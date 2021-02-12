Аллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергена

Люди примерно в два раза чаще страдают аллергией на кошек, чем на собак./ Фото pixabay.com

Аллергия на животных является распространенным явлением, особенно у людей, страдающих другой аллергией или астмой. У людей может быть аллергия на любое животное, особенно на мех или перья.

Однако чаще всего аллергия на животных возникает в результате контакта человека с кошками и собаками, сообщает Medical News Today.

По данным Американского фонда астмы и аллергии, до 30% людей, страдающих аллергией, могут испытывать аллергическую реакцию на кошек и собак.

Люди примерно в два раза чаще страдают аллергией на кошек, чем на собак.

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В этой статье мы рассмотрим аллергию на животных и их причины. Мы также рассмотрим симптомы аллергии на животных и возможные методы лечения.

Люди с аллергией на животных обычно реагируют на безвредные белки, содержащиеся в организме животных:

перхоть

слюна

моча

кал

Перхоть - это крошечные хлопья омертвевших клеток в шерсти, шерсти или перьях животных, которые могут вызывать аллергию. Подобно кошкам и собакам, более мелкие млекопитающие, такие как крысы, морские свинки, хомяки, кролики и птицы, также избавляются от перхоти.

Аллергены - это вещества, вызывающие аллергическую реакцию. Сама по себе шерсть домашних животных не является аллергеном. Однако она может собирать перхоть, слюну и мочу, а также переносить другие аллергены, такие как пыльца или пыль.

Животные без меха, такие как рептилии, амфибии и рыбы, не избавляются от перхоти и имеют меньше шансов вызвать аллергическую реакцию.

Число людей, страдающих аллергией на животных, увеличивается, равно как и количество владельцев домашних животных.

Причины

Когда аллерген, такой как кожа животных, пыльца или плесень, вызывает воспаление внутри носа, возникает аллергический ринит.

Аллергический ринит возникает, когда иммунная система ошибочно определяет безвредный аллерген, например определенный животный белок, как угрозу.

Когда люди с аллергией на животные белки вдыхают их или прикасаются к их коже, иммунная система может вызвать реакцию.

Иммунная система реагирует на аллерген высвобождением гистамина. Гистамин - это химическое вещество в организме, которое вызывает симптомы в носу, горле и на коже, которые люди связывают с аллергической реакцией.

Антигистаминные препараты - это лекарства, которые могут помочь облегчить симптомы аллергии.

У некоторых людей с аллергией на животных может возникнуть аллергический контактный дерматит. Этот тип дерматита возникает, когда аллерген контактирует с кожей и вызывает аллергическую реакцию.

Белки животных могут попасть в воздух на микроскопических частицах. Перхоть может оставаться в воздухе в течение длительного времени или накапливаться на мебели или одежде.

Слюна животных может прилипать к мебели, одежде и коврам и после высыхания попадать в воздух.

Симптомы

Аллергия на животных вызывает воспалительную реакцию в носовых проходах, легких или коже.

Симптомы аллергии у животных через носовой ход и легкие могут включать:

зуд в носу, глазах, нёбе или горле

насморк

заложенный нос

чихание

красные или слезящиеся глаза

синяя кожа под глазами

затрудненное дыхание

хрипы при выдохе

прерывистый сон из-за одышки

Кожные симптомы аллергии на животных могут включать:

красные пятна или крапивница

зудящая кожа

экзема

жжение

припухлость

У некоторых людей симптомы незначительны и появляются через несколько дней после контакта с домашним животным. У других кашель и одышка могут возникнуть в течение 15–30 минут после вдыхания аллергена.

Иногда аллергия на домашних животных может усугубить симптомы астмы или вызвать тяжелый приступ астмы.

Лечение и ведение

Чтобы справиться с аллергией на животных, следует по возможности избегать животных, вызывающих аллергию. Сведение к минимуму контакта с животным может помочь уменьшить аллергические реакции и их тяжесть.

Чтобы контролировать симптомы, врач может порекомендовать лекарства, такие как:

Антигистаминные препараты: они могут снизить количество гистамина, вызывающего аллергическую реакцию, и облегчить зуд, насморк и чихание.

Кортикостероиды: эти стероидные спреи для носа могут уменьшить воспаление и облегчить чихание, а также насморк или заложенность носа.

Противоотечные средства: уменьшают опухоль в носовых проходах, что облегчает дыхание через нос.

Модификаторы лейкотриенов: врач может назначить их, если антигистаминные препараты и кортикостероиды не подходят. Они блокируют действие определенных химических веществ, выделяемых организмом, и уменьшают воспаление и заложенность носа.

Иммунотерапия: включает воздействие постепенного увеличения количества аллергена, что может со временем снизить чувствительность к веществу.

Устранение воздействия аллергенов животных может оказаться сложной задачей, особенно если животное является домашним животным или человек работает с животными. Люди также могут столкнуться с аллергенами животных, которые другие люди носят на своей одежде.

Следующие рекомендации могут помочь снизить воздействие аллергенов животных: