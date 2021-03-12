"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни

Состояние вызвано постепенным истощением гладкого хряща, выстилающего суставы. / abnews

Артрит очень распространен. Большинство людей знают о наиболее распространенных симптомах артрита, но существует обширный список возможных признаков, о которых вы, возможно, не подозреваете.

Есть разные типы артрита, и каждый из них вызывает разные симптомы.

Остеоартрит - самый распространенный тип артрита, который диагностируют.

Состояние вызвано постепенным истощением гладкого хряща, выстилающего суставы.

Но хотя все знают о боли в суставах, которая сигнализирует об артрите, есть также ряд ключевых признаков, которые нельзя игнорировать.

Читайте такжеАртриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах

"Живя каждый день с артритом, вы, вероятно, догадались, когда переждать боль, а когда позвонить врачу", - сообщает Фонд артрита.

"Но что, если вы испытаете что-то совсем другое - одышку, малейшую шишку, оставшуюся большой синяк или похудение без всяких усилий? То, что может показаться незначительной медицинской проблемой, может стать красным флагом", - сказано там.

Легкие синяки - один из ключевых признаков артрита, добавили в благотворительной организации.

В частности, ревматоидный артрит и волчанка приводят к снижению количества тромбоцитов у пациентов.

Впоследствии у них могут очень легко образоваться синяки, или их десны могут начать кровоточить без каких-либо очевидных объяснений.

У пациентов с артритом также могут быть частые инфекции, сопровождающиеся лихорадкой.

Они могут вызывать боль при мочеиспускании, а также другие симптомы инфекции мочевыводящих путей.

Люди с воспалительным типом артрита также подвержены риску постоянной боли в груди, добавили в Arthritis Foundation.

У пациентов также выше вероятность сердечного приступа, поэтому абсолютно необходимо вызвать скорую помощь, если у вас уже есть артрит и вы думаете, что у вас сердечный приступ.

По его словам, некоторые виды артрита также могут приводить к необъяснимой усталости.

Усталость чаще связана с ревматоидным артритом, но также может быть вызвана некоторыми лекарствами от артрита.

Если вас беспокоят признаки и симптомы артрита, немедленно обратитесь к врачу.

Хотя от этого состояния нет лекарства, существует ряд методов лечения, позволяющих уменьшить ваши симптомы.

Пациентам с артритом рекомендуется придерживаться здоровой сбалансированной диеты, которая включает не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день.

Упражнения также окажут благотворное влияние на боль в суставах в течение более длительного периода времени.