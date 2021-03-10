Вздутие живота оказалось симптомом болезни сердца

Вздутие живота назвали симптомом болезни сердца / Reuters

Вздутие живота может являться одним из симптомов застойной сердечной недостаточности – то есть состояния, когда мышцы неспособны перекачивать кровь по телу. При этом со временем такое состояние прогрессирует – и в конечном итоге способно спровоцировать смерть человека.

К такому выводу пришли британские медики, пишет Express.

Эксперты назвали и другие признаки сердечной недостаточности. Это:

чувство усталости,

одышка даже в состоянии покоя,

постоянный кашель (ночью может усиливаться),

отек ног,

хрипы,

спутанность сознания,

нерегулярное сердцебиение.

Также опасными признаками являются резкий набор или потеря веса, потеря аппетита, обмороки и головокружение, беспокойство и депрессия.

Отчего возникает вздутие живота

Причины вздутия живота – чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха при жевании. Ведь само по себе вздутие живота – это накопление в брюшной полости таких веществ, как жидкость или воздух. Это и провоцирует расширение брюшины.

Есть и другие причины вздутия живота: воспалительные заболевания кишечника (например, временный запор, сахарный диабет, язвенный колит, диспепсия, синдром раздраженного кишечника).

При этом вздутие живота является не болезнью как таковой – а типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме.

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