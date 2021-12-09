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Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

9 декабря 2021, 23:56

Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.

Учебный врач
Что делать, если уволился семейный врач / Reuters

Часто граждане не могут попасть на прием к своему семейному врачу из-за того, что он заболел или уволился.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно делать в такой ситуации.

Если ваш семейный врач заболел

Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.

О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:

  • Объявлением непосредственно в самом медучреждении
  • На веб-сайте учреждения
  • На странице в социальной сети
  • По телефону пациентам, которые были к врачу записаны

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.

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Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.

Если вам внезапно понадобилось обратиться к семейному врачу, а он на больничном, то стоит узнать, кто его сейчас заменяет.

Почти в каждой поликлинике и амбулатории есть дежурный врач, который принимает пациентов.

Если ваш семейный врач уволился

Часто пациенты заключают декларацию с врачом и после этого долгое время не обращаются. А при визите в амбулаторию или поликлинику выясняют, что семейный врач тут уже не работает.

Обычно в такой ситуации пациенту предлагают заключить декларацию с другим семейным врачом в медучреждении, на выбор. Можно заключить декларацию в другом медицинском учреждении – у пациента есть такое право. Выбрать врача можно на сайте НСЗУ.

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Кроме того, центры первичной медицинской помощи обязаны информировать пациентов об увольнении тех врачей, с которыми подписаны декларации.

Обычно такая информация размещена в медучреждениях, на сайте заведения или на странице учреждения в социальных сетях. Также пациентов могут уведомить лично – по телефону или другим способом, который ранее выбрал пациент.

В медучреждении должны в течении одного месяца после увольнения уведомить пациентов о том, что у него истекает срок заключенной декларации из-за увольнения семейного врача.

Для заключения декларации с новым семейным врачом нужно: сделать визит к новому врачу, получить его согласие, принести все необходимые документы, подписать декларацию.

Ранее медики объяснили, почему постковидний синдром требует отдельного и часто длительного лечения. Больные не могут преодолеть его своими силами. Чаще всего люди, страдающие постковидным синдромом, жалуются на быструю утомляемость, респираторные симптомы и неврологические проблемы.

Также В Министерстве здравоохранения объяснили, как вернуться к привычной жизни после COVID-19. В ведомстве отметили, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидний синдром может длиться в течение пяти недель. Возвращаться к привычной жизни после болезни порой крайне трудно – недуг изрядно обессиливает организм и иммунную систему.

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Минздрав семейный врач новости Украины
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