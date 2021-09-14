7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

Иногда на пути к телу мечты мы делаем такие очевидные и простые ошибки, что становиться обидно. Часто мы это делаем по незнанию.
Пытаясь избавиться от лишних килограммов, мы часто допускаем досадные промахи, мешающие нам достичь желаемых результатов в короткие сроки. Проверьте, не допускаете ли вы этих распространенных ошибок при похудении.
Иногда на пути к телу мечты мы делаем такие очевидные и простые ошибки, что становиться обидно. Часто мы это делаем по незнанию. Основатель школы и диетолог Андрей Невский рассказал о 7 типичных ошибок тех, кто соблюдает диету. Поэтому мотайте на ус и худейте эффективно!
ТОП-7 ошибок при похудении
- Скука
Если вы на диете и нечем заняться, то в первую очередь будете думать о еде. Но если вы чем-то увлечены, то можете даже забыть об обеде. Поэтому составьте свой дневной распорядок так, чтобы у вас было как можно меньше свободного времени: работа, хобби, прогулки, отдых.
- Нечеткая схема
Составьте рацион заранее -– и вам не придется перекусывать чем придется. Обычно такие перекусы не сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, имеют много калорий, но чувство сытости не дают.
- Частые перекусы
Перекус предусматривает небольшую порцию пищи, но согласитесь, с постоянными перекусами можно легко перебрать свою дневную норму калорий. Питайтесь 3 – 4 раза в день нормальными порциями.
- Большие порции
Вы можете есть только полезную и правильную пищу, но если вы едите "за троих", вы все равно будете набирать вес. Используйте небольшую посуду и не переедайте.
- Недосып
Когда не хватает сна люди обычно начинают заедать это чем-то вкусненьким. Гормоны насыщения теряют чувствительность, поэтому часто переедают. Помните, сон невозможно ничем заменить.
- Доедания за детьми
Часто еду доедают, чтобы она не пропала. Однако во время этого никто не считает эти калории к своей дневной нормы. Остатки блюда лучше сразу отправить в мусорку, чтобы не вредить своей фигуре.
- "Отработка"
Иногда действительно лишние калории можно компенсировать на беговой дорожке. Но часто это делать нельзя. Избыточные тренировки – большой стресс для организма.
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