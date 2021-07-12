Какую воду лучше всего пить в жару, чтобы похудеть: советы от диетолога

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, как правильно худеть, когда температура за окном зашкаливает.
Всем известно, человеческий организм почти на две трети состоит из воды, поэтому от её качества во многом зависит наше здоровье. Для тех, кто хочет снизить вес, выпивать много воды в течение дня – ключевое условие.
Важно, что речь идет именно о воде, а не других напитках, включая чай, кофе или соки. Как пить больше воды и что в нее можно добавить, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален на своей странице в Instagram.
Один из самых популярных советов по похудению – пить больше воды, говорит врач-диетолог. Казалось бы, летом это не должно быть сложно, ведь в жару пить хочется больше, но на деле оказывается, что многие для утоления жажды выбирают сладкую газировку или магазинный сок.
Как пить больше воды
- Каждый день ставьте перед собой цель – выпить нужное количество воды, пусть оно сначала будет небольшое. Сформулированная цель настраивает на успех.
- В течение дня держите воду перед собой, например, на рабочем столе или в сумочке. Это поможет не забывать о своей цели.
- Если вы весь день находитесь на ногах, поставьте напоминание о воде в телефоне
- Чтобы сделать процесс питья необычным, можно пить воду через трубочку. Так незаметно для себя можно опустошить стакан, – порекомендовала эксперт.
Чем разнообразить воду
Если вам не нравится сам вкус обычной воды – превратите ее в напиток. Добавляйте листья мяты, имбирь, ягоды, корицу, лимон или огурец. Также можно менять вкусы, добавлять лед или пить воду из холодного стакана – по словам Елены Кален, это тоже влияет на наше ощущение вкуса.
Обратите внимание: для воды стоит выбрать красивую бутылку или стакан, чтобы они были продолжением нашего имиджа, частью нас. Это даст эмоциональный заряд.
Читайте такжеВода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток
Ранее диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как похудеть, если вы регулярно "срываетесь" с диет, а занятия физкультурой вам не подходят.