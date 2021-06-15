Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки

Она знала, что у меня очень ограниченное время, чтобы действовать / Униан

Американка Энн Тиллери была знакома с признаками инсульта: опущением лица, слабостью в одной руке и невнятной речью. Она просто не ожидала увидеть у себя эти симптомы во время встречи с ее офисом конгрессмена.

Тиллери, сотрудник Фонда Университета Небраски, в мае разговаривала с членами офиса представителя Джеффа Фортенберри, выступая за финансирование Ассоциации Альцгеймера, когда она заметила, что что-то не так.

"Технология работала нормально, но затем, всего за долю секунды, мой мир изменился", - сказала она Lincoln Journal Star.

Тиллери рассказала местной газете, что она увидела, как левая сторона ее лица начала опускаться, и почувствовала, как отяжелела левая рука. Никто из собеседников не заметил, что происходит, но она поняла, что, вероятно, у нее был инсульт, пишет Insider.

Затем ее речь стала невнятной, и когда она попыталась встать, она упала на землю. К счастью, она схватила телефон вовремя, чтобы позвонить в службу экстренной помощи.

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"Я знала, что у меня очень ограниченное время, чтобы действовать, если я собираюсь иметь наилучшие шансы на выздоровление", - сказал Тиллери. "К счастью, у меня был мобильный телефон".

Быстро добраться до больницы - лучший способ победить инсульт

Тиллери добралась до больницы примерно через 25 минут. Несколько дней она провела в реанимации и еще 11 дней работала с эрготерапевтами, физиотерапевтами и логопедами.

Ее инсульт был геморрагическим, что означало разрыв кровеносного сосуда в ее мозгу и спонтанное кровотечение.

Хотя она временно потеряла контроль над левой стороной после инсульта, Тиллери смогла вовремя прийти в себя, чтобы посетить благотворительный бал две с половиной недели спустя.

Доктор Куинн Виллет, работающая в больнице, где лечили Тиллери, сказала, что быстрое выздоровление Тиллери возможно, потому что она быстро заметила, что происходит, и обратилась за помощью.

"Время - это ткань, а это означает ткань мозга", - сказал газете Виллет, госпиталь Bryan Health в Линкольне. "Чем раньше вы обратитесь к нам, тем скорее мы сможем это исправить, тем скорее вы увидите специалистов и начнете выздоравливать".

Врачи используют аббревиатуру FAST, чтобы привлечь внимание к признакам инсульта: опущенное лицо, слабость рук и невнятная речь - все это означает, что пора звонить в службу экстренной помощи.