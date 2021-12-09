Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

Что делать, если уволился семейный врач / Reuters

Часто граждане не могут попасть на прием к своему семейному врачу из-за того, что он заболел или уволился.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно делать в такой ситуации.

Если ваш семейный врач заболел

Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.

О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:

Объявлением непосредственно в самом медучреждении

На веб-сайте учреждения

На странице в социальной сети

По телефону пациентам, которые были к врачу записаны

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.

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Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.

Если вам внезапно понадобилось обратиться к семейному врачу, а он на больничном, то стоит узнать, кто его сейчас заменяет.

Почти в каждой поликлинике и амбулатории есть дежурный врач, который принимает пациентов.

Если ваш семейный врач уволился

Часто пациенты заключают декларацию с врачом и после этого долгое время не обращаются. А при визите в амбулаторию или поликлинику выясняют, что семейный врач тут уже не работает.

Обычно в такой ситуации пациенту предлагают заключить декларацию с другим семейным врачом в медучреждении, на выбор. Можно заключить декларацию в другом медицинском учреждении – у пациента есть такое право. Выбрать врача можно на сайте НСЗУ.

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Кроме того, центры первичной медицинской помощи обязаны информировать пациентов об увольнении тех врачей, с которыми подписаны декларации.

Обычно такая информация размещена в медучреждениях, на сайте заведения или на странице учреждения в социальных сетях. Также пациентов могут уведомить лично – по телефону или другим способом, который ранее выбрал пациент.

В медучреждении должны в течении одного месяца после увольнения уведомить пациентов о том, что у него истекает срок заключенной декларации из-за увольнения семейного врача.

Для заключения декларации с новым семейным врачом нужно: сделать визит к новому врачу, получить его согласие, принести все необходимые документы, подписать декларацию.

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