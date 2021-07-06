Биологическое оружие: названы самые опасные газированные напитки

В летнюю жару в газированных напитках с истекшим сроком годности развивается грибковая флора / Фото pixaby

В летнюю жару очень важно следить за сроками годности продуктов, которые вы покупаете. Это касается в том числе и газированных напитков. Если у них истек срок годности, то они становятся фактически биологическим оружием.

Специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко объяснила, что в просроченных газированных напитках зачастую могут содержаться опасные для здоровья вещества, передает Украина 24.

По ее словам, газированные напитки с истекшим сроком годности опасны тем, что там развивается грибковая флора. Кроме того, в жару быстрее протекают химические реакции.

Читайте такжеГазированная вода: вредна ли она для здоровья"В продукты питания так или иначе добавляются консерванты, ароматизаторы, которые являются фотонестойкими, на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то абсолютно небезопасное для нашего здоровья. Продукты с истекшим сроком хранения – это биологическое оружие", - пояснила Усенко.

Кроме органических кислот в газированные напитки добавляют фосфорную кислоту.

"Она не позволяет углекислому газу, которым искусственно насыщают напитки, быстро выходить из воды. И ощущение на зубной эмали – это фосфорная кислота", - добавила эксперт.

Как сообщал Главред, ранее мы писали о том, в чем преимущества употребления газированной воды и есть ли риски.