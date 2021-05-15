Дерматолог рассказал, чем опасны дезодоранты и антиперспиранты

Чем опасны дезодоранты / pixabay

Дерматолог-венеролог Дмитрий Кожевников рассказал, насколько опасны дезодоранты и антиперспиранты.

По словам специалиста, желание мужчин и женщин бороться с потоотделением и неприятным запахом можно только приветствовать, но также стоит знать, что эти средства могут навредить здоровью.

По словам эксперта, основных проблем с дезодорантами и антиперспирантами — две.

"Во-первых, использование твердого дезодоранта может вызывать закупорку пор. Как правило, антиперспиранты забивают выходы потовыделяющих желез, вследствие чего начинается воспалительный процесс", — говорит Кожевников, передает ngs.ru.

Во-вторых, на дезодоранты — как спреевые, так и твердые — часто возникает аллергическая реакция.

"К сожалению, таких случаев все больше и больше — видимо, дело в каких-то добавках или консервантах", — говорит медик.

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Дерматолог считает, что использование дезодорантов по определению вредным, но рекомендует по возможности предпочесть твердому дезодоранту спреевый.

Также эксперт порекомендовал мужчинам, страдающим от повышенного потоотделения, закаляться с помощью контрастного душа.

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