Врач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детей / 1zoom.ru

Абрикосы крайне полезны – но могут нести и вред, особенно для детей.

Как рассказал в эфире телеканала Россия 1 врач и телеведущий Александр Мясников, главную опасность в абрикосе представляют косточки.

Персиковые и абрикосовые косточки могут быть смертельно опасны, ведь содержат синильную кислоту.

"Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти", – подчеркнул медик.

Мясников рассказал, что каждый год бывают случаи смерти среди детей, которые дробят косточки и выедают из них ядрышки.

Также он призвал не забывать про аллергию на персики, которая часто встречается у малышей. Чтобы максимально обезопасить ребенка – персики нужно сварить и очистить от пушистой шкурки.

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