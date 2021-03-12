Дефицит железа: как выявить проблему

Низкий уровень железа или дефицит железа могут привести к ряду симптомов / iPhones

Железо - это минерал, необходимый организму для роста и развития.

Ваше тело использует железо для производства гемоглобина - белка красных кровяных телец, переносящего кислород из легких во все части тела.

Обильные месячные, беременность или потеря крови могут привести к снижению уровня железа, сообщает Express.co.uk.

Низкий уровень железа или дефицит железа могут привести к ряду симптомов, которые можно игнорировать или приписать другим факторам.

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Симптомы железодефицитной анемии

По данным NHS, симптомы железодефицитной анемии следующие:

усталость и недостаток энергии

одышка

заметное сердцебиение (учащенное сердцебиение)

бледная кожа

Вы также можете заметить ломкость ногтей, холодные руки и ноги и болезненный язык.

Еще один признак - если у вас начнут легко появляться синяки, поскольку это может указывать на недостаток железа.

Люди с низким уровнем железа часто легко получают синяки, поскольку человеческое тело нуждается в железе, чтобы поддерживать здоровье клеток крови.

Дефицит железа лечится с помощью таблеток железа, назначенных врачом, и путем употребления в пищу продуктов, богатых железом.

Если вы считаете, что у вас дефицит железа, обратитесь к врачу и назначьте встречу.

Ваш терапевт обычно заказывает полный анализ крови, который определяет, в норме ли у вас количество эритроцитов (количество эритроцитов).

Железодефицитная анемия является наиболее распространенным типом анемии, однако есть и другие типы, такие как анемия, связанная с витамином B12 и фолиевой кислотой, которые также можно проверить в анализе крови.

Если у вас железодефицитная анемия, вам могут назначить таблетки железа и рекомендовать увеличить количество железа в вашем рационе.

Продукты с высоким содержанием железа включают:

Печень

Красное мясо

Фасоль - красная фасоль, фасоль эдамаме, нут

Орехи

Сухофрукты

Обогащенные хлопья для завтрака

Тофу, зеленые листовые овощи, такие как шпинат, печеный картофель и чечевица, также являются хорошими источниками железа.

Прописанные таблетки железа сильнее, чем добавки, которые вы можете купить в аптеках и супермаркетах.

В зависимости от того, что говорит ваш врач, вам может потребоваться принимать их около шести месяцев.

Один совет, который дает NHS, заключается в том, что употребление апельсинового сока после того, как вы приняли таблетку, может помочь вашему организму усвоить железо. У некоторых людей при приеме таблеток железа возникают такие побочные эффекты, как:

запор или диарея

боль в животе

изжога

плохое самочувствие

черный стул

Попробуйте принимать таблетки во время еды или вскоре после еды, чтобы снизить вероятность побочных эффектов.

Даже если у вас появятся эти побочные эффекты, важно продолжать прием таблеток.

Ваш терапевт может провести повторные анализы крови в течение следующих нескольких месяцев, чтобы проверить, возвращается ли ваш уровень железа в норму.