающее начало рака.

С другой стороны, CGA, по-видимому, подавляет рост опухоли и способствует гибели раковых клеток.

Исследования показывают, что EGCG в зеленом чае может иметь положительный эффект против раковых клеток в опухолях головы и шеи, а также в раковых клетках легких, предстательной железы, груди, колоректального рака и поджелудочной железы.

Напротив, CGA в кофе может иметь положительные эффекты против рака печени, эндометрия и кожи.

Кроме того, CGA может также принести пользу здоровью сердца и контролю сахара в крови, регулируя уровень триглицеридов в крови и улучшая реакцию ваших клеток на гормон инсулин.

Эффекты похудения

CGA в кофе и EGCG зеленого чая вместе с кофеином придают обоим напиткам свойства похудания.

Исследования на животных показывают, что CGA может снизить уровень инсулина, холестерина в крови и триглицеридов в крови. Он также может снизить уровень лептина - гормона, регулирующего голод, - что приведет к снижению веса и висцерального жира.

Висцеральный жир - это жир, который хранится в брюшной полости вокруг органов. Это связано с повышенным риском сердечных заболеваний и диабета.

Точно так же исследования на животных показывают, что EGCG также приводит к потере веса и уменьшению висцерального жира, способствуя его расщеплению.

Он также способствует росту полезных бактерий в кишечнике, которые помогают сжигать жир и повышать чувствительность к инсулину, среди других полезных эффектов.

Кроме того, исследования показали, что кофеин связан с потерей веса. Похоже, что он может:

уменьшить голод

увеличить сжигание калорий

активировать тип жира, называемый коричневой жировой тканью (BAT), количество которого уменьшается с возрастом

BAT может производить большое количество тепла и регулировать метаболизм жиров и глюкозы.

L-теанин в зеленом чае успокаивает

L-теанин - это аминокислота, которая естественным образом присутствует в чае, включая зеленый чай. Известно, что это соединение влияет на мозг, усиливая чувство спокойной настороженности.

Одно исследование дало участникам примерно такое же количество L-теанина, которое они могли бы потреблять в 6,8 унциях (200 мл) чая или примерно в одной порции. У участников, которые пили L-теанин, было больше активности альфа-мозговых волн, что указывает на спокойное, бдительное психическое состояние.

Определенное снижение риска для здоровья

Данные показывают, что зеленый чай снижает риск инсульта, диабета и депрессии.

Между тем, кофе снижает смертность от сердечных заболеваний.

Возможные недостатки

Хотя и кофе, и зеленый чай известны своими преимуществами, у них могут быть и некоторые недостатки.

С одной стороны, добавленные ингредиенты, такие как подсластители, сливки и ароматизированные сиропы, могут значительно увеличить калорийность кофе или чая и количество сахара.

Исследования показывают, что подслащенный кофе и чай являются одними из продуктов, которые способствуют высокому потреблению сахара у взрослых в США. Это связано с увеличением веса, диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями и кариесом.

С другой стороны, даже несмотря на то, что кофеин считается полезным лекарством, чрезмерное его употребление может привести к нежелательным побочным эффектам, таким как вызванная кофеином тревога и расстройства сна.

Данные свидетельствуют о том, что хроническое употребление кофеина может привести к повышенной настороженности и беспокойству. При употреблении в высоких дозах, более 400 мг в день, он может ухудшить симптомы тревоги, панического расстройства и бессонницы.

Кроме того, употребление кофеина может вызвать у некоторых людей зависимость от кофеина. Те, кто страдает зависимостью от кофеина, могут страдать от кофеиновой абстиненции и могут продолжать употреблять кофеин, несмотря на их вредные последствия.

Существуют доказательства того, что натуральные масла, содержащиеся в кофе, в том числе кафестол и кахвеол, могут повышать уровень холестерина в крови.

Анализ исследований показал, что употребление кофе, приготовленного без бумажного фильтра, было связано с повышением общего холестерина и холестерина ЛПНП (плохого) в крови.

Однако авторы обнаружили, что уровень холестерина у людей не повышался, когда они пили кофе, приготовленный с использованием бумажного кофейного фильтра.