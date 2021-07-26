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10 простых способов привести себя в форму летом: советы от профи

26 июля 2021, 04:22

Интересными и полезными рекомендациями поделилась эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален.

Похудение
Как привести себя в форму / Униан

Почему лишний вес сгоняется так медленно, а лето летит так быстро? Июль подходит к концу, а многие из нас все еще не побывали в отпуске, а времени на то, чтобы избавиться хотя бы от парочки лишних килограммов и красоваться на пляже "six-pack", осталось очень мало.

Эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален на своей страничке в Инстаграме поделилась несколькими правилами, которые помогут быстрее достичь этой цели. Они касаются не только питания и спорта, но и позволят изменить привычки.

Как прийти в идеальную форму

  • Заведите дневник питания

Лишний вес образуется из-за избытка калорий. Ведение пищевого дневника поможет осознать моменты и причины переедания, проанализировать их и отказаться от лишней пищи.

  • Физическая активность – то, с чего должен начинаться день

Это может быть прогулка, бег, ходьба или танцы – все зависит от ваших предпочтений. Любые тренировки, по словам эксперта, ускоряют метаболизм и приводят тело в тонус, а ежедневные занятия по 10-15 минут действуют намного лучше, чем изнурительные тренировки в зале раз в неделю.

  • Сбалансированное питание.

Не стоит исключать из рациона углеводы или садиться на жесткую диету. Для снижения веса важнее разнообразное и сбалансированное питание. Хотя бы 1-2 раза в неделю можно отходить от привычного меню и готовить новые блюда из полезных продуктов.

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  • Делайте фото фигуры каждую неделю.

Когда мозг видит промежуточные результаты, это дает стимул двигаться дальше. Проще всего увидеть результаты именно на фото.

  • Найдите единомышленников или наставника

На пути к стройности возможны срывы, остановки веса или отсутствие сил. Чтобы продолжать двигаться к цели, можно попросить поддержки у окружения или найти того, кто будет вдохновлять.

похудение, диета
Как привести себя в форму к лету / Фото pixabay.com
  • Наслаждайтесь едой

Не нужно перекусываем на бегу – ешьте медленно и растягивайте удовольствие. Так голод можно утолить быстрее, но меньшим количеством еды.

  • Пейте больше воды

Вода участвует в расщеплении жиров, выводит токсины. Без достаточного количества воды замедляется обмен веществ. Делайте несколько глотков воды каждый час.

  • Откажитесь от перекусов

У человека со здоровым желудком процесс переваривания пищи составляет 4-6 часов. Когда мы перекусываем каждые 2-3 часа, в организм поступают лишние калории.

  • Ешьте из небольшой тарелки

Ученые доказали, что из небольшой тарелки люди едят меньше. С помощью десертной тарелки мы естественным образом уменьшим размер порции.

  • Сократите соленную пишу

Пересоленная еда задерживает жидкость в организме и может вызывать отеки. Лучше сократить ее потребление, а также не есть соленую пищу на ночь.

Ранее спортивный нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина поделились советами, как грамотно подойти к процессу похудения, дабы избежать ошибок, которые приводят к срывам.

здоровый образ жизни похудение диетолог Елена Кален
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