Что съесть, чтобы предотвратить старение: продукты с полезными антиоксидантами

Если вы хотите сохранить свою кожу гладкой, а здоровье – крепким, позаботьтесь о правильном рационе.
Сегодня продукты с антиоксидантами считаются едва ли не панацеей. Есть мнение, что их постоянное употребление не только защитит от многих болезней, но и предотвратит старение организма. Если вы пока не разобрались, чем полезны антиоксиданты и где их искать, читайте этот материал.
Как пишет нутрициолог Надежда Андреева у себя в инста-блоге, чтобы стать здоровым, следует употреблять больше антиоксидантов с пищей. Также полезно увеличить количество кофакторов, благодаря которым организм сможет самостоятельно производить антиоксиданты и ферменты.
Продукты, которые содержат полезные антиоксиданты
Витамины
- Витамин А: печень, яйца, молочные продукты.
- Витамин С: цитрусовые, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.
- Витамин Е: грецкие орехи, миндаль, семечки.
Фитонутриенты
- Каротиноиды, альфа-каротин: морковь, тыква, апельсины, мандарины.
- Бета-каротин: темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.
- Лютеин и зеаксантин: зеленые темные листовые овощи, особенно шпинат.
Флавоноиды
- Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (очень полезная кожура винограда), вишни.
- Флавонолы, катехины: зеленый и белый чай.
- Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, какао, черный шоколад.
- Флавононы: петрушка, тмин, сельдерей, цитрусовые продукты.
- Фитоэстрогены: соя, бобовые, семечки, крупы.
- Растительные стеролы: орехи, авокадо, растительные масла.
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