Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

Некоторым людям стоит выпивать меньше двух литров воды в день, поделилась кардиолог.
Стало известно, сколько воды нужно пить в день во время жаркой погоды людям, у которых есть выраженная сердечная недостаточность, и тем, у кого она не проявляется. Также выяснилось, что необходимо добавить в рацион в жару.
Тем, у кого есть сердечная недостаточность, в день нужно выпивать литр-полтора воды, рассказала российский кардиолог, завотделением функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Николая Блохина Юлия Гончарова РИА Новости.
По ее словам, людям, у которых нет выраженной сердечной недостаточности, стоит в день выпивать полтора-два литра воды.
Врач отметила, что во время жары организм теряет не только воду, но и такие минеральные элементы, как магний и калий. В связи с этим медик посоветовала добавить в рацион то, в чем есть эти минералы, – овощи, фрукты, зелень, семечки, орехи и минеральную воду.
Ранее сообщалось, что суточную норму потребления воды для взрослого человека в жаркую погоду и в дни, когда есть физические нагрузки, нужно рассчитывать по формуле 40 мл на 1 кг массы тела.
Читайте такжеВосемь признаков того, что вы пьете недостаточно водыCправка. Сердечная недостаточность – это синдром, который возникает в случае нарушения работы мышечной ткани сердечного типа – миокарда, пишет Википедия.
О сердечной недостаточности могут свидетельствовать такие симптомы:
- Отек ног;
- Отек легких;
- Отек брюшной полости;
- Усталость;
- Затрудненное дыхание;
- Кашель.