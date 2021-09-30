Что съесть, чтобы предотвратить старение: продукты с полезными антиоксидантами

Продукты, которые содержат полезные антиоксиданты / УНИАН

Сегодня продукты с антиоксидантами считаются едва ли не панацеей. Есть мнение, что их постоянное употребление не только защитит от многих болезней, но и предотвратит старение организма. Если вы пока не разобрались, чем полезны антиоксиданты и где их искать, читайте этот материал.

Как пишет нутрициолог Надежда Андреева у себя в инста-блоге, чтобы стать здоровым, следует употреблять больше антиоксидантов с пищей. Также полезно увеличить количество кофакторов, благодаря которым организм сможет самостоятельно производить антиоксиданты и ферменты.

Продукты, которые содержат полезные антиоксиданты

Витамины

Витамин А: печень, яйца, молочные продукты.

Витамин С: цитрусовые, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.

Витамин Е: грецкие орехи, миндаль, семечки.

Эти продукты богаты витаминами / Фото pixabay.com

Фитонутриенты

Каротиноиды, альфа-каротин: морковь, тыква, апельсины, мандарины.

Бета-каротин: темная зелень, помидоры, абрикосы, манго.

Лютеин и зеаксантин: зеленые темные листовые овощи, особенно шпинат.

Сохраните красоту и молодость благодаря этим продуктам / Фото kp.ru

Флавоноиды

Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (очень полезная кожура винограда), вишни.

Флавонолы, катехины: зеленый и белый чай.

Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, какао, черный шоколад.

Флавононы: петрушка, тмин, сельдерей, цитрусовые продукты.

Фитоэстрогены: соя, бобовые, семечки, крупы.

Растительные стеролы: орехи, авокадо, растительные масла.

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