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Золотое молоко: удивительный напиток, который реально продлевает жизнь

8 декабря 2020, 12:09
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Молоко с куркумой часто используют как альтернативное средство для повышения иммунитета и предотвращения болезней.

Куркума
Молоко с куркумой часто используют как альтернативное средство для повышения иммунитета и предотвращения болезней. / Minsknews

С приходом зимы настало время употреблять вкусные напитки, которые не только согревают сердце, но и, как известно, способствуют долголетию.

Золотое молоко, также известное как молоко с куркумой, - это индийский напиток, который набирает популярность в западных культурах.

Этот ярко-желтый напиток традиционно готовят путем подогрева коровьего или растительного молока с куркумой и другими специями, такими как корица и имбирь.

Он известен своими многочисленными преимуществами для здоровья, в том числе помогает увеличить продолжительность жизни.

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Молоко с куркумой часто используют как альтернативное средство для повышения иммунитета и предотвращения болезней.

Ключевым ингредиентом золотого молока является куркума, популярная в азиатской кухне желтая специя, которая придает карри характерный желтый цвет.

Куркумин, активный компонент куркумы, веками использовался в аюрведической медицине из-за его сильных антиоксидантных свойств.

Антиоксиданты - это соединения, которые борются с повреждением клеток, защищая организм от окислительного стресса.

Это важно для функционирования клеток, и исследования регулярно показывают, что диета, богатая антиоксидантами, может помочь снизить риск инфекций и болезней, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Большинство рецептов золотого молока также включают корицу и имбирь, которые обладают еще более сильными антиоксидантными свойствами.

Здоровый мозг

Исследование, опубликованное в Американском журнале гериатрической психиатрии, предоставило доказательства того, что куркумин может помочь защитить мозг.

В исследовании участники были рандомизированы на две группы и изучались в течение 18 месяцев.

Одна группа принимала 90 миллиграммов куркумина два раза в день, а другая группа принимала плацебо.

Все добровольцы прошли когнитивные тесты, которые повторялись каждые шесть месяцев на протяжении всего исследования и после него.

Результаты показали, что группа, принимавшая куркумин два раза в день, показала 28-процентное улучшение тестов памяти за период исследования, в то время как в группе плацебо улучшения памяти не было.

Здоровое сердце

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалось влияние куркуминоидов на инфаркт миокарда.

В исследовании принимали участие люди, перенесшие операцию на сердце, которым давали либо четыре грамма куркумина, либо плацебо за несколько дней до и после операции.

Было обнаружено, что у тех, кто получал куркумин, на 65 процентов меньше вероятность сердечного приступа во время пребывания в больнице, чем у людей в группе плацебо.

Более того, куркумин может улучшить функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов, известную как эндотелиальная функция. Правильная функция эндотелия важна для здоровья сердца.

Как приготовить

Золотое молоко легко приготовить дома, используя ингредиенты: полстакана (120 мл) несладкого молока по вашему выбору, одну чайную ложку куркумы, один небольшой кусочек тертого свежего имбиря или 1/2 чайной ложки имбирного порошка, половину чайной ложки корицы, одна щепотка молотого черного перца, одна чайная ложка меда или кленового сиропа (по желанию).

Чтобы сделать золотистое молоко, просто смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите до кипения.

Уменьшите огонь и тушите около 10 минут, пока молоко не станет ароматным и ароматным.

Процедите напиток через мелкое ситечко в кружки и сверху добавьте щепотку корицы.

Золотое молоко также можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до пяти дней.

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