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7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

14 сентября 2021, 07:35

Иногда на пути к телу мечты мы делаем такие очевидные и простые ошибки, что становиться обидно. Часто мы это делаем по незнанию.

похудение, диета
7 главных ошибок при похудении / Фото pixabay.com

Пытаясь избавиться от лишних килограммов, мы часто допускаем досадные промахи, мешающие нам достичь желаемых результатов в короткие сроки. Проверьте, не допускаете ли вы этих распространенных ошибок при похудении.

Иногда на пути к телу мечты мы делаем такие очевидные и простые ошибки, что становиться обидно. Часто мы это делаем по незнанию. Основатель школы и диетолог Андрей Невский рассказал о 7 типичных ошибок тех, кто соблюдает диету. Поэтому мотайте на ус и худейте эффективно!

ТОП-7 ошибок при похудении

  • Скука

Если вы на диете и нечем заняться, то в первую очередь будете думать о еде. Но если вы чем-то увлечены, то можете даже забыть об обеде. Поэтому составьте свой дневной распорядок так, чтобы у вас было как можно меньше свободного времени: работа, хобби, прогулки, отдых.

  • Нечеткая схема

Составьте рацион заранее -– и вам не придется перекусывать чем придется. Обычно такие перекусы не сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, имеют много калорий, но чувство сытости не дают.

  • Частые перекусы

Перекус предусматривает небольшую порцию пищи, но согласитесь, с постоянными перекусами можно легко перебрать свою дневную норму калорий. Питайтесь 3 – 4 раза в день нормальными порциями.

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  • Большие порции

Вы можете есть только полезную и правильную пищу, но если вы едите "за троих", вы все равно будете набирать вес. Используйте небольшую посуду и не переедайте.

Диета
Используйте на диете небольшой сосуд, чтобы избежать больших порций / Womenlikes
  • Недосып

Когда не хватает сна люди обычно начинают заедать это чем-то вкусненьким. Гормоны насыщения теряют чувствительность, поэтому часто переедают. Помните, сон невозможно ничем заменить.

  • Доедания за детьми

Часто еду доедают, чтобы она не пропала. Однако во время этого никто не считает эти калории к своей дневной нормы. Остатки блюда лучше сразу отправить в мусорку, чтобы не вредить своей фигуре.

  • "Отработка"

Иногда действительно лишние калории можно компенсировать на беговой дорожке. Но часто это делать нельзя. Избыточные тренировки – большой стресс для организма.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась несколькими приемами, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно.

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