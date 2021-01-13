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Зеленый кофе: преимущества для здоровья и похудения

13 января 2021, 14:41

Зеленый кофе продается как добавка для похудения.

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Зеленый кофе продается как добавка для похудения/Pixabay

Зеленые кофейные зерна - это те же зерна, которые вы используете для приготовления кофе каждое утро. Разница в том, что зерна, которые вы используете, коричневые, потому что они были обжарены, а зеленые кофейные зерна - это сырые зерна, которые не были обжарены.

Зеленый кофе продается как добавка для похудения, которая помогает быстро сжигать жир без каких-либо диет и упражнений. Однако, хотя есть некоторые предварительные доказательства того, что он потенциально может помочь с потерей веса и артериальным давлением, некоторые исследования оказались ошибочными, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить его преимущества.

Люди также принимают зеленый кофе при других заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и бактериальные инфекции, хотя доказательств того, что он помогает, не так много.

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Вот что вам нужно знать о зеленом кофе, его преимуществах и побочных эффектах.

Из чего сделан зеленый кофе?

Зеленый кофе продается как напиток или как добавка. Чашка зеленого кофе по внешнему виду и вкусу похожа на напиток из зеленого чая. Добавка обычно представляет собой таблетку, содержащую концентрированный экстракт зеленого кофе.

Зеленый кофе содержит полифенольные соединения, известные как хлорогеновые кислоты, которые являются микронутриентами растительного происхождения. Процесс обжарки может уменьшить эти соединения, поэтому в обычном кофе не так много хлорогеновой кислоты, как в зеленом кофе.

Как и в обычном кофе, зеленый кофе также содержит кофеин. Экстракты зеленого кофе могут содержать до 17% кофеина. Количество получаемого кофеина зависит от марки, способа приготовления и количества потребляемого кофеина.

Полезен ли зеленый кофе для здоровья?

"Считается, что зеленый кофе полезен для здоровья из-за большого количества хлорогеновых кислот, которые действуют как антиоксиданты", - говорит Ребекка Тоннессен из Отделения пищевых продуктов и питания больницы специальной хирургии.

Однако любые преимущества еще должны быть окончательно доказаны наукой; Хотя было проведено несколько исследований, посвященных изучению преимуществ зеленого кофе, они все еще предварительные. "Многие исследования зеленого кофе проводились на животных или имели очень небольшую выборку", - говорит Тоннессен.

Например, небольшое исследование 2018 года с участием около 40 участников с диагнозом метаболического синдрома показало, что экстракт зеленого кофе в сочетании со сбалансированной диетой помог участникам похудеть. Участники также отметили улучшение своего кровяного давления, а также некоторые маркеры диабета, такие как уровень сахара в крови натощак и инсулинорезистентность. Участники принимали 400 миллиграммов экстракта зеленого кофе дважды в день в течение четырех недель.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, данные исследований, посвященных изучению влияния зеленого кофе на ожирение и артериальное давление, все еще неубедительны. Также нет достаточных доказательств того, что зеленый кофе может принести пользу диабету, болезни Альцгеймера или другим состояниям здоровья.

Какие побочные эффекты у зеленого кофе?

"Зеленый кофе в качестве напитка можно безопасно пить, если суточное потребление кофеина не превышает 400 миллиграммов", - говорит Тоннессен. При употреблении в больших количествах кофеин может вызвать такие побочные эффекты, как:

  • Головные боли
  • Тревога
  • Бессонница
  • Диурез
  • Рвота
  • Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте
  • Нерегулярное сердцебиение, то есть аритмии

Кофеин - будь то зеленый или черный кофе - также не рекомендуется людям с определенными заболеваниями. Например, людям, у которых есть проблемы с сердцем, можно посоветовать избегать кофеина, поскольку он может заставить сердце биться сильнее или биться хаотично.

Люди, которые испытывают беспокойство и бессонницу, могут также обнаружить, что кофеин усугубляет их симптомы.

Если вы принимаете какие-либо лекарства, вам следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать добавки с кофеином. Капсулы зеленого кофе без кофеина есть на рынке, но вы все равно должны соблюдать осторожность при их использовании. Прежде чем принимать их, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

"Пить зеленый кофе в жидкой форме - это нормально, если вы предпочитаете зеленый кофе обычному кофе. Проконсультируйтесь со своим врачом относительно добавок зеленого кофе. Следует соблюдать осторожность с добавками зеленого кофе из-за их содержания кофеина и возможности взаимодействия с другими лекарствами", - говорит Тоннессен.

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