Какая еда сильнее всего ударяет по сердцу / zu /flickr.com

Употребление жареной пищи увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний сердца и сосудов. Для этого достаточно есть такие блюда даже в небольшом количестве, сообщает западный специализированный журнал Heart.

Наблюдения кардиологов показали ‒ люди, которые регулярно употребляют жареную пищу, имеют на 28% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У 22% из них возрастала опасность ишемической болезни сердца и на целых 37% — риск смертельной сердечной недостаточности.

По словам медиков, каждое дополнительное увеличение объема жареной пищи на 114 граммов в неделю повышает риск инфарктов и инсультов на 3%, других заболеваний сердца — на 2%, а вероятность сердечной недостаточности — на 12%.

Кроме того, кардиологи говорят, что в пищевой промышленности активно используются трансжиры. Они стоят недорого, долго не портятся и придают продуктам питания превосходный вкус и текстуру. Далее ‒ там во время процесса жарки в жидкие растительные масла добавляют водород (чтобы сделать их более твердыми).

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