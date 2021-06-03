Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь

Печень очень снисходительна - она ​​может выдержать много злоупотреблений / blog.nebula.org

После долгого рабочего дня снятие стресса может выглядеть как пару стаканов хорошего крепкого напитка.

И если употребление слишком большого количества алкоголя стало привычкой по ночам, ваше тело может молча страдать.

Одна порция крепкого спиртного составляет 50 грамм - это размер небольшой рюмки. По данным Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, это не так много, учитывая, что одна порция вина составляет 150 мл, а одна порция пива - 0,5л.

Что ж, крепкие спиртные напитки составляют около 40 процентов алкоголя, в то время как вино - около 12 процентов, а пиво - от 4 до 5 процентов алкоголя.

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Давно рекомендуется употреблять алкоголь не более одного напитка в день для женщин и двух для мужчин в дни, когда вы пьете. Однако этот совет может измениться.

Научный отчет Консультативного комитета по диетическим рекомендациям 2020 года, выпущенный в июле 2020 года, предполагает, что мужчины и женщины должны придерживаться не более одного напитка в день.

Что с печенью?

Печень очень снисходительна - она ​​может выдержать много злоупотреблений, прежде чем насытится. Но проблема в том, что порог у всех немного разный, и трудно понять, когда страдает ваша печень.

Печень проходит несколько стадий, прежде чем алкоголь нанесет необратимый урон. Согласно отчету StatPearls за июнь 2020 года, риску повреждения печени подвержены мужчины, которые выпивают более 14 напитков в неделю, и женщины, а также люди старше 65 лет, которые выпивают семь или более напитков в неделю.

Крепкие напитки каждую ночь могут давать больше, чем может выдержать ваше тело. Когда вы употребляете алкоголь, триглицериды могут накапливаться в печени, вызывая жировую болезнь печени - это первая стадия.

Если вы все еще пьете и не даете своей печени шанса выздороветь, это может перерасти в воспаление в печени, которое все еще поддается лечению, но, согласно отчету за июнь 2020 года, для этого требуется больше работы и не пить. Последняя стадия - цирроз, то есть необратимое поражение печени.

Такие варианты, как виски, водка, текила и ром, делают вас особенно восприимчивыми, потому что размер порции крепких напитков намного меньше, чем у других алкогольных напитков, поэтому вы можете пить больше, чем планировали, что может серьезно повредить вашу печень.

А избыточный вес или ожирение повышают риск заболеваний печени и смертности, согласно исследованию, опубликованному в мае 2021 года в Европейском журнале клинического питания.

Ваш риск рака может возрасти

Рак, в его простейшем определении, - это неконтролируемое деление клеток в организме, которое распространяется на другие области.

Американское онкологическое общество (ACS) недавно обновило свои рекомендации по употреблению алкоголя, рекомендуя полностью отказаться от алкоголя.

Согласно ACS, чем крепче или больше вы пьете - другими словами, тем больше этанола вы потребляете, - это определяет риск развития рака.

Употребление алкоголя повышает риск развития рака пищевода, печени, толстой и прямой кишки, рта, горла и голосового аппарата, а курение во время употребления алкоголя экспоненциально увеличивает риск. Итак, если вы курите только тогда, когда пьете, вы не делаете себе никаких одолжений.

Кроме того, согласно ACS, употребление алкоголя связано с более высокими показателями рака груди из-за увеличения эстрогена в организме.

Ваш вес может увеличиться

Если вы не любитель виски, вы, вероятно, не пьете спиртное прямо из бутылки. Скорее всего, вы смешиваете его с чем-то. И это обычно означает, что вы также потребляете дополнительное количество сахара.

Алкоголь не только добавляет лишние калории в ваш ежедневный рацион, он значительно увеличивают количество потребляемого вами сахара - и все это складывается, если вы пьете каждую ночь.

Согласно исследованию, проведенному в июне 2017 года в Канаде, опубликованном в журнале "Укрепление здоровья и профилактика хронических заболеваний", частое употребление алкоголя способствует ожирению.

Исследователи обнаружили, что молодые люди, которые часто пили, включая запой, потребляли значительное количество дополнительных калорий за год.

Употребление алкоголя также связано с изменением процесса принятия решений, в том числе и с выбором вашего рациона питания. Это означает, что, когда вы пьете, вы не можете сделать самый здоровый выбор и есть продукты, которые обычно не выбираете.

Ваше сердце страдает

Если употребление крепких напитков каждую ночь превысит рекомендуемый предел, это может серьезно повредить свое сердце.

Американская кардиологическая ассоциация заявляет, что чрезмерное употребление алкоголя - сверх рекомендации - может привести к повышению артериального давления, кардиомиопатии или сердечной аритмии. Хуже того, запой может привести к сердечной недостаточности.

С увеличением ежедневного потребления алкоголя увеличивается и риск повреждения сердца, включая высокое кровяное давление.

Ваше психическое здоровье страдает

Употребление ночного напитка может стать привычкой, и от нее будет трудно избавиться. Обратите внимание на причины, по которым вы можете развлекаться каждую ночь.

По словам Гарварда Т.Х., алкоголь связан с нарушениями сна, нарушением суждений и может негативно повлиять на отношения. Все эти факторы могут нанести значительный урон вашему психическому здоровью.

Употребление крепких напитков для снятия стресса влияет на вашу способность находить здоровые способы справиться со стрессом. По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом, мужчины и женщины с более высоким уровнем стресса склонны пить больше, при этом мужчины используют алкоголь в качестве механизма преодоления больше, чем женщины.

Если вы употребляете алкоголь для снятия стресса и это стало частью вашего распорядка, поменяйте употребление алкоголя. Попробуйте альтернативу в виде безалкогольного алкоголя, или вместо этого стакан 100-процентного виноградного сока или ароматизированную газированную воду.