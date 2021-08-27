Какие продукты нужно убрать из рациона навсегда: советы нутрициолога

Часто продукты привлекают интересными приставками вроде "Без ГМО", "фитнес" и пр., но это всего лишь маркетинговый ход.
У каждого человека свой, уникальный обмен веществ. Кто-то может целыми днями питаться картофелем с салом и не поправляться. Другие набирают лишний вес от одного вида душистой выпечки. Однако существуют продукты, от которых стоит отказаться всем.
Их употребление – не вопрос идеальной фигуры, а вопрос здоровья. Что с ними не так и как без них жить, рассказывает спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук.
Какие продукты убрать из рациона
- Подсолнечное масло
На этом популярном продукте часто можно увидеть различные надписи: "Без ГМО", "Без глютена" и т.д.
А уж фраза "богатый Омега-6" убеждает купить. Но подсолнечное масло никогда не будет содержать ГМО, глютен и холестерин, т.к. этих веществ там просто не может быть. Омега-6 – это не достоинство, а как раз недостаток этого продукта. Ведь ее в нашем рационе переизбыток, да и это вещество синтезируется в нашем организме. А вот переизбыток этого вещества приведет к системному воспалению в организме, – рассказала нутрициолог.
- Сахарозаменители (синтетические и натуральные) и стевия
Клинические исследования показывают, что любые сахарозаменители повышают инсулин. Большое потребление этих веществ, так же как и сахар, приведёт к диабету.
- Гранола
Светлана Никитчук уточнила, что быстрых сахаров и особенно фруктозы в этом продукте просто огромное количество.
Так, метаболизм фруктозы равен метаболизму алкоголя. Метаболизируясь в печени, фруктоза моментально превращается в жир, которым начинают замещаться клетки печени.
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