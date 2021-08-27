Какие продукты нужно убрать из рациона навсегда: советы нутрициолога

Уберите это из рациона: нутрициолог назвала 3 вредных продукта / ua.depositphotos.com

У каждого человека свой, уникальный обмен веществ. Кто-то может целыми днями питаться картофелем с салом и не поправляться. Другие набирают лишний вес от одного вида душистой выпечки. Однако существуют продукты, от которых стоит отказаться всем.

Их употребление – не вопрос идеальной фигуры, а вопрос здоровья. Что с ними не так и как без них жить, рассказывает спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук.

Какие продукты убрать из рациона

Подсолнечное масло

На этом популярном продукте часто можно увидеть различные надписи: "Без ГМО", "Без глютена" и т.д.

А уж фраза "богатый Омега-6" убеждает купить. Но подсолнечное масло никогда не будет содержать ГМО, глютен и холестерин, т.к. этих веществ там просто не может быть. Омега-6 – это не достоинство, а как раз недостаток этого продукта. Ведь ее в нашем рационе переизбыток, да и это вещество синтезируется в нашем организме. А вот переизбыток этого вещества приведет к системному воспалению в организме, – рассказала нутрициолог.

Сахарозаменители (синтетические и натуральные) и стевия

Клинические исследования показывают, что любые сахарозаменители повышают инсулин. Большое потребление этих веществ, так же как и сахар, приведёт к диабету.

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Подсолнечное масло – продукт, который любят расхваливать маркетологи / Фото Reuters

Гранола

Светлана Никитчук уточнила, что быстрых сахаров и особенно фруктозы в этом продукте просто огромное количество.

Так, метаболизм фруктозы равен метаболизму алкоголя. Метаболизируясь в печени, фруктоза моментально превращается в жир, которым начинают замещаться клетки печени.

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