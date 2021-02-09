Жизнь возле уличных фонарей может привести к неизлечимому заболеванию

Те, кто живет в районах с ярким освещением, риск развития болезни может увеличиться. / Tomocentr

Рак щитовидной железы - это когда аномальные клетки щитовидной железы начинают неконтролируемо делиться и расти.

В последнем исследовании ученые полагают, что у тех, кто живет в районах с ярким освещением, риск развития болезни может увеличиться. Исследователи обнаружили, что у этих людей уровень мелатонина был ниже из-за света, что увеличивало их риск.

Исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета обнаружили, что у людей, живущих в районе с высоким уровнем искусственного освещения на открытом воздухе, может повыситься вероятность развития рака щитовидной железы.

Ученые обнаружили возможную связь между теми, кто заболел, и уровнем искусственного внешнего освещения.

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Анализируя данные 464 371 участника, исследование проводилось за 13-летний период. Было обнаружено, что у людей, живущих в районах с наивысшим уровнем ночного освещения, риск развития рака щитовидной железы на 55 процентов выше, чем у жителей районов с низкой освещенностью.

Исследователи предположили, что эта связь может быть связана с тем, что свет ночью подавляет мелатонин, который может иметь противоопухолевый эффект.

Исследования также сообщили о связи между более высокими уровнями ночного света, измеренными со спутников, и повышенным риском рака груди.

Кроме того, свет в ночное время может привести к нарушению внутренних часов организма (или циркадных ритмов), что является фактором риска различных видов рака.

Ведущий автор исследования Цянь Сяо сказал: "По сравнению с самым низким квинтилем света в ночное время, самый высокий квинтиль был связан с 55-процентным повышением риска развития рака щитовидной железы. Эта ассоциация в первую очередь была вызвана наиболее распространенной формой рака щитовидной железы, называемой папиллярным раком щитовидной железы, и она была сильнее у женщин, чем у мужчин".

Связь оказалась одинаковой для опухолей разных размеров и у участников с разными демографическими характеристиками и индексом массы тела.

Исследователи отметили, что для подтверждения их результатов необходимы дополнительные исследования.

Симптомы рака щитовидной железы включают:

Опухшие железы на шее

Необъяснимая охриплость, которая не проходит через несколько недель

Боль в горле, которая не проходит

Боль в шее

Затруднение глотания

Затрудненное дыхание

Обратитесь к терапевту, если у вас есть симптомы рака щитовидной железы, - предупреждает NHS.

Национальный орган здравоохранения добавил: "Симптомы могут быть вызваны менее серьезными заболеваниями, такими как увеличенная щитовидная железа, поэтому важно их проверить. Врач осмотрит вашу шею и может организовать анализ крови, чтобы проверить, насколько хорошо работает ваша щитовидная железа. Если они думают, что у вас может быть рак, или они не уверены, что вызывает ваши симптомы, вас направят к специалисту больницы для дополнительных анализов".