10 простых способов привести себя в форму летом: советы от профи

Как привести себя в форму / Униан

Почему лишний вес сгоняется так медленно, а лето летит так быстро? Июль подходит к концу, а многие из нас все еще не побывали в отпуске, а времени на то, чтобы избавиться хотя бы от парочки лишних килограммов и красоваться на пляже "six-pack", осталось очень мало.

Эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален на своей страничке в Инстаграме поделилась несколькими правилами, которые помогут быстрее достичь этой цели. Они касаются не только питания и спорта, но и позволят изменить привычки.

Как прийти в идеальную форму

Заведите дневник питания

Лишний вес образуется из-за избытка калорий. Ведение пищевого дневника поможет осознать моменты и причины переедания, проанализировать их и отказаться от лишней пищи.

Физическая активность – то, с чего должен начинаться день

Это может быть прогулка, бег, ходьба или танцы – все зависит от ваших предпочтений. Любые тренировки, по словам эксперта, ускоряют метаболизм и приводят тело в тонус, а ежедневные занятия по 10-15 минут действуют намного лучше, чем изнурительные тренировки в зале раз в неделю.

Сбалансированное питание.

Не стоит исключать из рациона углеводы или садиться на жесткую диету. Для снижения веса важнее разнообразное и сбалансированное питание. Хотя бы 1-2 раза в неделю можно отходить от привычного меню и готовить новые блюда из полезных продуктов.

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Делайте фото фигуры каждую неделю.

Когда мозг видит промежуточные результаты, это дает стимул двигаться дальше. Проще всего увидеть результаты именно на фото.

Найдите единомышленников или наставника

На пути к стройности возможны срывы, остановки веса или отсутствие сил. Чтобы продолжать двигаться к цели, можно попросить поддержки у окружения или найти того, кто будет вдохновлять.

Как привести себя в форму к лету / Фото pixabay.com

Наслаждайтесь едой

Не нужно перекусываем на бегу – ешьте медленно и растягивайте удовольствие. Так голод можно утолить быстрее, но меньшим количеством еды.

Пейте больше воды

Вода участвует в расщеплении жиров, выводит токсины. Без достаточного количества воды замедляется обмен веществ. Делайте несколько глотков воды каждый час.

Откажитесь от перекусов

У человека со здоровым желудком процесс переваривания пищи составляет 4-6 часов. Когда мы перекусываем каждые 2-3 часа, в организм поступают лишние калории.

Ешьте из небольшой тарелки

Ученые доказали, что из небольшой тарелки люди едят меньше. С помощью десертной тарелки мы естественным образом уменьшим размер порции.

Сократите соленную пишу

Пересоленная еда задерживает жидкость в организме и может вызывать отеки. Лучше сократить ее потребление, а также не есть соленую пищу на ночь.

Ранее спортивный нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина поделились советами, как грамотно подойти к процессу похудения, дабы избежать ошибок, которые приводят к срывам.