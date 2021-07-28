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Бодрость на целый день: простые и эффективные упражнения для утренней зарядки

28 июля 2021, 07:15

Фитнес-тренер Роман Смидюк показал комплекс упражнений, который зарядит вас энергией на целый день.

Фитнесс
4 упражнения для утренней тренировки / flickr.com

Специалисты утверждают, чтобы доброе утро было не только добрым, но и здоровым нужно делать утреннюю зарядку. А с народной мудростью о том, как утро начнешь – так день проведешь, то и спорить не стоит.

Фитнес-тренер Роман Смидюк, который тренирует звезд и футболистов по своей авторской методике в Smidyuk Academy, на своей странице в Инстаграм показал комплекс упражнений, который зарядит вас энергией на целый день.

Упражнения для занятия спортом утром

  • Прыжки на одной ноге: 15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза;
  • Ускорение одной ногой: 15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза;
  • Выпады назад с боковым прыжком: 20 секунд работа – 15 секунд пауза;
  • Прыжки на возвышенность (30 см): 20 секунд – 1-минутная пауза.

Выполняйте 4 – 5 кругов. Удачной тренировки!

Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась несколькими приемами, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно.

фитнес зарядка физические упражнения
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