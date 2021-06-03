УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь

3 июня 2021, 21:52

Рекомендуется употреблять алкоголь не более одного напитка в день для женщин и двух для мужчин в дни.

Алкоголь
Печень очень снисходительна - она ​​может выдержать много злоупотреблений / blog.nebula.org

После долгого рабочего дня снятие стресса может выглядеть как пару стаканов хорошего крепкого напитка.

И если употребление слишком большого количества алкоголя стало привычкой по ночам, ваше тело может молча страдать.

Одна порция крепкого спиртного составляет 50 грамм - это размер небольшой рюмки. По данным Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, это не так много, учитывая, что одна порция вина составляет 150 мл, а одна порция пива - 0,5л.

Что ж, крепкие спиртные напитки составляют около 40 процентов алкоголя, в то время как вино - около 12 процентов, а пиво - от 4 до 5 процентов алкоголя.

Читайте такжеВ Украине взвинтят цены на алкоголь: сколько будем платить

Давно рекомендуется употреблять алкоголь не более одного напитка в день для женщин и двух для мужчин в дни, когда вы пьете. Однако этот совет может измениться.

Научный отчет Консультативного комитета по диетическим рекомендациям 2020 года, выпущенный в июле 2020 года, предполагает, что мужчины и женщины должны придерживаться не более одного напитка в день.

Что с печенью?

Печень очень снисходительна - она ​​может выдержать много злоупотреблений, прежде чем насытится. Но проблема в том, что порог у всех немного разный, и трудно понять, когда страдает ваша печень.

Печень проходит несколько стадий, прежде чем алкоголь нанесет необратимый урон. Согласно отчету StatPearls за июнь 2020 года, риску повреждения печени подвержены мужчины, которые выпивают более 14 напитков в неделю, и женщины, а также люди старше 65 лет, которые выпивают семь или более напитков в неделю.

Крепкие напитки каждую ночь могут давать больше, чем может выдержать ваше тело. Когда вы употребляете алкоголь, триглицериды могут накапливаться в печени, вызывая жировую болезнь печени - это первая стадия.

Если вы все еще пьете и не даете своей печени шанса выздороветь, это может перерасти в воспаление в печени, которое все еще поддается лечению, но, согласно отчету за июнь 2020 года, для этого требуется больше работы и не пить. Последняя стадия - цирроз, то есть необратимое поражение печени.

Такие варианты, как виски, водка, текила и ром, делают вас особенно восприимчивыми, потому что размер порции крепких напитков намного меньше, чем у других алкогольных напитков, поэтому вы можете пить больше, чем планировали, что может серьезно повредить вашу печень.

А избыточный вес или ожирение повышают риск заболеваний печени и смертности, согласно исследованию, опубликованному в мае 2021 года в Европейском журнале клинического питания.

Ваш риск рака может возрасти

Рак, в его простейшем определении, - это неконтролируемое деление клеток в организме, которое распространяется на другие области.

Американское онкологическое общество (ACS) недавно обновило свои рекомендации по употреблению алкоголя, рекомендуя полностью отказаться от алкоголя.

Согласно ACS, чем крепче или больше вы пьете - другими словами, тем больше этанола вы потребляете, - это определяет риск развития рака.

Употребление алкоголя повышает риск развития рака пищевода, печени, толстой и прямой кишки, рта, горла и голосового аппарата, а курение во время употребления алкоголя экспоненциально увеличивает риск. Итак, если вы курите только тогда, когда пьете, вы не делаете себе никаких одолжений.

Кроме того, согласно ACS, употребление алкоголя связано с более высокими показателями рака груди из-за увеличения эстрогена в организме.

Ваш вес может увеличиться

Если вы не любитель виски, вы, вероятно, не пьете спиртное прямо из бутылки. Скорее всего, вы смешиваете его с чем-то. И это обычно означает, что вы также потребляете дополнительное количество сахара.

Алкоголь не только добавляет лишние калории в ваш ежедневный рацион, он значительно увеличивают количество потребляемого вами сахара - и все это складывается, если вы пьете каждую ночь.

Согласно исследованию, проведенному в июне 2017 года в Канаде, опубликованном в журнале "Укрепление здоровья и профилактика хронических заболеваний", частое употребление алкоголя способствует ожирению.

Исследователи обнаружили, что молодые люди, которые часто пили, включая запой, потребляли значительное количество дополнительных калорий за год.

