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Как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно: идеальное меню от диетолога

27 июля 2021, 04:55

Если вы до сих пор считаете, что правильное питание – это куриная грудка на пару и пресные овощи, то вам точно нужно прочитать эту статью.

Диета
Как разнообразить правильное питание / Pixabay

Многие из вас наверняка делали не одну попытку перейти на модное правильное питание, но продержались недолго. У большинства людей случаются срывы уже в первую неделю, потому что они просто не знают, как вкусно и интересно разнообразить полезный рацион.

Известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась несколькими приемами, как разнообразить привычное питание.

Как разнообразить питание

  • Добавьте новые оттенки привычным блюдам

Обычный салат или гарнир легко можно превратить в нечто большее, добавив масло, соус или маринад.

  1. Оливковое масло отлично подходит для салатов и гарниров. Всего одна капля кунжутного масла придаст вашему блюду восхитительный аромат.
  2. Домашний соус песто прекрасно подойдёт к салатам.
  3. Хорошо сочетается со многими салатами лимонный сок.
  • Пробуйте новые полезные продукты
  1. Шпинат в свежем варианте станет прекрасным дополнением к салатам, а если его потушить, то получится невероятный гарнир.
  2. Брокколи и цветную капусту можно добавлять в омлеты или использовать как полноценный гарнир.
  3. Спаржа – ещё одна идея для лёгкого и полезного гарнира.
  4. Киноа добавляют в салат или тоже подают как гарнир. Эта крупа прекрасно сочетается с кунжутным маслом.
  5. Авокадо можно как нарезать в салат, так и размять для сэндвича из цельнозернового хлеба.
  6. Голубика, ежевика, малина, смородина, клюква, брусника – прекрасное дополнение к кашам, творогу и различным полезным десертам.
  7. Кунжут тоже добавляют в салаты и десерты.
Киноа
Простые приемы помогут создать новые блюда / Pixabay
  • Освойте новые способы приготовления

Не только жарить и варить. А и запекать, тушить, готовить на пару и даже сушить, что отлично подходит для овощей, грибов и фруктов.

  • Используйте приправы и специи

Сушеный чеснок, укроп, петрушка, лавровый лист, черный перец, сладкий перец, красный перец, куркума, прованские травы, розовая соль, корица, мускатный орех, имбирь, карри, кориандр. Это универсальный набор, который точно пригодится на кухне. А его можно дополнить ещё стольким специями.

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  • Добавьте разнообразия в напитки

Чтобы было легче и приятнее поддерживать водный баланс, возьмите на заметку простые рецепты полезных напитков. Добавить в воду можно: лимон, огурец, мяту, клубнику, базилик, имбирь, киви и т.д. Нужно совсем немного. А вкус будет совершенно другим.

Ранее эксперт в психологии снижения веса и консультант по диетологическому сопровождению Елена Кален поделилась правилами, как привести себя в форму летом

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