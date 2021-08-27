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Какие продукты нужно убрать из рациона навсегда: советы нутрициолога

27 августа 2021, 05:50

Часто продукты привлекают интересными приставками вроде "Без ГМО", "фитнес" и пр., но это всего лишь маркетинговый ход.

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Уберите это из рациона: нутрициолог назвала 3 вредных продукта / ua.depositphotos.com

У каждого человека свой, уникальный обмен веществ. Кто-то может целыми днями питаться картофелем с салом и не поправляться. Другие набирают лишний вес от одного вида душистой выпечки. Однако существуют продукты, от которых стоит отказаться всем.

Их употребление – не вопрос идеальной фигуры, а вопрос здоровья. Что с ними не так и как без них жить, рассказывает спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук.

Какие продукты убрать из рациона

  • Подсолнечное масло

На этом популярном продукте часто можно увидеть различные надписи: "Без ГМО", "Без глютена" и т.д.

А уж фраза "богатый Омега-6" убеждает купить. Но подсолнечное масло никогда не будет содержать ГМО, глютен и холестерин, т.к. этих веществ там просто не может быть. Омега-6 – это не достоинство, а как раз недостаток этого продукта. Ведь ее в нашем рационе переизбыток, да и это вещество синтезируется в нашем организме. А вот переизбыток этого вещества приведет к системному воспалению в организме, – рассказала нутрициолог.

  • Сахарозаменители (синтетические и натуральные) и стевия

Клинические исследования показывают, что любые сахарозаменители повышают инсулин. Большое потребление этих веществ, так же как и сахар, приведёт к диабету.

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масло
Подсолнечное масло – продукт, который любят расхваливать маркетологи / Фото Reuters
  • Гранола

Светлана Никитчук уточнила, что быстрых сахаров и особенно фруктозы в этом продукте просто огромное количество.

Так, метаболизм фруктозы равен метаболизму алкоголя. Метаболизируясь в печени, фруктоза моментально превращается в жир, которым начинают замещаться клетки печени.

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Ранее Светлана Фус, профессиональный диетолог с высшим медицинским образованием и с опытом работы более 15 лет, назвала способ похудения без изнурительных диет и вреда для здоровья.

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