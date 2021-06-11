Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть / 1zoom.ru

Абрикосы зачастую называют "плодами здоровья" за их полезные свойства и огромное количество витаминов, что входят в их состав. Однако у абрикосы есть и противопоказания. Если их не учесть – то от абрикосы будет лишь вред.

Какие витамины в абрикосах

В мякоти абрикосы много сахаров (главным образом сахарозы) и органических кислот (тут и винная, тут и лимонная, и яблочная, и салициловая), есть никотиновая кислота. Также в состав абрикосы входят:

пектин,

каротин,

крахмал,

флавоноидные и дубильные вещества (изокверцитрин, кверцетин, ликопин и др.),

минеральные вещества: железо, калий, магний, йод, натрий и фосфор;

витамины B1, С, B2, Р.

А вот абрикосовые косточки могут быть опасны для здоровья: в их составе есть опасная синильная кислота.

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Чем полезны абрикосы для женщин и мужчин

Полезные свойства абрикоса перечислять придется долго. Начнем с того, что употреблять можно и свежий, и сушеный абрикос – польза будет одинаковая.

После этого лакомства у человека улучшается обмен веществ и кроветворение.

Этот плод обладает слабым мочегонным и слабительным действием. Оказывает на организм общеукрепляющее и противоатеросклеротическое действия.

Кроме того, в абрикосе содержится клечатка – а она защищает от рака толстую кишку, уменьшает варикозное расширение вен, запоры и геморрой.

Еще абрикос улучшает работу сердца и помогает организму избавляться от плохого холестерина.

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Сколько абрикосов можно съедать в день

Женщинам в день стоит есть не более 300 грамм абрикосов, а для мужчин норма абрикосов в сутки – 400-450 грамм.

Когда можно есть абрикосы

Есть абрикосы лучше в качестве перекуса между приемами еды – за несколько часов до завтрака или до ужина.

При этом диетологи говорят, что нельзя есть абрикосы натощак или сразу после еды на десерт. В этом случае фруктовые кислоты будут раздражать ваш кишечник.

Кому нельзя есть абрикосы: противопоказания

От свежих абрикосов нужно отказаться тем, у кого:

панкреатит;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

острый гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока;

замедление ритма сердечных сокращений.

Абрикос: калорийность и питательная ценность

Пару свежих абрикосов (чтобы весили в целом 100 грамм) содержат:

44 ккал;

0,9 г белка;

9 г углеводов;

0,1 г жиров.

При этом большую часть в них составляют пищевые волокна – 2,1 г и вода – 86 г.