Употребление алкоголя также связано с изменением процесса принятия решений, в том числе и с выбором вашего рациона питания. Это означает, что, когда вы пьете, вы не можете сделать самый здоровый выбор и есть продукты, которые обычно не выбираете.

Ваше сердце страдает

Если употребление крепких напитков каждую ночь превысит рекомендуемый предел, это может серьезно повредить свое сердце.

Американская кардиологическая ассоциация заявляет, что чрезмерное употребление алкоголя - сверх рекомендации - может привести к повышению артериального давления, кардиомиопатии или сердечной аритмии. Хуже того, запой может привести к сердечной недостаточности.

С увеличением ежедневного потребления алкоголя увеличивается и риск повреждения сердца, включая высокое кровяное давление.

Ваше психическое здоровье страдает

Употребление ночного напитка может стать привычкой, и от нее будет трудно избавиться. Обратите внимание на причины, по которым вы можете развлекаться каждую ночь.

По словам Гарварда Т.Х., алкоголь связан с нарушениями сна, нарушением суждений и может негативно повлиять на отношения. Все эти факторы могут нанести значительный урон вашему психическому здоровью.

Употребление крепких напитков для снятия стресса влияет на вашу способность находить здоровые способы справиться со стрессом. По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом, мужчины и женщины с более высоким уровнем стресса склонны пить больше, при этом мужчины используют алкоголь в качестве механизма преодоления больше, чем женщины.

Если вы употребляете алкоголь для снятия стресса и это стало частью вашего распорядка, поменяйте употребление алкоголя. Попробуйте альтернативу в виде безалкогольного алкоголя, или вместо этого стакан 100-процентного виноградного сока или ароматизированную газированную воду.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делатьМагнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать День Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела ЮлииДень Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защититьСердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить Ангелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей мамеАнгелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей маме 31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок

Последние новости

23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

Реклама
21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата потепления Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

20:35

Twitter запустил Twitter Blue – платную подписку на особые функции соцсети Фото

20:27

В Украине открылись новые центры вакцинации: где и когда можно сделать укол

20:26

Бил кулаками по голове и вскоре задушил 11-месячного сына: отцу-убийце вынесли жесткий приговор Видео

19:58

"О Боже, я женюсь на нем": Рикки Мартин поведал о первой встрече со своим мужем

19:57

Украинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко" мнение

19:44

5 вещей, которые нельзя хранить в доме Видео

19:31

"Они уже близко": игроки в Fortnite стали жертвами НЛО Видео

19:26

Тюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроекта Видео

Реклама
19:21

Зарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы Видео

19:09

Гибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сына Видео

18:43

Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки Видео

18:40

Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

18:36

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония Видео

18:27

Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19 Видео

18:17

В Одессе пациентку засосало в аппарат МРТ прямо с инвалидной коляской Фото Видео

18:10

Epic Games Store начал раздавать градостроительный симулятор выживания Frostpunk Видео

17:47

Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с сыном Потапа и его бывшей Видео

17:36

После коронавируса человечеству грозит опасная болезнь - ученые Видео

17:29

"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2 Видео

17:10

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

17:02

Зеленский анонсировал тысячу объектов "Большой стройки"

16:51

Netflix закрыл тяжелобюджетный сериал Наследие Юпитера сразу после премьеры

16:39

"Нож и угрозы": в Харькове "смельчак" захватил в заложники ребенка и девушку

16:30

Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни Видео

16:20

Посол раскрыл безумную цель Путина относительно Украины

15:45

Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

15:36

Во Львове вынесли приговор пенсионеру за матерно-порнографические письма чиновникам

15:33

Московский суд покарал Моргенштерна: огласили решение суда

Реклама
15:24

Сквер Слипака и бульвар Вирского: стало известно, какие улицы в Киеве переименуют Видео

15:15

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

15:06

Верховная Рада вернула посадки в тюрьму за обман в е-декларациях Видео

15:01

В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко Видео

14:56

Автомагистраль-Юг привлекла почти 100 дорожников на Большую стройку одной из худших трасс Одесчины

14:54

Активность программ для шпионажа и майнинга растет – исследование

14:39

В Слуге народа собрались увеличить пенсионный возраст в Украине Видео

14:35

Ученые предупреждают: через секс можно заразиться этим желудочным заболеванием Видео

14:22

Аутизм и СДВГ: названо популярное лекарство, которое нельзя принимать беременным Видео

14:15

"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять