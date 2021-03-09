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Чем опасно вздутие живота: врачи дали ответ

9 марта 2021, 21:16

Иногда вздутие живота может указывать на более серьезное заболевание.

Боль
Иногда вздутие живота может указывать на более серьезное заболевание. / Pixabay

Хотя вздутие живота часто бывает доброкачественной причиной, оно может указывать на более серьезное основное заболевание.

Вздутие живота обычно является результатом употребления слишком большого количества продуктов с газом. Пища, вызывающая газ, может забить ваш желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) - набор полых органов, соединенных длинной извилистой трубкой ото рта к анусу. Когда "идти" некуда, воздух раздувает живот, вызывая отек и болезненные спазмы в животе, пишет Express.co.uk.

Иногда вздутие живота может указывать на более серьезное заболевание.

Одна из возможных причин - гастропарез - длительное (хроническое) заболевание, при котором желудок не может опорожняться обычным образом.

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Пища проходит через желудок медленнее, чем обычно, что является благодатной почвой для вздутия живота и других расстройств пищеварения.

Согласно NHS, это считается результатом проблемы с нервами и мышцами, которые контролируют опорожнение желудка.

Если эти нервы повреждены, мышцы живота могут не работать должным образом, и движение пищи может замедлиться", - объясняет орган, занимающийся здоровьем.

Помимо вздутия живота, симптомы пареза желудка могут включать:

  • Очень быстрое чувство сытости во время еды.
  • Плохое самочувствие (тошнота) и рвота.
  • Потеря аппетита.
  • Потеря веса.
  • Боль или дискомфорт в животе (животе).
  • Изжога.

Что делать?

Вам следует обратиться к терапевту, если вы испытываете симптомы гастропареза, так как это может привести к некоторым потенциально серьезным осложнениям.

Эти осложнения включают:

  • Обезвоживание от многократной рвоты
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - когда желудочная кислота просачивается из желудка в пищевод (пищевод)
  • Недоедание - когда ваше тело не получает достаточно питательных веществ
  • Непредсказуемый уровень сахара в крови - это особый риск у людей с диабетом

Другие серьезные причины вздутия живота

По данным Harvard Health, рак толстой кишки, яичников, желудка и поджелудочной железы относятся к числу видов рака, симптомом которых может быть вздутие живота.

Внезапное вздутие живота - верный признак того, что случилось что-то серьезное, предупреждает здоровый организм.

"Большинство людей, у которых вздутие живота, начинают испытывать его в молодом возрасте. Но если у кого-то внезапно появляется вздутие живота в более старшем возрасте, это иногда красный флаг, который говорит мне, что что-то изменилось и требует исследования", - сказал доктор Кайл Сталлер, гастроэнтеролог. в Массачусетской больнице общего профиля при Гарварде.

Если внезапное вздутие живота длится более нескольких дней, Harvard Health рекомендует сообщить о симптоме своему врачу или гастроэнтерологу.

Как лечить вздутие живота

Если вздутие живота связано с вашим питанием, существует ряд проверенных средств.

Один простой совет самопомощи - не злоупотреблять газами.

Как объясняют Холланд и Барретт, определенные продукты с большей вероятностью будут выделять газ в кишечнике, но многие из них также богаты необходимыми питательными веществами, поэтому они все равно нужны вам в вашем рационе.

К ним относятся:

  • Крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста.
  • Запеченная фасоль.
  • Сухофрукт.
  • Бобовые и чечевица.
  • Некоторые семена, включая фенхель и подсолнечник.
  • Молочные продукты.

"Хитрость заключается в том, чтобы наращивать свою толерантность медленно, постепенно увеличивая размер порций, чтобы не перегружать свой кишечник", - говорят Холланд и Барретт.

Организаторы здоровья рекомендуют замачивать фасоль перед приготовлением и слегка готовить овощи перед едой, чтобы уменьшить газообразование.

"Следует вообще избегать некоторых продуктов, способствующих газообразованию, таких как сахар и искусственные подсластители", - добавляет он.

По словам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, употребление активированного угля может также облегчить эпизод сильного вздутия живота.

здоровье
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