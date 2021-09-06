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Действительно ли заменители сахара такие некалорийны: эксперт разложил всё по полочкам

6 сентября 2021, 00:51

Оказывается, некоторые заменители и совсем не уступают калорийностью обычному сахару.

Сахар_изюм
Все о заменителях сахара / Pixabay

Глупо думать, что можно похудеть, только заменив калорийный сахар на некалорийные аналоги. Причина ожирения не в сахаре, а в профиците калорий. Замена сахару принесёт результат, если использовать её в комплексе с другими низкокалорийными хитростями.

Основатель школы и диетолог Андрей Невский помог разобраться, какие есть альтернативы сахара и какие из них действительно есть смысл использовать. Оказывается, некоторые заменители и совсем не уступают калорийностью обычному сахару.

Фруктоза

Это вещество получают из фруктов, овощей и ягод. Замена сахара фруктозой полезна людям, страдающим диабетом, а не тем, кто хочет похудеть. По калорийности они практически равны.

Стевия

Она слаще сахара и почти без калорий. Но есть один минус – специфический привкус.

Эритрея

Содержится в дынях, винограде, соевом соусе, грушах. Имеет нулевую калорийность и слабительный эффект.

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Сорбит

Это вещество является в составе рябины, яблок и абрикосов. Оно не очень сладкое и еще и калорийно, так же как и белый сахар.

Ксилит

Получают этот заменитель сахара из отходов переработки кукурузы и хлопкового семени. Причем по уровню слащавости и калорийности заменитель от реального сахара не отличаются. Кроме этого, ксилит имеет желчегонный и слабительный эффект, но не повреждает зубную эмаль.

Синтетические заменители сахара

Если говорить коротко об искусственных подсластителях, то они не хуже, чем натуральные, говорит диетолог. Они не имеют калорий, но гораздо слаще, чем сахар, поэтому активно используются в пищевой промышленности.

Все, что стоит знать о заменители сахара / Фото instagram

Ранее Андрей Невский развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить.

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