Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть

Какие витамины входят в состав абрикосы, в чем их польза и вред, кому и когда можно есть абрикосы – выяснил Главред.
Абрикосы зачастую называют "плодами здоровья" за их полезные свойства и огромное количество витаминов, что входят в их состав. Однако у абрикосы есть и противопоказания. Если их не учесть – то от абрикосы будет лишь вред.
Какие витамины в абрикосах
В мякоти абрикосы много сахаров (главным образом сахарозы) и органических кислот (тут и винная, тут и лимонная, и яблочная, и салициловая), есть никотиновая кислота. Также в состав абрикосы входят:
- пектин,
- каротин,
- крахмал,
- флавоноидные и дубильные вещества (изокверцитрин, кверцетин, ликопин и др.),
- минеральные вещества: железо, калий, магний, йод, натрий и фосфор;
- витамины B1, С, B2, Р.
А вот абрикосовые косточки могут быть опасны для здоровья: в их составе есть опасная синильная кислота.
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Чем полезны абрикосы для женщин и мужчин
Полезные свойства абрикоса перечислять придется долго. Начнем с того, что употреблять можно и свежий, и сушеный абрикос – польза будет одинаковая.
После этого лакомства у человека улучшается обмен веществ и кроветворение.
Этот плод обладает слабым мочегонным и слабительным действием. Оказывает на организм общеукрепляющее и противоатеросклеротическое действия.
Кроме того, в абрикосе содержится клечатка – а она защищает от рака толстую кишку, уменьшает варикозное расширение вен, запоры и геморрой.
Еще абрикос улучшает работу сердца и помогает организму избавляться от плохого холестерина.
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Сколько абрикосов можно съедать в день
Женщинам в день стоит есть не более 300 грамм абрикосов, а для мужчин норма абрикосов в сутки – 400-450 грамм.
Когда можно есть абрикосы
Есть абрикосы лучше в качестве перекуса между приемами еды – за несколько часов до завтрака или до ужина.
При этом диетологи говорят, что нельзя есть абрикосы натощак или сразу после еды на десерт. В этом случае фруктовые кислоты будут раздражать ваш кишечник.
Кому нельзя есть абрикосы: противопоказания
От свежих абрикосов нужно отказаться тем, у кого:
- панкреатит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- острый гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока;
- замедление ритма сердечных сокращений.
Абрикос: калорийность и питательная ценность
Пару свежих абрикосов (чтобы весили в целом 100 грамм) содержат:
- 44 ккал;
- 0,9 г белка;
- 9 г углеводов;
- 0,1 г жиров.
При этом большую часть в них составляют пищевые волокна – 2,1 г и вода – 86 г.