Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

Что нужно делать для похудения / Униан

Многие люди стремятся похудеть. Особенно эта проблема характерна для женщин – привести себя в хорошую форму и обрести стройное тело. Но тут важно грамотно подойти к процессу, дабы избежать ошибок, которые приводят к срывам.

Худеть нужно тогда, когда вы готовы делать это правильно. Что следует учесть – рассказала специалист по здоровому питанию, спортивный нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.

Как правильно похудеть

Нельзя голодать

Если вы решили худеть, не следует голодать. Схема "если уж худеть – так ничего не есть вообще" не работает. Впоследствии вес вернется.

Не слушайте советы

Когда решаешь похудеть, появляется много советчиков – подруги, мама, свекровь и пр. Их можно поблагодарить за совет, но действовать по науке.

Питание должно быть разнообразным

"Туши, вари, запекай, жарь (без масла). Ешь все виды круп, мяса и рыбы, фруктов и овощей. Тебе можно и орехи, и масло, сыры, ароматный хлеб! Если ты себя ограничишь – будешь думать только о том, чего бы "необычного" съесть и не продержишься больше недели" – отметила Екатерина Медушкина.

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Готовить много и часто необязательно

Все можно готовить заранее, выделив для этого всего несколько часов на выходных. Делайте заготовки на неделю вперед – это позволит сэкономить много времени.

Еда, диета / pinterest.com

Готовить себе отдельно тоже не нужно

"Муж и дети с удовольствием будут есть то, что ты приготовишь им из своего меню, если это не пресно и безвкусно", – порекомендовала эксперт.

Не нужно тренироваться каждый день

Бессмысленно и вредно делать это каждый день. Заставь себя сделать перерыв в 1-2 дня между тренировками. Это необходимо для того, чтобы мышцы восстановились.

Контроль и план

Всю еду необходимо продумать, взвесить и подсчитать калории. Также должен быть план упражнения по дням. Таким образом, все, что потребуется от тебя – взять и сделать.

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