Что пить, чтобы усваивалось железо: эксперты назвали напитки

Низкий уровень железа может вызвать состояние, называемое анемией.
Железодефицитная анемия возникает, когда в организме недостаточно железа. Человек может использовать ингредиенты, содержащие большое количество железа и витамина С, для приготовления смузи, которые могут увеличить потребление железа в организме.
Красные кровяные тельца содержат богатый железом белок, называемый гемоглобином. Это помогает транспортировать кислород по телу. Низкий уровень железа может вызвать состояние, называемое анемией, когда у человека не хватает здоровых эритроцитов для переноса кислорода в ткани тела, пишет Medical News Today.
Железодефицитная анемия обычно развивается со временем, когда организм потребляет мало железа. Лечение этого состояния включает прием добавок железа и увеличение количества железа, потребляемого человеком.
В статье 2020 года говорится, что существует два типа диетического железа: гемовое и негемовое.
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Негемовое железо поступает из растений и продуктов, обогащенных железом. Гемовое железо поступает из источников пищи животного происхождения. Организм не так легко усваивает негемовое железо, как гемовое.
Национальный институт сердца, легких и крови утверждает, что увеличение потребления витамина С может помочь организму усваивать больше железа.
Человек может делать смузи, используя следующие ингредиенты с высоким содержанием витамина С:
Цитрусовые
Эта группа фруктов включает апельсины и грейпфруты и содержит большое количество витамина С.
Примерно 180 граммов (г) апельсиновых дольок содержат 95,8 миллиграмма (мг) витамина С.
В таком же количестве грейпфрута содержится 56,2 мг этого витамина.
Человек может попробовать следующие рецепты смузи, в каждом из которых используются цитрусовые:
- апельсиновый смузи для повышения иммунитета
- грейпфрутовый смузи
- смузи с грейпфрутом и зеленью
- клубничный грейпфрутовый смузи
- киви
Киви - плод, богатый питательными веществами и витамином С. Он также является хорошим источником витамина Е, клетчатки, калия и фолиевой кислоты.
Примерно 180 г киви содержит 134 мг витамина С.
Некоторые рецепты смузи, в которых есть киви, включают:
- яблоко киви
- зеленый смузи
- смузи из киви
- легкий смузи с бананом и киви
Клубника
Этот фрукт содержит витамин С, калий и фолиевую кислоту.
Примерно 180 г сырой клубники содержат 88,2 мг витамина С.
Примеры рецептов смузи, которые можно попробовать, включают:
- клубничный смузи
- полезный клубничный смузи
- простой клубничный смузи
Гуава
Гуава содержит клетчатку, калий и витамин А.
В 165 г сырой гуавы 377 мг витамина С.
Некоторые рецепты смузи, в которых используется гуава, включают:
- тропический смузи из гуавы
- смузи из гуавы и ананаса
- палео клубничный смузи из гуавы
Ингредиенты, богатые железом
Людям с железодефицитной анемией также следует попытаться увеличить потребление продуктов, богатых железом.
Они могут делать смузи, используя следующие ингредиенты:
Шпинат
Шпинат и другие темно-зеленые овощи, такие как капуста и брокколи, являются хорошими источниками негемового железа.
Примерно 85 г или 3 стакана шпината содержат 2 мг железа.
Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие шпинат:
- Детокс-зеленый смузи со шпинатом
- смузи из шпината
- клубничный смузи со шпинатом
Капуста
Кале содержит примерно 1,59 мг железа на 100 г.
Чтобы увеличить потребление железа, можно добавлять капусту в коктейли. Они могут захотеть объединить свои зеленые овощи с фруктами, чтобы подсластить смузи.
Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие капусту:
- смузи из капусты
- смузи из капусты, яблока и банана
- смузи из капусты
Спаржа
Спаржа - это весенний овощ, содержащий витамины А и С и клетчатку.
Примерно 85 г спаржи содержит 2 мг железа.
Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие спаржу:
пятикомпонентный смузи из спаржи и клубники
смузи из спаржи и авокадо
весенний зеленый смузи
зеленый смузи со шпинатом, спаржей и фруктами
Тофу
Тофу - это творог, который производители делают путем коагуляции соевого молока. Он бывает разной твердости, от шелковистого до особо твердого.
Человек может использовать тофу в своих смузи, чтобы увеличить содержание железа в напитке. По-видимому, твердый тофу содержит большее количество железа. Однако некоторые люди могут предпочесть использовать шелковый тофу для получения более гладкой текстуры.
Фирменный тофу содержит 1,08 мг железа на 79 г.
Примерно 85 г шелкового тофу содержит 0,95 мг железа.
Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие шелковый тофу:
- тропический зеленый смузи
- клубника банан тофу коктейль
- смузи из папайи и тофу
Чернослив
Чернослив - это чернослив. Они являются хорошим источником клетчатки, калия и витамина К.
Полстакана чернослива содержит 1,9 мг железа.
Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие чернослив:
- смузи со шпинатом и черносливом
- смузи из банана и чернослива
- смузи из чернослива
Шелковица
Шелковица растет на деревьях. Они могут быть кисло-сладкими.
Примерно в 100 г шелковицы содержится 1,85 мг железа.
Некоторые рецепты смузи, в которых используется шелковица, включают:
- ванильный смузи из шелковицы
- банановый смузи из шелковицы и овса
- Утренний смузи из шелковицы
Сушеные абрикосы
Сушеные абрикосы - источниквитамин А и калий. Человек может легко смешать их, чтобы увеличить содержание железа в смузи.
Примерно 40 г или пять кураги содержат 1,08 мг железа.
Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие курагу:
- смузи из сухофруктов
- смузи с изюмом и курагой
- смузи из моркови, персика и абрикоса