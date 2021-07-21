УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

21 июля 2021, 23:11

Худеть нужно тогда, когда вы готовы делать это правильно. Что следует учесть – рассказала спортивный нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.

Похудение
Что нужно делать для похудения / Униан

Многие люди стремятся похудеть. Особенно эта проблема характерна для женщин – привести себя в хорошую форму и обрести стройное тело. Но тут важно грамотно подойти к процессу, дабы избежать ошибок, которые приводят к срывам.

Худеть нужно тогда, когда вы готовы делать это правильно. Что следует учесть – рассказала специалист по здоровому питанию, спортивный нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.

Как правильно похудеть

  • Нельзя голодать

Если вы решили худеть, не следует голодать. Схема "если уж худеть – так ничего не есть вообще" не работает. Впоследствии вес вернется.

  • Не слушайте советы

Когда решаешь похудеть, появляется много советчиков – подруги, мама, свекровь и пр. Их можно поблагодарить за совет, но действовать по науке.

  • Питание должно быть разнообразным

"Туши, вари, запекай, жарь (без масла). Ешь все виды круп, мяса и рыбы, фруктов и овощей. Тебе можно и орехи, и масло, сыры, ароматный хлеб! Если ты себя ограничишь – будешь думать только о том, чего бы "необычного" съесть и не продержишься больше недели" – отметила Екатерина Медушкина.

Реклама
  • Готовить много и часто необязательно

Все можно готовить заранее, выделив для этого всего несколько часов на выходных. Делайте заготовки на неделю вперед – это позволит сэкономить много времени.

Еда, диета
Еда, диета / pinterest.com
  • Готовить себе отдельно тоже не нужно

"Муж и дети с удовольствием будут есть то, что ты приготовишь им из своего меню, если это не пресно и безвкусно", – порекомендовала эксперт.

  • Не нужно тренироваться каждый день

Бессмысленно и вредно делать это каждый день. Заставь себя сделать перерыв в 1-2 дня между тренировками. Это необходимо для того, чтобы мышцы восстановились.

  • Контроль и план

Всю еду необходимо продумать, взвесить и подсчитать калории. Также должен быть план упражнения по дням. Таким образом, все, что потребуется от тебя – взять и сделать.

Ранее врач-диетолог Елена Кален рассказала, какую воду лучше всего пить в жару, чтобы похудеть.

диета похудение Екатерина Медушкина
Сейчас вы просматриваете новость «Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанниковС Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников Байки о ракете "Циркон": как Россия пытается скрыть позор, хвастаясь несуществующим "супероружием"Байки о ракете "Циркон": как Россия пытается скрыть позор, хвастаясь несуществующим "супероружием" Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношенияхАлександр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по ДонбассуБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу "У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке

Последние новости

23:14

"Вау, пальчик подставь": харьковчанка похвасталась навыками 7-летней племянницы курить кальян

23:11

Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

22:24

Получите гарантию: Зеленский подписал закон, который защищает права потребителей интернет-магазинов

22:10

Лежачего добивали ногами: в Виннице толпа подростков жестоко избила парня из-за прически Видео

21:59

Мир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом Видео

Реклама
21:58

У ребенка режутся зубы: как понять Видео

21:48

Гематомы на теле и церковное масло: появились жуткие подробности об истощенном подростке в Одессе Видео

21:22

В Николаеве выпал град величиной с куриное яйцо: побиты тысячи автомобилей Видео

21:19

Транзит газа через Украину на 10 лет и гарантии ненападения РФ: США и ФРГ достигли сделки по СП-2 Видео

21:06

Мощная помощь по Крыму и Донбассу: США официально объявили о встрече Зеленского и Байдена 30 августа Видео

21:05

Вскоре для свободного въезда из Украины откроются еще шесть стран Европы – СМИ Видео

20:27

Приметы на 22 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

20:23

Вышел трейлер перезапуска мультсериала Чип и Дейл Видео

20:20

Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев Видео

20:06

"Новый способ полива деревьев": в Киеве после прорыва трубы образовался огромный фонтан Видео

19:47

Удар по России и поддержка Украины: в Госдепе раскрыли детали слов Байдена в адрес Путина в Женеве Видео

19:46

Газовая атака и кавказец с пистолетом: на Крещатике случилась массовая драка, досталось и очевидцам Видео

19:40

Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку мнение

19:09

Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

19:09

Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

Реклама
19:03

Amazon снимает сериал по роману Сыны Ананси Нила Геймана

18:43

ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: что нужно знать, чтобы избежать этого Видео

18:36

Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40% Видео

18:22

Совместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

18:12

Электронная очередь в детский сад: как она работает в Украине Видео

18:09

"Поздравляю, Шарик, ты балбес": на Донбассе потроллили всех, кто получил паспорт РФ от Путина Видео

18:05

Министр Чернышов может быть кандидатом в премьеры вместо Шмыгаля - блогер

17:51

В аэропорту Львова взорвали ноутбук туристки: сапёры спутали его с бомбой Видео

17:40

"Борщ или смерть": хитрая бабуля в Киеве днем "косит" деньги с прохожих, а ночью губит щенков Видео

17:34

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

17:32

Сильная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского Видео

17:08

Когда День подруги 2021: дата и традиции праздника

16:59

"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почему Видео

16:53

Северный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева Видео

16:38

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

16:32

Называла языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

16:28

Знаменитая украинская певица призналась, как перестала быть чайлд-фри

16:21

Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

16:20

"А что случилось?": в Киеве водолазы искали утопленницу, но она их нашла первой

16:13

Самый плохой сценарий: чем грозит замена Тарана на Верещук мнение

Реклама
16:10

"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ Видео

15:45

Крах человеческой цивилизации в XXI веке: громкий прогноз 1972 года ученых из США начинает сбываться

15:31

В Киеве прорвало мост Патона: вода бьет фонтаном Видео

15:25

Раздробление МВД после отставки Авакова несет угрозу безопасности Украины - СМИ

14:56

Солистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

14:50

Била ногами и руками: в Польше местная жестоко отметилила украинку-продавщицу Видео

14:42

Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой

14:41

Давление США на Киев из-за Северного потока-2: у Байдена опровергли СМИ и объявили о помощи Украине Видео

14:40

Оформление пенсий по-новому: что нужно знать украинцам Видео

14:38

Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять