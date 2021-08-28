Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

Хотя хлеб давно стал привычным элементом в нашем повседневном рационе, он все еще, пожалуй, больше всего страдает от мифов.
Большинство считают хлеб продуктом вредным для здоровья, но по мнению эксперта это неправильно суждение. Хлеб могут есть даже те, кто придерживается диеты. Главное условие – правильно подойти к выбору продукта.
Хлеб регулярно попадает в списки самой плохой пищи для спортсменов и сторонников правильного питания. Действительно ли это так, рассказал у себя в Инстаграм основатель школы и диетолог Андрей Невский
От хлеба толстеют
Как и от любых других продуктов. Калорийность 100 граммов белого пшеничного хлеба примерно 250 килокалорий. В 100 граммах макадамии – 718 килокалорий, пармезана – 420 килокалорий, семенах – 578 килокалорий. Вот, кстати, хлеб с семенами и другими наполнителями будет еще калорийнее. Но если постараться, можно и его вписать в суточную норму. Помните, толстеют не когда кусок хлеба съедают, а когда калорий перебирают.
От хлеба гниет кишечник
В этом "грехе" обвиняют дрожжи. А еще они, по мнению "экспертов", подавляют иммунитет и провоцируют онкологические болезни.
Нет ни одного серьезного исследования, которое бы подтвердило бы эти утверждения. Дрожжи погибают при температуре выше +60, а в печи, где печется хлеб, – все +90,– говорит диетолог.Реклама
В хлебе нет ничего полезного
Во-первых, хлеб – это углеводы, а углеводы – это энергия. А быть полным энергии – полезно. Во-вторых, по словам Невского, он не любит деление на "полезное" и "вредное". Иногда очень полезные продукты могут навредить организму, если неправильно их употреблять. Конечно, если сравнивать обычный белых хлеб и цельнозерновой, то во втором есть витамины группы B, минералы и клетчатка. Это полезно для организма, но в разумных дозах.
Хлебцы полезнее хлеба
Если говорить о калорийности, то в хлебцах она даже больше, ведь это сухой продукт и плотность у него больше. А для тех, у кого есть гастрит или язва, – хлебцы противопоказаны. Это жесткая пища полная клетчатки, которая раздражает желудок. Поэтому лучше есть немного подсушенный белый хлеб.
Черный хлеб лучше белого
Это сугубо дело предпочтений. Питательных веществ больше в цельнозерновой хлеб, а он бывает как белый, так и черный.
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