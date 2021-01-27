Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога

Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян / УНИАН

Курение кальяна, вопреки мифу, гораздо более вредно для организма, чем курение сигарет. Об этом сообщает портал Medikforum со ссылкой на комментарий кардиолога Александра Мясникова.

"Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько бы вдыхали, если бы курили полторы пачки сигарет", — сказал врач.

Медик объяснил, что курение кальяна сопровождается вдыханием опасно высоких доз мелкодисперсных частиц дыма. Эти микроскопические частицы, которые образованы процессом сгорания, могут во время затяжек вызвать микроожоги легких и провоцировать в местах повреждения легочной ткани опухолевые процессы, вызывая онкологические заболевания.

Мясников подчеркнул, что вида курения, которое бы не было опасным для человека, не существует. Трубки, сигары, по его словам, также могут провоцировать рак (конкретно - рак полости рта).

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