Что за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологов

Какие соки помогут телу избежать запоров / Flickr / Erik Forsberg

В случае, если запор становится у человека регулярной проблемой, то нужно немедленно проконсультироваться с медиками. Если же запор носит временный характер, то улучшению опорожнения кишечника поможет употребление некоторых видов соков, как утверждает портал The Health Site со ссылкой на британских диетологов.

Ананасовый сок. Такой напиток содержит большое количество фермента бромелайн, которій улучшает процесс дефекации.

Яблочный сок. Нужно смешать в блендере одно яблоко, половину чайной ложки порошка фенхеля и вылить туда половину стакана воды. На состояние кишечника положительно влияют яблочная клетчатка, минералы и витамины.

Виноградный сок. Положить в блендер свежий виноград, добавить имбирь и воду, покрутить, потом перелить в стакан и выпить. Виноград богат клетчаткой, а дополнительная влага улучшает прохождение переработанной пищи кишечником.

Апельсиновый сок. Бросить в блендер нарезанный апельсин без кожуры и добавьте щепотку соли. Напиток простимулирует процесс дефекации благодаря волокнам и минералам.

Лимонный сок. Лимоны — источник витамина С и клетчатки. Они эффективно помогают в случае запоров. Для приготовления сока в чашку теплой воды нужно выжать сок половинки лимона, добавить мед и порошок тмина. Он очень полезен для поддержания здоровья пищеварительной системы.

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