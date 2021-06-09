Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски

В этой статье обсуждается, что такое коллаген и жидкий коллаген/Pixabay

Жидкий коллаген - это добавка, которая содержит белки коллагена, взвешенные в жидкости, например очищенной воде. Некоторые исследования показывают, что добавки коллагена могут принести пользу здоровью волос, кожи, ногтей и суставов.

Однако большинство исследований не сосредоточено конкретно на жидком коллагене. При выборе добавки с коллагеном также следует помнить о некоторых рисках.

В этой статье обсуждается, что такое коллаген и жидкий коллаген, типы доступного жидкого коллагена, преимущества и риски, связанные с добавлением коллагена, а также диетические источники коллагена, пишет Medical News Today.

Что такое жидкий коллаген?

Коллаген - это тип белка, который придает структуру тканям, таким как кожа, кости, связки, сухожилия, органы, зубы, мышцы и кровеносные сосуды. Коллаген составляет 33% надежного источника общей белковой массы тела.

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Ученые выделили 28 различных типов коллагена в тканях человека. Самый распространенный из них известен как тип I, который составляет более 90% коллагена в организме. Кожа содержит коллаген I, II и III типов, который придает коже прочность и эластичность.

Некоторые люди принимают коллаген в качестве пищевой добавки. Жидкий коллаген - один из способов добиться этого. Эти продукты содержат белки коллагена, которые гидролизуются или расщепляются на более мелкие блоки. Эти более мелкие блоки или пептиды легче усваиваются организмом.

Многие жидкие коллагеновые добавки содержат очищенную воду в качестве жидкого компонента, хотя некоторые из них содержат соки или другие жидкости. Компании продают жидкий коллаген в предварительно приготовленных напитках, часто в форме отдельных шотов, пузырьков или смузи.

Типы жидкого коллагена

Коллаген в жидких коллагеновых продуктах может поступать из разных источников. Прежде чем думать о покупке добавки, полезно знать различия.

Ткани говядины являются наиболее распространенным источником коллагена в добавках из-за того, насколько хорошо организм может усваивать бычий коллаген. Коллаген свиней также легко усваивается, так как он похож на человеческий коллаген. Другие продукты могут содержать коллаген из:

овец

кожи курицы, утки или кролика

рыбы или морских беспозвоночных (например, медузы или губки)

В косметической промышленности морской коллаген является одним из самых популярных типов, поскольку он вызывает меньше воспалений, чем животные источники, и с меньшей вероятностью содержит загрязняющие вещества, согласно обзору 2020 года.

Каковы преимущества приема жидкого коллагена?

Исследования, посвященные именно жидкому коллагену, отсутствуют. Однако, согласно обзору надежного источника 2020 года, добавки коллагена в целом могут:

замедлить образование линий и морщин

улучшают способность кожи впитывать и удерживать влагу

уменьшить пигментацию или потемнение кожи

улучшить эластичность и упругость кожи

способствовать омоложению клеток кожи

улучшить текстуру кожи

улучшить плотность и толщину кожи

улучшить время заживления ран

уменьшить целлюлит и волнистость кожи

улучшить здоровье суставов и костей

улучшить прочность и рост ногтей

В плацебо-контролируемом исследовании Trusted Source в 2018 году участники, которые ежедневно в течение 90 дней пили жидкую добавку, содержащую гидролизованный рыбный коллаген, испытали улучшение структуры, эластичности и гидратации кожи.

В том же испытании участники, которые принимали добавку жидкого коллагена, испытали примерно 43% уменьшение боли в суставах и улучшение подвижности суставов на 39%. Однако добавка также содержала другие ингредиенты, такие как аминокислоты, витамины и минералы, из-за чего неясно, был ли коллаген ответственен за изменения.

В небольшом исследовании 2017 года 25 женщин, которые принимали 2,5 грамма (г) определенных биоактивных пептидов коллагена один раз в день в течение 24 недель, испытали:

12% увеличение роста ногтей

42% уменьшение поломки ногтей

уменьшение ломкости ногтей через 4 недели после лечения

улучшение внешнего вида ногтей через 4 недели после лечения

Кроме того, исследователи в исследовании 2020 года пришли к выводу, что ежедневный прием 2,5 г биоактивных пептидов коллагена в течение 16 недель увеличивает рост волосковых клеток на 31% и значительно увеличивает толщину волос. Однако в этих тестах участвовали определенные пептиды, а не продукты, которые можно найти в магазинах.

В целом, ранние исследования преимуществ добавок коллагена для кожи, волос и ногтей являются многообещающими, но необходимы дополнительные исследования преимуществ конкретных жидких продуктов с коллагеном, чтобы доказать, что они столь же эффективны.

Побочные эффекты

Многие люди хорошо переносят добавки с коллагеном. Тем не менее, лучше всего проконсультироваться с врачом перед началом приема новой добавки, чтобы проверить ее безопасность и использовать добавку в соответствии с инструкциями врача или инструкциями на этикетке продукта.

У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на добавки с коллагеном. Например, если кто-то страдает аллергией на моллюсков и потребляет морской коллаген, у него может возникнуть серьезная реакция или анафилаксия.

Если у человека после приема коллагена появляется отек лица, рта или горла, немедленно звоните по номеру ближайшего отделения неотложной помощи.

Если человек испытывает какие-либо другие новые симптомы после приема коллагеновой добавки следует прекратить прием и обратиться к врачу.

Риски

Помимо аллергических реакций, прием жидкого коллагена сопряжен с некоторыми другими потенциальными рисками.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) регулирует пищевые добавки как продукты питания, а не как лекарства. Это означает, что компании по производству добавок не обязаны доказывать безопасность или эффективность добавок с коллагеном.

В лучшем случае это может означать, что некоторые продукты могут не работать. Однако также были случаи, когда компании продавали порошок коллагена из небезопасных источников, который был загрязнен токсичными веществами, такими как кадмий или ртуть.

В других случаях компании смешивают отпускаемые по рецепту лекарства с косметическими добавками, чтобы добиться желаемого эффекта. Это может быть очень опасно.

В некоторых добавках могут быть неточно указаны их ингредиенты, что может означать, что люди, избегающие определенных продуктов животного происхождения по этическим, диетическим или религиозным причинам, могут в конечном итоге принять то, против чего они возражают.

Кроме того, жидкие коллагеновые добавки иногда содержат витамины, минералы или травы. В умеренных количествах они могут быть безопасными, но некоторые могут взаимодействовать с лекарствами человека и основными заболеваниями. Некоторые из них также могут вызывать токсичность в высоких дозах, например, железо.

Люди могут избежать этих рисков, покупая только те добавки коллагена, которые прошли тестирование третьей стороной, чтобы убедиться, что они чистые и получены из безопасных источников коллагена. Врач может сообщить кому-нибудь, подходят ли им ингредиенты той или иной добавки.

Другие источники коллагена

Лучшие источники коллагена - это продукты животного происхождения, которые люди обычно не едят, такие как кожа животных, кости, хрящи и чешуя. Однако некоторые продукты содержат более низкий уровень коллагена. Это включает:

говядина, курица и свинина

яйца

молочные продукты

костные бульоны или костные продукты

Некоторые морские растения и животные также содержат коллаген, например:

водоросли

треска

лосось

медуза

осьминог

ежи

мышцы и устрицы

Витамин С также помогает организму синтезировать коллаген. Люди могут получить больше витамина С, употребляя в пищу такие продукты, как: