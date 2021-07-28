Бодрость на целый день: простые и эффективные упражнения для утренней зарядки

4 упражнения для утренней тренировки / flickr.com

Специалисты утверждают, чтобы доброе утро было не только добрым, но и здоровым нужно делать утреннюю зарядку. А с народной мудростью о том, как утро начнешь – так день проведешь, то и спорить не стоит.

Фитнес-тренер Роман Смидюк, который тренирует звезд и футболистов по своей авторской методике в Smidyuk Academy, на своей странице в Инстаграм показал комплекс упражнений, который зарядит вас энергией на целый день.

Упражнения для занятия спортом утром

Прыжки на одной ноге: 15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза;

15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза; Ускорение одной ногой: 15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза;

15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза; Выпады назад с боковым прыжком: 20 секунд работа – 15 секунд пауза;

20 секунд работа – 15 секунд пауза; Прыжки на возвышенность (30 см): 20 секунд – 1-минутная пауза.

Выполняйте 4 – 5 кругов. Удачной тренировки!

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