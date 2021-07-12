Какую воду лучше всего пить в жару, чтобы похудеть: советы от диетолога

Какую воду нужно пить в жару, чтобы похудеть / Униан

Всем известно, человеческий организм почти на две трети состоит из воды, поэтому от её качества во многом зависит наше здоровье. Для тех, кто хочет снизить вес, выпивать много воды в течение дня – ключевое условие.

Важно, что речь идет именно о воде, а не других напитках, включая чай, кофе или соки. Как пить больше воды и что в нее можно добавить, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален на своей странице в Instagram.

Один из самых популярных советов по похудению – пить больше воды, говорит врач-диетолог. Казалось бы, летом это не должно быть сложно, ведь в жару пить хочется больше, но на деле оказывается, что многие для утоления жажды выбирают сладкую газировку или магазинный сок.

Как пить больше воды

Каждый день ставьте перед собой цель – выпить нужное количество воды, пусть оно сначала будет небольшое. Сформулированная цель настраивает на успех.

В течение дня держите воду перед собой, например, на рабочем столе или в сумочке. Это поможет не забывать о своей цели.

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Чтобы сделать процесс питья необычным, можно пить воду через трубочку. Так незаметно для себя можно опустошить стакан, – порекомендовала эксперт.

Чем разнообразить воду

Если вам не нравится сам вкус обычной воды – превратите ее в напиток. Добавляйте листья мяты, имбирь, ягоды, корицу, лимон или огурец. Также можно менять вкусы, добавлять лед или пить воду из холодного стакана – по словам Елены Кален, это тоже влияет на наше ощущение вкуса.

Обратите внимание: для воды стоит выбрать красивую бутылку или стакан, чтобы они были продолжением нашего имиджа, частью нас. Это даст эмоциональный заряд.

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