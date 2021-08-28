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Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

28 августа 2021, 05:15

Хотя хлеб давно стал привычным элементом в нашем повседневном рационе, он все еще, пожалуй, больше всего страдает от мифов.

Хлеб
Популярные мифы о хлебе / pixabay

Большинство считают хлеб продуктом вредным для здоровья, но по мнению эксперта это неправильно суждение. Хлеб могут есть даже те, кто придерживается диеты. Главное условие – правильно подойти к выбору продукта.

Хлеб регулярно попадает в списки самой плохой пищи для спортсменов и сторонников правильного питания. Действительно ли это так, рассказал у себя в Инстаграм основатель школы и диетолог Андрей Невский

От хлеба толстеют

Как и от любых других продуктов. Калорийность 100 граммов белого пшеничного хлеба примерно 250 килокалорий. В 100 граммах макадамии – 718 килокалорий, пармезана – 420 килокалорий, семенах – 578 килокалорий. Вот, кстати, хлеб с семенами и другими наполнителями будет еще калорийнее. Но если постараться, можно и его вписать в суточную норму. Помните, толстеют не когда кусок хлеба съедают, а когда калорий перебирают.

От хлеба гниет кишечник

В этом "грехе" обвиняют дрожжи. А еще они, по мнению "экспертов", подавляют иммунитет и провоцируют онкологические болезни.

Нет ни одного серьезного исследования, которое бы подтвердило бы эти утверждения. Дрожжи погибают при температуре выше +60, а в печи, где печется хлеб, – все +90,– говорит диетолог.

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В хлебе нет ничего полезного

Во-первых, хлеб – это углеводы, а углеводы – это энергия. А быть полным энергии – полезно. Во-вторых, по словам Невского, он не любит деление на "полезное" и "вредное". Иногда очень полезные продукты могут навредить организму, если неправильно их употреблять. Конечно, если сравнивать обычный белых хлеб и цельнозерновой, то во втором есть витамины группы B, минералы и клетчатка. Это полезно для организма, но в разумных дозах.

Хлебцы полезнее хлеба

Если говорить о калорийности, то в хлебцах она даже больше, ведь это сухой продукт и плотность у него больше. А для тех, у кого есть гастрит или язва, – хлебцы противопоказаны. Это жесткая пища полная клетчатки, которая раздражает желудок. Поэтому лучше есть немного подсушенный белый хлеб.

Черный хлеб лучше белого

Это сугубо дело предпочтений. Питательных веществ больше в цельнозерновой хлеб, а он бывает как белый, так и черный.

Хлеб
Помните, толстеют не когда кусок хлеба съедают, а когда калорий перебирают. / goodfon.ru

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук рассказала, какие продукты нужно убрать из рациона навсегда.

viber
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