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Зверобой: преимущества для здоровья и факторы риска

4 января 2021, 20:38

Из цветов делают жидкие экстракты, пилюли и чаи.

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Зверобой трава - это натуральное средство. Это травяная добавка не требует рецепта, и ее можно купить в магазине здорового питания.

Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, зверобой - это хорошо, но это не обязательно делает его безвредным.

Исследователи из Университета Аделаиды сравнили побочные эффекты зверобоя и антидепрессанта флуоксетина (прозак). Команда использовала информацию из отчетов врачей в национальное агентство Австралии по безопасности лекарств.

В период с 2000 по 2013 год поступило 84 сообщения о побочных реакциях на зверобой. На "Прозак" поступило 447 сообщений.

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Поскольку сообщение о нежелательных явлениях является добровольным, исследователи считают, что данные о нежелательных явлениях, скорее всего, занижены. Побочные эффекты двух веществ схожи.

К ним относятся рвота, головокружение, беспокойство, панические атаки, агрессия и амнезия. Есть также серьезные опасения по поводу лекарственного взаимодействия.

Зверобой - показания

Зверобой (Hypericum perforatum) - цветковое растение. Из цветов делают жидкие экстракты, пилюли и чаи. Популярная терапия травами часто используется для облегчения симптомов депрессии. Люди использовали зверобой на протяжении веков.

Кокрановский систематический обзор показал, что зверобой может быть эффективным при лечении большой депрессии.

Обзор 35 исследований, проведенный в 2016 году, пришел к выводу, что зверобой уменьшал симптомы депрессии легкой и средней степени тяжести больше, чем плацебо, и аналогично антидепрессантам, отпускаемым по рецепту.

Анализ 27 исследований, проведенный в 2017 году, показал, что зверобой оказывает такое же действие на легкую и умеренную депрессию, как и антидепрессанты. Эти исследователи также отметили, что меньше людей перестали принимать зверобой по сравнению с антидепрессантами.

Другое исследование показало, что зверобой может быть эффективным при лечении ран, синяков, ожогов и язв.

Однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) не одобрило это вещество для лечения депрессии или любого другого заболевания.

Фактически, FDA классифицирует зверобой как биологически активную добавку, а не лекарство. Поэтому агентство не проверяет его на безопасность и эффективность.

Джереми Вольф, лицензированный врач-натуропат, объяснил, что зверобой вызывает множество действий в организме.

"Это сильный антидепрессант, который может поднимать настроение у людей с легкой и умеренной депрессией", - сказал он.

Он отмечает, что зверобой не рекомендуется людям с тяжелой депрессией.

Вольф сказал, что зверобой также обладает сильным противовирусным действием, что также может способствовать заживлению ран.

Он предупредил, что эта трава не является быстродействующим лекарством. Прежде чем вы заметите какой-либо эффект, могут пройти недели или месяцы.

Сколько нужно принимать зверобой?

Блэр Грин Тилемье сообщил, что дозировка варьируется из-за нестандартного производства.

Нормальный диапазон доз составляет от 300 до 1200 мг в день. Обычно его принимают в разделенных дозах (300 мг три раза в день или 600 мг два раза в день).

Воздействие зверобоя на организм до конца не изучено.

Ряд активных ингредиентов добавки, включая гиперицин, гиперфорин и адгиперфорин, могут быть ответственны за ее лечебные свойства.

Эти ингредиенты, по-видимому, увеличивают уровень химических посредников в мозгу, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.

Затем они поднимают и регулируют ваше настроение.

Обратная сторона зверобоя

По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья надежного источника, в дополнение к антидепрессантам зверобой взаимодействует с оральными контрацептивами, противосудорожными препаратами и антикоагулянтами.

Он также может влиять на прием лекарств против отторжения, сердечных препаратов и некоторых лекарств, используемых при сердечных заболеваниях, ВИЧ и раке.

Одно исследование 2011 года из Надежных источников показало, что травяная добавка может снизить эффективность ксанакса, лекарства от беспокойства.

Вольф отметил, что беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления зверобоя.

То же самое и людям, чувствительным к солнечному свету, так как трава может усилить эффект.

Эти побочные эффекты побудили клинику Майо в Миннесоте рекомендовать людям не употреблять зверобой, если они принимают лекарства по рецепту.

здоровье травы
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