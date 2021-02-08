Зимние аллергии: симптомы и что их вызывает

Несколько изменений образа жизни и медицинская помощь могут помочь людям справиться с зимней аллергией. / Pixabay

Воздействие аллергенов в помещении часто вызывает так называемую зимнюю аллергию. Поскольку люди проводят больше времени в помещении, особенно в плохо вентилируемых, они могут столкнуться с повышенным воздействием этих аллергенов, что в свою очередь может вызвать симптомы зимней аллергии.

Симптомы аналогичны симптомам других сезонных аллергий, а некоторые могут также напоминать простуду.

Несколько изменений образа жизни и медицинская помощь могут помочь людям справиться с зимней аллергией.

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Что могло вызвать зимнюю аллергию?

Весенние, летние и осенние аллергии носят сезонный характер, что означает, что они появляются, когда в воздухе больше определенных аллергенов, таких как пыльца деревьев или амброзия, сообщает Healthline.

Зимняя аллергия меньше зависит от сезона, чем от образа жизни. Это потому, что большинство зимних аллергенов находятся в помещении. Люди с большей вероятностью замечают зимнюю аллергию, когда проводят больше времени в помещении, особенно в плохо вентилируемых помещениях.

К наиболее частым причинам зимней аллергии относятся:

споры плесени

перхоть

пыль или пылевые клещи

тараканы, включая фекалии и панцири тараканов

В очень теплом климате растения могут продолжать вырабатывать аллергены в зимние месяцы. Люди, живущие в таком климате, могут бороться с пыльцой или амброзией большую часть года.

Зимняя аллергия в помещении очень распространена. В промышленно развитых регионах, например, каждый четвертый человек страдает аллергией на пылевых клещей.

Зимняя аллергия vs простуда

Симптомы аллергии на холод и зимнюю аллергию могут казаться очень похожими, поэтому их трудно отличить друг от друга.

Аллергия может развиться в любом возрасте или даже стать аллергической на одни и те же вещества в одном доме после многих лет отсутствия реакции. Тот факт, что у человека ранее не было аллергии, не обязательно означает, что у него симптомы простуды.

Симптомы, которые длятся дольше нескольких недель, обычно являются результатом аллергии. Симптомы, которые появляются внезапно, через несколько недель или месяцев в одном доме, могут быть вызваны простудой, особенно если у человека не было аллергии в анамнезе.

Есть несколько симптомов, по которым можно отличить аллергию от простуды:

Простуда может вызвать жар, но переносимые по воздуху аллергены не изменят температуру тела человека.

Простуда может вызывать ломоту и боли, а аллергия - нет.

Боль в горле часто встречается при простуде, но реже при аллергии.

Больной может чувствовать давление в груди. Напротив, только люди с астмой, у которых есть аллергия, обычно сообщают о боли в груди.

Кашель чаще встречается при простуде, хотя может возникать и при аллергии.

Простуды проходят сами по себе. Аллергия может исчезнуть самостоятельно, только когда погода изменится, и человек будет больше времени проводить на улице.

Простуда обычно не вызывает зудящих высыпаний или глаз, в отличие от аллергии.

Лечение

Лечение зимней аллергии зависит от симптомов человека и степени тяжести аллергии.

Некоторым людям может потребоваться медицинское лечение, в то время как другим может быть полезно контролировать аллергены с помощью некоторых профилактических стратегий. Они включают:

Лекарства: некоторые лекарства, такие как антигистаминные препараты, отпускаемые без рецепта, стероиды для носа и лекарства, отпускаемые по рецепту, могут помочь контролировать симптомы.

Иммунотерапия: этот процесс включает в себя воздействие на человека небольших количеств аллергена с течением времени, чтобы уменьшить серьезность его реакции. Обычно это означает делать прививки от аллергии.

Промывание носа: некоторые люди считают, что спреи для носа и нети-горшочки могут помочь защитить носовые ходы от аллергенов, уменьшая тяжесть аллергических реакций.

Лечение астмы: лечение астмы может помочь уменьшить тяжесть аллергии. Для этого может потребоваться прием лекарств, использование ингалятора или некоторые изменения в образе жизни.

Профилактика

Некоторые стратегии, которые могут уменьшить тяжесть зимних аллергий и потенциально предотвратить их, включают:

улучшение вентиляции в доме

очистка пыльных участков от пыли и перхоти

частая чистка игрушек

установка внутреннего воздушного фильтра

очистка помета тараканов и изучение возможностей борьбы с тараканами

использование пылезащитных чехлов на подушках, матрасах и пружинных коробках

не допускать домашних животных в спальные места, если в семье живет домашнее животное, на которое у одного или нескольких членов есть аллергия

удаление ковров из дома или использование меньшего количества ковров и ковриков

поддержание влажности в доме на уровне 45% и менее

удаление плесени, растущей в доме

Врачи не до конца понимают, что вызывает аллергию и как ее предотвратить. Есть некоторые свидетельства того, что генетические особенности, а также факторы образа жизни могут влиять на риск развития аллергии.

Некоторые исследования показывают, что взросление в чрезмерно продезинфицированной среде, например, где отбеливатель является широко используемым дезинфицирующим средством, а ребенок не контактирует с домашними животными, может повысить риск аллергии.

Однако нет убедительных доказательств того, что какое-либо конкретное вмешательство может предотвратить зимнюю аллергию.

Когда обращаться к врачу

Обычно аллергия не является экстренной ситуацией. Однако Они могут ухудшить симптомы астмы.

Важно обратиться к врачу, если: