10 простых способов привести себя в форму летом: советы от профи

Интересными и полезными рекомендациями поделилась эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален.
Почему лишний вес сгоняется так медленно, а лето летит так быстро? Июль подходит к концу, а многие из нас все еще не побывали в отпуске, а времени на то, чтобы избавиться хотя бы от парочки лишних килограммов и красоваться на пляже "six-pack", осталось очень мало.
Эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален на своей страничке в Инстаграме поделилась несколькими правилами, которые помогут быстрее достичь этой цели. Они касаются не только питания и спорта, но и позволят изменить привычки.
Как прийти в идеальную форму
- Заведите дневник питания
Лишний вес образуется из-за избытка калорий. Ведение пищевого дневника поможет осознать моменты и причины переедания, проанализировать их и отказаться от лишней пищи.
- Физическая активность – то, с чего должен начинаться день
Это может быть прогулка, бег, ходьба или танцы – все зависит от ваших предпочтений. Любые тренировки, по словам эксперта, ускоряют метаболизм и приводят тело в тонус, а ежедневные занятия по 10-15 минут действуют намного лучше, чем изнурительные тренировки в зале раз в неделю.
- Сбалансированное питание.
Не стоит исключать из рациона углеводы или садиться на жесткую диету. Для снижения веса важнее разнообразное и сбалансированное питание. Хотя бы 1-2 раза в неделю можно отходить от привычного меню и готовить новые блюда из полезных продуктов.
- Делайте фото фигуры каждую неделю.
Когда мозг видит промежуточные результаты, это дает стимул двигаться дальше. Проще всего увидеть результаты именно на фото.
- Найдите единомышленников или наставника
На пути к стройности возможны срывы, остановки веса или отсутствие сил. Чтобы продолжать двигаться к цели, можно попросить поддержки у окружения или найти того, кто будет вдохновлять.
- Наслаждайтесь едой
Не нужно перекусываем на бегу – ешьте медленно и растягивайте удовольствие. Так голод можно утолить быстрее, но меньшим количеством еды.
- Пейте больше воды
Вода участвует в расщеплении жиров, выводит токсины. Без достаточного количества воды замедляется обмен веществ. Делайте несколько глотков воды каждый час.
- Откажитесь от перекусов
У человека со здоровым желудком процесс переваривания пищи составляет 4-6 часов. Когда мы перекусываем каждые 2-3 часа, в организм поступают лишние калории.
- Ешьте из небольшой тарелки
Ученые доказали, что из небольшой тарелки люди едят меньше. С помощью десертной тарелки мы естественным образом уменьшим размер порции.
- Сократите соленную пишу
Пересоленная еда задерживает жидкость в организме и может вызывать отеки. Лучше сократить ее потребление, а также не есть соленую пищу на ночь.
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