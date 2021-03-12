"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни

Состояние вызвано постепенным истощением гладкого хряща, выстилающего суставы.
Артрит очень распространен. Большинство людей знают о наиболее распространенных симптомах артрита, но существует обширный список возможных признаков, о которых вы, возможно, не подозреваете.
Есть разные типы артрита, и каждый из них вызывает разные симптомы.
Остеоартрит - самый распространенный тип артрита, который диагностируют.
Состояние вызвано постепенным истощением гладкого хряща, выстилающего суставы.
Но хотя все знают о боли в суставах, которая сигнализирует об артрите, есть также ряд ключевых признаков, которые нельзя игнорировать.
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"Живя каждый день с артритом, вы, вероятно, догадались, когда переждать боль, а когда позвонить врачу", - сообщает Фонд артрита.
"Но что, если вы испытаете что-то совсем другое - одышку, малейшую шишку, оставшуюся большой синяк или похудение без всяких усилий? То, что может показаться незначительной медицинской проблемой, может стать красным флагом", - сказано там.
Легкие синяки - один из ключевых признаков артрита, добавили в благотворительной организации.
В частности, ревматоидный артрит и волчанка приводят к снижению количества тромбоцитов у пациентов.
Впоследствии у них могут очень легко образоваться синяки, или их десны могут начать кровоточить без каких-либо очевидных объяснений.
У пациентов с артритом также могут быть частые инфекции, сопровождающиеся лихорадкой.
Они могут вызывать боль при мочеиспускании, а также другие симптомы инфекции мочевыводящих путей.
Люди с воспалительным типом артрита также подвержены риску постоянной боли в груди, добавили в Arthritis Foundation.
У пациентов также выше вероятность сердечного приступа, поэтому абсолютно необходимо вызвать скорую помощь, если у вас уже есть артрит и вы думаете, что у вас сердечный приступ.
По его словам, некоторые виды артрита также могут приводить к необъяснимой усталости.
Усталость чаще связана с ревматоидным артритом, но также может быть вызвана некоторыми лекарствами от артрита.
Если вас беспокоят признаки и симптомы артрита, немедленно обратитесь к врачу.
Хотя от этого состояния нет лекарства, существует ряд методов лечения, позволяющих уменьшить ваши симптомы.
Пациентам с артритом рекомендуется придерживаться здоровой сбалансированной диеты, которая включает не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день.
Упражнения также окажут благотворное влияние на боль в суставах в течение более длительного периода времени.