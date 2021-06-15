УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки

15 июня 2021, 17:37

Она просто не ожидала увидеть у себя эти симптомы.

Удаленная работа
Она знала, что у меня очень ограниченное время, чтобы действовать / Униан

Американка Энн Тиллери была знакома с признаками инсульта: опущением лица, слабостью в одной руке и невнятной речью. Она просто не ожидала увидеть у себя эти симптомы во время встречи с ее офисом конгрессмена.

Тиллери, сотрудник Фонда Университета Небраски, в мае разговаривала с членами офиса представителя Джеффа Фортенберри, выступая за финансирование Ассоциации Альцгеймера, когда она заметила, что что-то не так.

"Технология работала нормально, но затем, всего за долю секунды, мой мир изменился", - сказала она Lincoln Journal Star.

Тиллери рассказала местной газете, что она увидела, как левая сторона ее лица начала опускаться, и почувствовала, как отяжелела левая рука. Никто из собеседников не заметил, что происходит, но она поняла, что, вероятно, у нее был инсульт, пишет Insider.

Затем ее речь стала невнятной, и когда она попыталась встать, она упала на землю. К счастью, она схватила телефон вовремя, чтобы позвонить в службу экстренной помощи.

Читайте такжеКак избежать инсульта с помощью простой утренней привычки

"Я знала, что у меня очень ограниченное время, чтобы действовать, если я собираюсь иметь наилучшие шансы на выздоровление", - сказал Тиллери. "К счастью, у меня был мобильный телефон".

Быстро добраться до больницы - лучший способ победить инсульт

Тиллери добралась до больницы примерно через 25 минут. Несколько дней она провела в реанимации и еще 11 дней работала с эрготерапевтами, физиотерапевтами и логопедами.

Ее инсульт был геморрагическим, что означало разрыв кровеносного сосуда в ее мозгу и спонтанное кровотечение.

Хотя она временно потеряла контроль над левой стороной после инсульта, Тиллери смогла вовремя прийти в себя, чтобы посетить благотворительный бал две с половиной недели спустя.

Доктор Куинн Виллет, работающая в больнице, где лечили Тиллери, сказала, что быстрое выздоровление Тиллери возможно, потому что она быстро заметила, что происходит, и обратилась за помощью.

"Время - это ткань, а это означает ткань мозга", - сказал газете Виллет, госпиталь Bryan Health в Линкольне. "Чем раньше вы обратитесь к нам, тем скорее мы сможем это исправить, тем скорее вы увидите специалистов и начнете выздоравливать".

Врачи используют аббревиатуру FAST, чтобы привлечь внимание к признакам инсульта: опущенное лицо, слабость рук и невнятная речь - все это означает, что пора звонить в службу экстренной помощи.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с АльянсомУкраина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом Украина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и ДонбассУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманыГороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел трупМертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечникаНазваны худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника

Последние новости

18:15

Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

18:06

Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться Видео

17:39

В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию Видео

17:37

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Видео

17:37

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

Реклама
17:17

"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

16:51

Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку Видео

16:24

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо Видео

16:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

16:13

Журналисты предупредили об опасности налоговых инициатив украинских властей

16:13

Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП Видео

16:12

"Я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык": ирпенскую блогершу захейтили за высказывания Видео

16:11

В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта

15:46

"Большая стройка" Зеленского отправит в небытие текущие средние ремонты дорог

15:25

Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца Видео

15:01

День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Видео

14:51

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал Видео

14:36

Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Видео

14:33

Эксперты рассказали, почему инвесторы боятся вкладывать в экономику Украины (видео) Видео

Реклама
14:30

Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком Видео

14:27

В "Метинвест Политехнике" рассказали об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузе

13:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

13:47

Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним Видео

13:40

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

13:37

Китайский ученый опроверг утечку коронавируса из Уханьской лаборатории

13:24

Эксперт объяснил проблему неравных условий на рынке электроэнергии

12:40

Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Видео

12:31

После пива - в баню: во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной

12:18

Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России"

12:01

В Киеве в фитнес-центре во время тренировки умер мужчина Видео

11:56

В Украину идут жара и разгул стихии Видео

11:37

Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

11:36

"Большая стройка" Зеленского модернизировала приемные отделения Мукачевской и Воловецкой больниц

11:27

Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев: что изменилось Видео

11:17

Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

10:51

В Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях"

10:49

"У порохоботов - помутнение": скандал с питанием бойцов ВСУ получил продолжение

10:25

Их ворсейшества: в Киеве ямы во дворе "залатали" коврами Видео

09:42

Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ мнение

Реклама
09:40

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: первое фото малыша

09:36

Ужасно кричала перед падением, а турок снимал на видео: детали гибели украинской модели в Турции Видео

09:22

Какой будет погода на Троицу: синоптик уточнил прогноз Видео

08:56

На Днепропетровщине горе-мать ударом об окно убила грудного ребенка Видео

08:56

У него было 38 жен и 89 детей: в Индии скончался глава самой большой в мире семьи

08:32

Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса Видео

08:30

Число больных COVID-19 выросло: Минздрав опубликовал свежие данные на утро 15 июня

08:11

Кровавое убийство супругов на Житомирщине: в полиции раскрыли новые подробности Фото Видео

07:57

Проник уже в 74 страны: эксперты прогнозируют массовое наступление индийского штамма COVID-19 Видео

07:15

Обложные дожди, просветов не видно: синоптик рассказал о погоде на неделю Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять