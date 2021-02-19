Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь

Исследователи изучили связь шести различных видов спорта с риском смертности от всех причин. / Фото: vegetarian-way.com

Положительное влияние упражнений на долголетие однозначно.

Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, было направлено на определение вида спорта, который продлевает жизнь

Исследователи изучили связь шести различных видов спорта / упражнений с риском смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в большом шотландском и английском пуле населения.

Сердечно-сосудистые заболевания - общий термин, обозначающий состояния, поражающие сердце или кровеносные сосуды, - являются одной из основных причин смерти в мире.

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Чтобы собрать свои выводы, исследователи проанализировали данные 80 306 человек.

Итак, что они узнали?

Значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось при занятиях плаванием, ракетками и аэробикой, но не было значительных ассоциаций для езды на велосипеде, бега и футбола.

В своих заключительных замечаниях исследователи заявили: Эти результаты показывают, что занятия конкретными видами спорта могут иметь значительные преимущества для общественного здоровья.

"Дальнейшие исследования должны быть направлены на дальнейшее укрепление базы эпидемиологических данных по конкретным видам спорта и понимание того, как способствовать более широкому участию в спорте", - сказано в исследовании.

Общие преимущества упражнений

Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более низкий риск развития многих долгосрочных (хронических) состояний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа, инсульт и некоторые виды рака.

Исследования показывают, что физическая активность также может повысить самооценку, настроение, качество сна и энергию, а также снизить риск стресса, депрессии, слабоумия и болезни Альцгеймера.

"Чтобы оставаться здоровыми, взрослые должны стараться быть активными каждый день и стремиться достичь как минимум 150 минут физической активности в течение недели с помощью различных видов деятельности", - советует NHS.

Самый простой способ начать двигаться - это сделать активность частью повседневной жизни, например, ходьбу или езду на велосипеде, а не использовать машину для передвижения.

"Однако чем больше вы делаете, тем лучше, а участие в таких мероприятиях, как спорт и упражнения, сделает вас еще более здоровым", - добавляет он.

Другие ключевые советы по долголетию

Чтобы максимизировать пользу от упражнений для долголетия, вам также следует придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.

Здоровая, сбалансированная диета обычно означает употребление разнообразных продуктов в правильных пропорциях и употребление нужного количества еды и напитков для достижения и поддержания здоровой массы тела.

В руководстве Eatwell Guide показано, что для того, чтобы придерживаться здорового и сбалансированного питания, люди должны:

Употреблять не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей каждый день.

Выбирать пищу из продуктов с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макаронные изделия.

Употребляйте молочные продукты

Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другой белок

Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах

Пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день)

Стоит отметить, что употребление слишком большого или слишком небольшого количества любой из основных групп продуктов питания может быть вредным для вашего здоровья.

По словам Бупа, разным людям нужно разное количество, в зависимости от возраста, пола и уровня активности.

"Если вы пытаетесь похудеть, вам нужно быть особенно осторожным с контролем порций", - предупреждает здоровый организм.

Если вы не уверены в размерах порций, спросите своего терапевта или диетолога.