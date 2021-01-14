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Чем чреват для тела полный отказ от алкоголя - ответ кардиолога

14 января 2021, 05:18
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Медик убежден - быстрый и безоговорочный отказ от выпивки несет с собой опасность

Алкоголь
Чем чреват для тела полный отказ от алкоголя / УНИАН

Употребление умеренных доз спиртного благоприятно сказывается на состоянии здоровья и продолжительности жизни, в то время, как полный отказ от алкоголя не приносит аналогичной пользы. Об этом сообщает портал Medikforum со ссылкой на кардиолога Александра Мясникова.

Он отметил, что тотальный запрет на алкоголь является не самым правильным выбором в аспекте профилактики различных заболеваний.

"Именно в плане профилактики сердечных болезней и диабета мы можем говорить с научной точки зрения о допустимости малых доз алкоголя", — заявил Мясников.

Врач сослался на исследования, которые были проведены в разных странах. Их результаты свидетельствуют о том, что люди, позволяющие себе ограниченное количество алкогольных напитков, — живут дольше, а также реже болеют.

Проблемы со здоровьем возникают при условии, что алкоголем злоупотребляют, подчеркнул Мясников. Врач объяснил, что для ежедневного потребления приемлемым является количество алкоголя, равноценное 20 граммам чистого спирта.

"Это означает: либо 50 граммов крепкого, или 200 мл вина, или пол-литра пива", - уточнил медик.

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