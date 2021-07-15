Больше, чем регулярные осмотры: что нужно для здорового зрения

Простая и полезная замена - испечь сладкий картофель вместо белого. / Pixabay

Для поддержания здорового зрения требуется больше, чем регулярные осмотры - то, что вы едите, может положительно повлиять на ваше зрение.

Для того, чтобы глаза были здоровые, нужно подбирать правильные продукты. В частности, по информации Weil, нужно добавлять в свои блюда следующие продукты:

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Темная листовая зелень, содержащая лютеин и зеаксантин, два каротиноида, которые помогают бороться с катарактой и возрастной дегенерацией желтого пятна. Шпинат, капуста и зелень - отличные источники. Для начала замените ромэн шпинатом в салатах и ​​добавляйте зелень в свои блюда.

Сладкий картофель (наряду с тыквой и дыней) содержит множество каротиноидов, которые действуют как предшественники витамина А - питательного вещества, необходимого для нормального зрения и функционирования сетчатки. Простая и полезная замена - испечь сладкий картофель вместо белого.

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Яйца. Всего одно яйцо в день повысит уровень лютеина и зеаксантина, а также обеспечит организм соединениями серы, которые могут помочь предотвратить образование катаракты.

Выбирайте яйца без клеток, обогащенные омега-3, которые содержат более высокий уровень DHA, еще одного питательного вещества, полезного для глаз. Если вы не любите яйца на завтрак, добавьте нарезанное вкрутую яйцо в салат на обед или ужин.

У людей с проблемами зрения есть множество способов исправить свое зрение и улучшить здоровье глаз. Многие люди выбирают контактные линзы или очки, потому что они простые и быстрые. Однако также доступны хирургические варианты.

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