УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Жена все равно не поверит: в чем польза пива

Сергей Кущ
18 сентября 2023, 03:03
5
Пиво может иметь определенные полезные свойства, но умеренность и соблюдение мер предосторожности являются ключевыми.
В чем польза пива
В чем польза пива / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Пиво - один из самых популярных напитков в мире, и многие задаются вопросом, насколько оно полезно или вредно для здоровья.

Мы разберем, какую пользу может принести умеренное употребление пива, какие меры следует соблюдать и что происходит с организмом, если увлекаться этим напитком.

Для чего полезно пить пиво?

  • Антиоксиданты: Пиво содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, которые могут помочь защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов.
  • Сердечное здоровье: Умеренное употребление пива связано с улучшением состояния сердца и сосудов, а также со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Минералы: Пиво содержит некоторые минералы, такие как магний и калий, которые полезны для здоровья костей и нервной системы.

видео дня

Сколько пива в день полезно?

Меры употребления пива могут сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и здоровья. Однако врачи рекомендуют соблюдать умеренность и не превышать одну порцию пива в день для женщин и до двух порций в день для мужчин.

Что происходит с организмом, если каждый день пить пиво?

Употребление пива в больших количествах каждый день может привести к ряду негативных последствий для здоровья. Это включает в себя повышенный риск алкогольных болезней, таких как цирроз печени и зависимость от алкоголя. Кроме того, избыточное употребление пива может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пиво интересные новости
Реклама

Главное за день

"Спецоперация ГУР и ВМС": в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар

"Спецоперация ГУР и ВМС": в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар

22:31 Мир
"Клещиевка наша!": в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

"Клещиевка наша!": в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

19:24 Украина
"Риск применения ядерного оружия огромен": президент Финляндии о войне

"Риск применения ядерного оружия огромен": президент Финляндии о войне

18:59 Мир
Все главные новости

Последние новости

03:03

Жена все равно не поверит: в чем польза пива

02:36

Под холодильником появляются лужи: 6 способов улучшить работу морозилки

02:05

"Быстро будут отправлять на фронт": эксперт рассказал о дефиците военных в РФ

01:40

Что пить для приятного запаха тела: самый простой способ хорошо пахнуть без духов

17 сентября, воскресенье
23:45

В ВСУ раскрыли подробности деоккупации Клещиевки и напомнили о тяжелой цене успеха

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
23:06

Умер российский артист Добронравов

23:00

"Украина проиграет": Трамп сделал очумелое заявление о войне РФ против Украины

22:31

"Спецоперация ГУР и ВМС": в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар

22:00

Погиб через месяц после дня рождения: за Украину отдал жизнь 22-летний воин

Реклама
21:25

Голос країни-13 - 3 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

20:49

"В списке пленных": сын Колыхаева рассказал, что россияне готовы обменивать мэра Херсона

20:49

Инна Мирошниченко рассказала про биологическую маму сына МарселяВидео

20:13

Чего ждать от мобилизации в Россиимнение

20:09

Усы и смерть: рецензия на фильм "Призраки в Венеции"Видео

19:46

На фоне слухов о смерти Кадырова у больницы Кремля очередь авто с госномерами Чечни - СМИВидео

19:24

"Клещиевка наша!": в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

19:10

София Ротару поддержала Тину Кароль и ее новый трек

18:59

"Риск применения ядерного оружия огромен": президент Финляндии о войне

18:54

Россия расширит цели для атак зимой: какие города окажутся под ударомВидео

18:46

В Мариуполе при странных обстоятельствах самоликвидируются российские оккупанты

Реклама
18:30

Девушка Дмитрия Кулебы рассказала, о чем спорит с министром

17:51

Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов

17:48

РФ отводит военные корабли от Крыма: что происходит

17:35

"Ведутся активные штурмовые действия": в ВСУ рассказали о ситуации в Клещиевке

17:16

"Процесс серьезно сдвинулся с места": Игнат об обучении украинских пилотов на F-16

16:52

"Мне очень стыдно": послеродовые гормоны заставили женщину сменить имя своей дочери

16:36

Легко не будет: этот вопрос в домашнем задании заставил взрослых напрячься

16:20

Любимца пора спасать: что делать, если от собаки пахнет псиной

16:03

Неутешительный симптом: онкобольная Заворотнюк потеряла важную способность

16:00

Зимнее солнцестояние 2023: дата самой длинной ночи в этом году, приметы и традиции

15:55

"ВСУ прорвут оборону россиян": аналитик США раскрыл сценарий действий на фронте

15:53

Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США

15:45

Головоломка, которая сведет с ума гениев: надо всего за 6 секунд найти кота

15:44

Умер экс-глава Херсонской ОВА Лагута: нардеп заявляет о самоубийстве

15:04

Любая переписка начинается с этого: топ фраз и приемов для общения с парнем

15:02

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

14:58

"ВСУ готовятся к разным сценариям": что РФ задумала на Купянском направлении

14:51

"По-жесткому": популярный украинский актер раскрыл подробности убийства его отца

14:26

Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование

13:45

Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
13:39

Что вы увидели первым: иллюзия определит скрытые черты вашего характера

13:38

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:23

РФ еще ни разу не применила "аналоговнетный" "Циклон" для ударов по Украине: почему

12:52

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

12:47

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

12:38

Игнат о 40 "Искандерах" возле Украины: опасность в другом

12:32

Экс-невестка Ющенко отреагировала на приговор Маши Ефросининой

12:14

Самые лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко: всего 12 мин в день для идеальной формыВидео

12:05

Уже вклинились во вторую "линию Суровикина": ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моряВидео

11:58

Как вкусно засолить сало - 2 шикарных рецепта от Евгения Клопотенко

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять