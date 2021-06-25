Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

Кардиолог назвала объем воды, который в жару необходим разным людям / flickr.com/[email protected]

Стало известно, сколько воды нужно пить в день во время жаркой погоды людям, у которых есть выраженная сердечная недостаточность, и тем, у кого она не проявляется. Также выяснилось, что необходимо добавить в рацион в жару.

Тем, у кого есть сердечная недостаточность, в день нужно выпивать литр-полтора воды, рассказала российский кардиолог, завотделением функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Николая Блохина Юлия Гончарова РИА Новости.

По ее словам, людям, у которых нет выраженной сердечной недостаточности, стоит в день выпивать полтора-два литра воды.

Врач отметила, что во время жары организм теряет не только воду, но и такие минеральные элементы, как магний и калий. В связи с этим медик посоветовала добавить в рацион то, в чем есть эти минералы, – овощи, фрукты, зелень, семечки, орехи и минеральную воду.

Ранее сообщалось, что суточную норму потребления воды для взрослого человека в жаркую погоду и в дни, когда есть физические нагрузки, нужно рассчитывать по формуле 40 мл на 1 кг массы тела.

Читайте такжеВосемь признаков того, что вы пьете недостаточно водыCправка. Сердечная недостаточность – это синдром, который возникает в случае нарушения работы мышечной ткани сердечного типа – миокарда, пишет Википедия.

О сердечной недостаточности могут свидетельствовать такие симптомы: