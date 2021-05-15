Дерматолог рассказал, чем опасны дезодоранты и антиперспиранты

По словам эксперта, есть две основные проблемы с дезодорантами и антиперспирантами.
Дерматолог-венеролог Дмитрий Кожевников рассказал, насколько опасны дезодоранты и антиперспиранты.
По словам специалиста, желание мужчин и женщин бороться с потоотделением и неприятным запахом можно только приветствовать, но также стоит знать, что эти средства могут навредить здоровью.
По словам эксперта, основных проблем с дезодорантами и антиперспирантами — две.
"Во-первых, использование твердого дезодоранта может вызывать закупорку пор. Как правило, антиперспиранты забивают выходы потовыделяющих желез, вследствие чего начинается воспалительный процесс", — говорит Кожевников, передает ngs.ru.
Во-вторых, на дезодоранты — как спреевые, так и твердые — часто возникает аллергическая реакция.
"К сожалению, таких случаев все больше и больше — видимо, дело в каких-то добавках или консервантах", — говорит медик.
Читайте такжеВрач рассказал, как можно избежать старения тела в молодом возрасте
Дерматолог считает, что использование дезодорантов по определению вредным, но рекомендует по возможности предпочесть твердому дезодоранту спреевый.
Также эксперт порекомендовал мужчинам, страдающим от повышенного потоотделения, закаляться с помощью контрастного душа.
Читайте такжеКак пищевые добавки влияют на тела людей - открытие ученых
Как ранее сообщал Главред:
- Исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.
- Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).