Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.
Часто граждане не могут попасть на прием к своему семейному врачу из-за того, что он заболел или уволился.
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно делать в такой ситуации.
Если ваш семейный врач заболел
Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.
О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:
- Объявлением непосредственно в самом медучреждении
- На веб-сайте учреждения
- На странице в социальной сети
- По телефону пациентам, которые были к врачу записаны
Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.
Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.
Если вам внезапно понадобилось обратиться к семейному врачу, а он на больничном, то стоит узнать, кто его сейчас заменяет.
Почти в каждой поликлинике и амбулатории есть дежурный врач, который принимает пациентов.
Если ваш семейный врач уволился
Часто пациенты заключают декларацию с врачом и после этого долгое время не обращаются. А при визите в амбулаторию или поликлинику выясняют, что семейный врач тут уже не работает.
Обычно в такой ситуации пациенту предлагают заключить декларацию с другим семейным врачом в медучреждении, на выбор. Можно заключить декларацию в другом медицинском учреждении – у пациента есть такое право. Выбрать врача можно на сайте НСЗУ.
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Кроме того, центры первичной медицинской помощи обязаны информировать пациентов об увольнении тех врачей, с которыми подписаны декларации.
Обычно такая информация размещена в медучреждениях, на сайте заведения или на странице учреждения в социальных сетях. Также пациентов могут уведомить лично – по телефону или другим способом, который ранее выбрал пациент.
В медучреждении должны в течении одного месяца после увольнения уведомить пациентов о том, что у него истекает срок заключенной декларации из-за увольнения семейного врача.
Для заключения декларации с новым семейным врачом нужно: сделать визит к новому врачу, получить его согласие, принести все необходимые документы, подписать декларацию.
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