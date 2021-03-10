Вздутие живота оказалось симптомом болезни сердца

Особенно опасно вздутие живота в сочетании с такими симптомами, как чувство усталости, отек ног, беспокойство и депрессия и рядом других.
Вздутие живота может являться одним из симптомов застойной сердечной недостаточности – то есть состояния, когда мышцы неспособны перекачивать кровь по телу. При этом со временем такое состояние прогрессирует – и в конечном итоге способно спровоцировать смерть человека.
К такому выводу пришли британские медики, пишет Express.
Эксперты назвали и другие признаки сердечной недостаточности. Это:
- чувство усталости,
- одышка даже в состоянии покоя,
- постоянный кашель (ночью может усиливаться),
- отек ног,
- хрипы,
- спутанность сознания,
- нерегулярное сердцебиение.
Также опасными признаками являются резкий набор или потеря веса, потеря аппетита, обмороки и головокружение, беспокойство и депрессия.
Отчего возникает вздутие живота
Причины вздутия живота – чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха при жевании. Ведь само по себе вздутие живота – это накопление в брюшной полости таких веществ, как жидкость или воздух. Это и провоцирует расширение брюшины.
Есть и другие причины вздутия живота: воспалительные заболевания кишечника (например, временный запор, сахарный диабет, язвенный колит, диспепсия, синдром раздраженного кишечника).
При этом вздутие живота является не болезнью как таковой – а типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме.
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