Жизненный конус: топ-3 техник для качественного орального секса

Оральный секс / Cosmo

Вряд ли кто станет спорить, что миллионы мужчин обожают минет. Хотя чисто с точки зрения физиологии такой интим приятнее, чем погружение во влагалище ‒ поскольку стимуляторов гораздо больше (рот, губы, язык, повышенная влажность).

Портал Sexbox.online опросил экспертов и те составили топ-3 техник качественного минета.

№1. Классический

Убираете зубы, обхватываете член губами, погружаете его глубже в рот, вынимаете, погружаете-вынимаете. Периодически нужно гладить пенис рукой, обхватывать мошонку. Сначала медленно, потом постепенно наращивая темп. Перед оргазмом пусть фрикции совершает мужчина партнерше в рот.

№2. Однорукая бандитка

Обильно смазать рабочую руку и член, обхватить губами головку, чуть ниже – член одной рукой. И медленно заглатывать, продолжая движение рукой. Затем партнерша отрывается от головки губами – и продолжает руками.

№3. Только рот

Во время минета работает только рот – создается особое влажное ощущение, мягкое и упругое. Почти как влагалище. Член нужно ласкать губами и языком. Можно двигать головой по кругу, либо пускай двигается мужчина. Крайне важно, чтобы член не вываливался изо рта в течение всего минета и при этом ласкался языком партнерши.

Читайте такжеУзкий переулок: топ-3 лучших мест для секса в квартире

Секс - ранее Главред сообщал: