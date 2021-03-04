Болезнь Альцгеймера: эти упражнения могут уменьшить снижение когнитивных функций

Болезнь Альцгеймера является необратимым и прогрессирующим неврологическим заболеванием. / Pixabay

Исследователи обнаружили, что аэробные упражнения могут снизить снижение когнитивных функций у людей с болезнью Альцгеймера.

Исследование, опубликованное в качестве пилотного исследования в Journal of Alzheimer’s Disease, поддерживает аэробные упражнения как средство лечения людей с этим заболеванием и закладывает основу для будущих более крупных исследований, подтверждающих первоначальные выводы.

Лечение болезни Альцгеймера

По данным Национального института старения (NIA), болезнь Альцгеймера является необратимым и прогрессирующим неврологическим заболеванием.

В самом умеренном виде это может повлиять на способность человека думать или запоминать вещи. Умеренные формы состояния могут влиять на области мозга человека и нарушать речь, рассуждение, сенсорную обработку и сознательное мышление.

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Когда болезнь прогрессирует и становится серьезной, это может помешать человеку выполнять основные повседневные задачи, узнавать или общаться с друзьями или семьей.

Ассоциация Альцгеймера подчеркивает, что не существует известного лекарства от этого состояния, и вместо этого лечение направлено на ослабление симптомов заболевания или замедление его прогрессирования.

Несмотря на то, что для лечения болезни Альцгеймера доступны различные лекарства, появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что аэробные упражнения также могут быть эффективными в замедлении прогрессирования заболевания.

Однако, как отмечают авторы настоящего исследования, рандомизированные контролируемые испытания, которые проверяли это, дали противоречивые результаты.

Чтобы приступить к решению этой проблемы в существующих исследованиях, авторы настоящей статьи разработали рандомизированное контролируемое исследование, которое будет действовать в качестве пилотного исследования.

В этом исследовании изучали, будет ли у группы пожилых людей с болезнью Альцгеймера снижение когнитивных функций в меньшей степени после 6 месяцев аэробных упражнений по сравнению с ожидаемым уровнем снижения когнитивных функций, который они испытали бы, если бы болезнь прогрессировала естественным путем.

В исследовании приняли участие 96 участников в возрасте 66 лет и старше с болезнью Альцгеймера.

Исследователи случайным образом разделили этих участников на две группы. Одна группа из 64 человек принимала участие в контролируемых занятиях по велоспорту три раза в неделю в течение 6 месяцев.

Остальные 32 участника приняли участие в классах упражнений на растяжку и диапазон движений под присмотром, которые ученые сопоставили группе велоспорта с точки зрения регулярности занятий и их продолжительности, но с низкой интенсивностью. Эта последняя группа также действовала в качестве контроля.

Исследователи постоянно отслеживали частоту сердечных сокращений участников в обеих группах. Команда также поддержала группу, занимающуюся велоспортом, в достижении 50–75% резерва частоты пульса, помогая контрольной группе поддерживать менее 20% резерва частоты пульса.

Кроме того, ученые измерили когнитивные способности участников в начале вмешательства, а также на 3, 6, 9 и 12 месяцах.

Упражнения снижают снижение когнитивных функций

Исследователи обнаружили, что как группа, занимавшаяся велоспортом, так и группа, занимавшаяся растяжкой или диапазоном движений, набрали значительно больше очков, чем можно было бы предположить, если бы они продолжали лечение в обычном режиме.

Исследователи использовали шкалу оценки болезни Альцгеймера - когнитивную подшкалу, систему шкалы, в которой большее число отражает худшие когнитивные способности.

По словам профессора Фанг Ю, заведующего кафедрой медсестринского дела при деменции в Колледже медсестер и инноваций в области здравоохранения Университета Эдсона и соответствующего автора исследования, "наши первичные результаты показывают, что 6-месячные аэробные упражнения значительно снижают ослабление когнитивных способностей, по сравнению с естественным течением изменений при деменции Альцгеймера".

"Однако мы не обнаружили более сильного эффекта аэробных упражнений по сравнению с растяжкой, что, вероятно, связано с экспериментальным характером нашего исследования. У нас нет статистических данных для выявления различий между группами, в группе на растяжку наблюдался значительный эффект социального взаимодействия, и многие участники, занимавшиеся растяжкой, выполняли аэробные упражнения самостоятельно".

Как следствие, ученым необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти первоначальные обнадеживающие результаты.