"Зимний пенис": мужчин предупреждают о неприятном состоянии

По словам эксперта тело сохраняет энергию в холодную погоду и снижает кровоток. / Zdorovieinfo

"Зимний пенис" - настоящая проблема для мужчин, - говорит секс-специалист из Lovehoney. По словам специалиста, в самый холодный сезон парни могут испытывать "сужение" своего мужского достоинства, что может отрицательно сказаться на их сексуальной жизни.

По словам эксперта тело сохраняет энергию в холодную погоду и снижает кровоток. А когда там внизу кровоток ослабевает, мужчинам будет намного сложнее достичь оргазма, когда они мерзнут.

Если это случилось с вами, не о чем беспокоиться. К счастью, уменьшение пениса случается не надолго, так как как только вы войдете в более высокую температуру, кровь снова потечет свободно.

Читайте такжеКакую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученых

Аннабель Найт сказала: "Пенис сморщится до 50% в длину и 20–30% в обхвате в холодную погоду. Тело запрограммировано на сохранение тепла и энергии. Поэтому на морозе оно направляет свои ресурсы на поддержание кровотока в середине вашего тела, где находятся ваши жизненно важные органы. Но для этого ваше тело должно уменьшить приток крови к вашим придаткам - пальцам рук, ног и пенису. Яички также втягиваются и поднимаются ближе к остальному телу, поэтому они также могут оставаться в тепле".

Холодная погода затрудняет эрекцию у мужчин по ряду причин и также влияет на мужской оргазм. Эксперт объяснил: "Мужчинам может потребоваться больше времени для оргазма, когда им холодно. Это происходит не только по физиологическим причинам. Холод отвлекает, когда вы пытаетесь заняться сексом".

К счастью, может быть несколько способов помочь достичь кульминации, например, надеть носки в постели или включить радиатор.

Просто помните, что ни одна из этих проблем, вызванных зимой, не является постоянной, и есть способы их обойти. Вам просто нужно согреться и выделить больше времени на эти странные занятия зимой.