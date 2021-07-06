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Жить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизнь

6 июля 2021, 22:44

Исследования уже показали, что ограниченное по времени питание приводит к улучшению метаболического здоровья.

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Эти результаты показывают, что время более тесно связано с метаболическими показателям / 1zoom.ru

Развитие диабета 2 типа может начаться с того, что поджелудочная железа не может вырабатывать достаточный или адекватный запас инсулина, но это внешние процессы, которые могут помочь или помешать.

Прогрессивные исследования, опубликованные в журнале The Endocrine Society, показывают, что время суток, в которое вы едите, может влиять на уровень сахара в крови.

"Мы обнаружили, что у людей, которые начали есть раньше днем, был более низкий уровень сахара в крови и меньшая инсулинорезистентность", - сказал ведущий исследователь доктор Марриам Али, которого цитирует Express.co.uk.

Доктор Али из Северо-Западного университета в Чикаго сказал, что их результаты не зависят от ограничительных диет.

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"С ростом метаболических нарушений, таких как диабет, мы хотели расширить наше понимание диетических стратегий, чтобы помочь в решении этой растущей проблемы", - сказал Али коллегам-исследователям. Выступая на ежегодном собрании виртуального эндокринного общества, Али подробно рассказала о своих выводах.

Анализируя данные 10 575 взрослых, участники были сгруппированы в одну из трех групп в зависимости от общей продолжительности приема пищи. Общая продолжительность групп приема пищи:

  • Менее 10 часов
  • 10-13 часов
  • Более 13 часов

Али и ее исследовательская группа основали свое решение о группировке на предшествующих знаниях.

Многочисленные исследования уже показали, что ограниченное по времени питание приводит к улучшению метаболического здоровья.

Чтобы внести свой вклад в исследование, Али и ее команда разделили группы на шесть подгрупп в зависимости от того, в какое время люди начали есть в течение дня. Те, кто ел до 8:30 утра, имели более низкую инсулинорезистентность, независимо от того, сколько часов они ели в течение дня.

"Эти результаты показывают, что время более тесно связано с метаболическими показателями, чем продолжительность, и поддерживает стратегии раннего питания", - сказал Али.

Если вы можете снизить уровень сахара в крови - что также можно сделать, регулярно занимаясь спортом и соблюдая здоровую диету, - вы можете предотвратить болезнь.

Постоянно высокий уровень сахара в крови связан с сердечными заболеваниями. Болезнь сердца является убедительным показателем того, что вы подвержены риску сердечного приступа.

Поскольку сердечный приступ может быть фатальным, минимизация шансов на его возникновение, несомненно, увеличит вашу продолжительность жизни.

Болезнь сердца также увеличивает риск смертельного инсульта.

Один из лучших способов дать себе больше шансов прожить долгую жизнь без болезней - это вести здоровый образ жизни. Это включает в себя избавление от вредных привычек, таких как курение, бездействие или употребление слишком большого количества алкоголя.

Также необходимо пользоваться солнцезащитными средствами и регулярно проходить медицинские осмотры.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что эти меры могут помочь предотвратить:

  • Сахарный диабет
  • Ожирение
  • Депрессия
  • Рак
  • Болезнь сердца
  • Высокое кровяное давление
здоровье
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