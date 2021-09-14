7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

7 главных ошибок при похудении / Фото pixabay.com

Пытаясь избавиться от лишних килограммов, мы часто допускаем досадные промахи, мешающие нам достичь желаемых результатов в короткие сроки. Проверьте, не допускаете ли вы этих распространенных ошибок при похудении.

Иногда на пути к телу мечты мы делаем такие очевидные и простые ошибки, что становиться обидно. Часто мы это делаем по незнанию. Основатель школы и диетолог Андрей Невский рассказал о 7 типичных ошибок тех, кто соблюдает диету. Поэтому мотайте на ус и худейте эффективно!

ТОП-7 ошибок при похудении

Скука

Если вы на диете и нечем заняться, то в первую очередь будете думать о еде. Но если вы чем-то увлечены, то можете даже забыть об обеде. Поэтому составьте свой дневной распорядок так, чтобы у вас было как можно меньше свободного времени: работа, хобби, прогулки, отдых.

Нечеткая схема

Составьте рацион заранее -– и вам не придется перекусывать чем придется. Обычно такие перекусы не сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, имеют много калорий, но чувство сытости не дают.

Частые перекусы

Перекус предусматривает небольшую порцию пищи, но согласитесь, с постоянными перекусами можно легко перебрать свою дневную норму калорий. Питайтесь 3 – 4 раза в день нормальными порциями.

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Большие порции

Вы можете есть только полезную и правильную пищу, но если вы едите "за троих", вы все равно будете набирать вес. Используйте небольшую посуду и не переедайте.

Используйте на диете небольшой сосуд, чтобы избежать больших порций / Womenlikes

Недосып

Когда не хватает сна люди обычно начинают заедать это чем-то вкусненьким. Гормоны насыщения теряют чувствительность, поэтому часто переедают. Помните, сон невозможно ничем заменить.

Доедания за детьми

Часто еду доедают, чтобы она не пропала. Однако во время этого никто не считает эти калории к своей дневной нормы. Остатки блюда лучше сразу отправить в мусорку, чтобы не вредить своей фигуре.

"Отработка"

Иногда действительно лишние калории можно компенсировать на беговой дорожке. Но часто это делать нельзя. Избыточные тренировки – большой стресс для организма.

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