Жжение внизу живота: от чего появляется неприятная боль

Следует отметить, что жжение внизу живота встречается нечасто. / Pixabay

Люди, испытывающие "ощущение жжения" внизу живота, могут иметь заболевание урологической, гинекологической или пищеварительной системы.

Причины жжения внизу живота могут включать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), язвенную болезнь (ЯБ), камни в почках, определенные гинекологические состояния и рак.

Следует отметить, что жжение внизу живота встречается нечасто. Это чаще встречается в верхней части живота, где боль обычно связана с ГЭРБ или ЯБЛ.

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Чувство жжения внизу живота часто сопровождается мочеиспусканием, что означает, что это может быть инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Однако ИМП может не сопровождаться болью в животе. У женщин есть несколько гинекологических состояний, связанных с болью в нижней части живота, которая может ощущаться как жжение.

Есть и другие состояния, которые могут быть связаны с чувством жжения внизу живота. Люди должны поговорить с врачом о своих симптомах.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Жжение в животе может быть признаком ГЭРБ, хронического состояния, поражающего пищеварительную систему. Это одно из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы.

Врачи могут определить определенные факторы риска развития ГЭРБ. Например, у некоторых людей есть моторные аномалии, которые влияют на движения пищевода. Это может повлиять на способность пищевода очищать свое содержимое.

Еще один возможный фактор риска - это дисфункция нижнего сфинктера пищевода, из-за которой кислое содержимое желудка может подниматься вверх по пищеводу.

Симптомы

Помимо жжения в животе, люди с ГЭРБ могут испытывать:

изжогу

регургитацию

боль в груди

зубные эрозии

хронический кашель

ларингит

астму

Лечение

Врачи могут порекомендовать несколько стратегий лечения ГЭРБ, включая определенные изменения образа жизни, лекарства, хирургическое вмешательство и внутрипросветную терапию.

Сначала они могут порекомендовать следующие стратегии ухода за собой:

похудание (для людей с избыточным весом или ожирением)

не есть за 3 часа до того, как лечь

поднять изголовье кровати

бросить курить (или не начинать)

не носить тесную одежду, которая давит на живот

Это также может помочь избежать следующих потенциальных триггерных элементов, хотя исследования эффективности их избегания ограничены:

шоколад

кофеин

острая еда

цитрусовые

мята

жирная пища

газированные напитки

Вместо этого врач может просто посоветовать человеку избегать продуктов и напитков, которые, по его мнению, ухудшают его симптомы.

Бактериальные инфекции мочевого пузыря

ИМПИМП - это бактериальные инфекции мочевого пузыря. Врачи классифицируют ИМП как сложные и неосложненные. Неосложненная ИМП возникает у людей, которые в остальном здоровы и не беременны.

Люди с ИМП могут испытывать:

болезненное мочеиспускание или ощущение жжения при мочеиспускании

частое мочеиспускание

боль или чувствительность под пупком

кровь в моче

У очень молодых или старых людей могут наблюдаться едва заметные или необычные симптомы. Например, пожилые люди с ИМП могут проявлять замешательство или измененное психическое состояние.

Симптомы осложненной ИМП обычно аналогичны симптомам неосложненной ИМП.

Лечение

Врачи лечат ИМП антибиотиками. Чтобы выбрать наиболее подходящий антибиотик для лечения инфекции, врач рассмотрит факторы риска заражения человека патогеном, устойчивым к нескольким лекарствам.

Гинекологические условия

Различные гинекологические состояния могут вызывать боль внизу живота, которая может ощущаться как жжение. Эти условия могут включать:

разорванная киста

болезненная менструация

эндометриоз

воспалительное заболевание органов малого таза

Во время овуляции на яичнике может образоваться мешочек, заполненный жидкостью, или киста. Большинство из них доброкачественные, но иногда они могут разорваться и потребовать вмешательства.

Болезненные менструации или дисменорея относятся к боли во время менструации без заболевания таза. Иногда другие состояния могут вызывать болезненные периоды.

Эндометриоз - это хроническое заболевание женской репродуктивной системы, при котором ткань, выстилающая матку, разрастается в других частях живота.

Рак пищеварительного, урологического и гинекологического трактов

Некоторые виды рака пищеварительного, урологического и гинекологического трактов могут проявляться болью в нижней части живота.

В зависимости от типа рака люди могут испытывать разные симптомы. Однако состояние также может остаться незамеченным.

Хотя рак чаще встречается у пожилых людей, любой человек с тревожными симптомами должен пройти обследование у врача.

Симптомы

Рак пищеварительного тракта Рак урологического тракта Рак гинекологического тракта рвота с кровью кровь в моче необычное вагинальное кровотечение или выделения черный и дегтеобразный стул затруднение или боль при мочеиспускании нерегулярные месячные красный стул с видимой кровью задержка мочи тазовое давление или боль усталость и слабость частое мочеиспускание Симптомы боли в животе запор вздутие живота вздутие живота тошнота и рвота боль в животе или спине потеря аппетита зуд, жжение, боль или чувствительность вульвы потеря веса изменение цвета кожи вокруг вульвы

Лечение

Различные типы рака требуют разного лечения. Они могут включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Хирургия направлена на удаление раковой ткани, тогда как химиотерапия и лучевая терапия используют лекарства или лучи высокой энергии для уничтожения раковых клеток.

Врачи могут выбрать лечение в зависимости от локализации и стадии рака. Иногда людям может потребоваться комбинированное лечение.

Люди с раком пищеварения также могут получать таргетную терапию и иммунотерапию.