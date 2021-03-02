Что пить, чтобы усваивалось железо: эксперты назвали напитки

Низкий уровень железа может вызвать состояние, называемое анемией / Pixabay

Железодефицитная анемия возникает, когда в организме недостаточно железа. Человек может использовать ингредиенты, содержащие большое количество железа и витамина С, для приготовления смузи, которые могут увеличить потребление железа в организме.

Красные кровяные тельца содержат богатый железом белок, называемый гемоглобином. Это помогает транспортировать кислород по телу. Низкий уровень железа может вызвать состояние, называемое анемией, когда у человека не хватает здоровых эритроцитов для переноса кислорода в ткани тела, пишет Medical News Today.

Железодефицитная анемия обычно развивается со временем, когда организм потребляет мало железа. Лечение этого состояния включает прием добавок железа и увеличение количества железа, потребляемого человеком.

В статье 2020 года говорится, что существует два типа диетического железа: гемовое и негемовое.

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Негемовое железо поступает из растений и продуктов, обогащенных железом. Гемовое железо поступает из источников пищи животного происхождения. Организм не так легко усваивает негемовое железо, как гемовое.

Национальный институт сердца, легких и крови утверждает, что увеличение потребления витамина С может помочь организму усваивать больше железа.

Человек может делать смузи, используя следующие ингредиенты с высоким содержанием витамина С:

Цитрусовые

Эта группа фруктов включает апельсины и грейпфруты и содержит большое количество витамина С.

Примерно 180 граммов (г) апельсиновых дольок содержат 95,8 миллиграмма (мг) витамина С.

В таком же количестве грейпфрута содержится 56,2 мг этого витамина.

Человек может попробовать следующие рецепты смузи, в каждом из которых используются цитрусовые:

апельсиновый смузи для повышения иммунитета

грейпфрутовый смузи

смузи с грейпфрутом и зеленью

клубничный грейпфрутовый смузи

киви

Киви - плод, богатый питательными веществами и витамином С. Он также является хорошим источником витамина Е, клетчатки, калия и фолиевой кислоты.

Примерно 180 г киви содержит 134 мг витамина С.

Некоторые рецепты смузи, в которых есть киви, включают:

яблоко киви

зеленый смузи

смузи из киви

легкий смузи с бананом и киви

Клубника

Этот фрукт содержит витамин С, калий и фолиевую кислоту.

Примерно 180 г сырой клубники содержат 88,2 мг витамина С.

Примеры рецептов смузи, которые можно попробовать, включают:

клубничный смузи

полезный клубничный смузи

простой клубничный смузи

Гуава

Гуава содержит клетчатку, калий и витамин А.

В 165 г сырой гуавы 377 мг витамина С.

Некоторые рецепты смузи, в которых используется гуава, включают:

тропический смузи из гуавы

смузи из гуавы и ананаса

палео клубничный смузи из гуавы

Ингредиенты, богатые железом

Людям с железодефицитной анемией также следует попытаться увеличить потребление продуктов, богатых железом.

Они могут делать смузи, используя следующие ингредиенты:

Шпинат

Шпинат и другие темно-зеленые овощи, такие как капуста и брокколи, являются хорошими источниками негемового железа.

Примерно 85 г или 3 стакана шпината содержат 2 мг железа.

Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие шпинат:

Детокс-зеленый смузи со шпинатом

смузи из шпината

клубничный смузи со шпинатом

Капуста

Кале содержит примерно 1,59 мг железа на 100 г.

Чтобы увеличить потребление железа, можно добавлять капусту в коктейли. Они могут захотеть объединить свои зеленые овощи с фруктами, чтобы подсластить смузи.

Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие капусту:

смузи из капусты

смузи из капусты, яблока и банана

смузи из капусты

Спаржа

Спаржа - это весенний овощ, содержащий витамины А и С и клетчатку.

Примерно 85 г спаржи содержит 2 мг железа.

Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие спаржу:

пятикомпонентный смузи из спаржи и клубники

смузи из спаржи и авокадо

весенний зеленый смузи

зеленый смузи со шпинатом, спаржей и фруктами

Тофу

Тофу - это творог, который производители делают путем коагуляции соевого молока. Он бывает разной твердости, от шелковистого до особо твердого.

Человек может использовать тофу в своих смузи, чтобы увеличить содержание железа в напитке. По-видимому, твердый тофу содержит большее количество железа. Однако некоторые люди могут предпочесть использовать шелковый тофу для получения более гладкой текстуры.

Фирменный тофу содержит 1,08 мг железа на 79 г.

Примерно 85 г шелкового тофу содержит 0,95 мг железа.

Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие шелковый тофу:

тропический зеленый смузи

клубника банан тофу коктейль

смузи из папайи и тофу

Чернослив

Чернослив - это чернослив. Они являются хорошим источником клетчатки, калия и витамина К.

Полстакана чернослива содержит 1,9 мг железа.

Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие чернослив:

смузи со шпинатом и черносливом

смузи из банана и чернослива

смузи из чернослива

Шелковица

Шелковица растет на деревьях. Они могут быть кисло-сладкими.

Примерно в 100 г шелковицы содержится 1,85 мг железа.

Некоторые рецепты смузи, в которых используется шелковица, включают:

ванильный смузи из шелковицы

банановый смузи из шелковицы и овса

Утренний смузи из шелковицы

Сушеные абрикосы

Сушеные абрикосы - источниквитамин А и калий. Человек может легко смешать их, чтобы увеличить содержание железа в смузи.

Примерно 40 г или пять кураги содержат 1,08 мг железа.

Человек может попробовать следующие рецепты, содержащие курагу: